Eurocom X8100 Leopard: Core i7 940XM ve Mobility Radeon HD 5870 Crossfire X'li notebook

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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar üreticisi Eurocom, X8100 Leopard adını verdiği yeni modeliyle, mobil performansta sınırları zorlamaya ve "oyunculara özel" pek çok masaüstü bilgisayara meydan okumaya hazırlanıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekrana sahip notebook, güçlü donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Intel platformunu temel alan ve ihtiyaç duyduğu yüksek işlem gücünü, Intel'in en performanslı mobil işlemcisi olan dört çekirdekli Core i7 940XM ile sağlayan Eurocom X8100 Leopard, 16GB DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor ve farklı RAID konfigürasyonlarına olanak tanıyan 4 adet 2.5-inç disk ile Terabyte+ seviyesinde depolama alanı sunuyor.

Şu an yaygın olarak kullanılan en güçlü mobil GPU olarak gösterilen ATi Mobility Radeon HD 5870'in iki tanesini Crossfire X modunda çalıştıran dizüstü bilgisayar, MXM-IIIb (Mobile PCI Express Module) altyapısı sayesinde, kullanıcılarına yeni nesil ekran kartları için güncelleme olanağı da tanıyor.

439x299x44mm boyutlarında ve 5.6 Kilogram ağırlığında olan yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayar, 3000 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

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