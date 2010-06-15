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Eurocom X8100 Leopard: Core i7 940XM ve Mobility Radeon HD 5870 Crossfire X'li notebook

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
14,5b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Eurocom X8100 Leopard: Core i7 940XM ve Mobility Radeon HD 5870 Crossfire X'li notebook
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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayar üreticisi Eurocom, X8100 Leopard adını verdiği yeni modeliyle, mobil performansta sınırları zorlamaya ve "oyunculara özel" pek çok masaüstü bilgisayara meydan okumaya hazırlanıyor. 1920 x 1080 piksel çözünürlüğünü destekleyen 18.4-inç ekrana sahip notebook, güçlü donanım özellikleriyle dikkat çekiyor.

Intel platformunu temel alan ve ihtiyaç duyduğu yüksek işlem gücünü, Intel'in en performanslı mobil işlemcisi olan dört çekirdekli Core i7 940XM ile sağlayan Eurocom X8100 Leopard, 16GB DDR3 bellek kapasitesiyle geliyor ve farklı RAID konfigürasyonlarına olanak tanıyan 4 adet 2.5-inç disk ile Terabyte+ seviyesinde depolama alanı sunuyor.

Şu an yaygın olarak kullanılan en güçlü mobil GPU olarak gösterilen ATi Mobility Radeon HD 5870'in iki tanesini Crossfire X modunda çalıştıran dizüstü bilgisayar, MXM-IIIb (Mobile PCI Express Module) altyapısı sayesinde, kullanıcılarına yeni nesil ekran kartları için güncelleme olanağı da tanıyor.

439x299x44mm boyutlarında ve 5.6 Kilogram ağırlığında olan yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayar, 3000 Avro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Eurocom X8100 Leopard: Core i7 940XM ve Mobility Radeon HD 5870 Crossfire X'li notebook
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Eurocom X8100 Leopard: Core i7 940XM ve Mobility Radeon HD 5870 Crossfire X'li notebook
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DH Misafiri 8 yıl
Böyle bir kasanın içine i7980X işlemci de secebildiğine göre bırakın birazcıkta büyük oluversin kasa (Yani mobile işlemcilerin dışında normal masaüstü işlemciyi de takabiliyorsunuz.)
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jay jay justified 8 yıl
Dizinizin üstüne kullanacağınız türden bir cihaz değil zaten. Desktop replacement diye geçiyor bu tür ürünler. Ağırlığa takılmayın.
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DH Misafiri 9 yıl
Böyle bir makine için bence tasarım sınıfta kalmış :)
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boraedmit 9 yıl
bu bizim monster'in çakması ya
güzel makine ama biraz duzluymuş
bu arada alienware'den çok çok iyi
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blackhbosss 9 yıl
arkadaşım adamlar uçmuş harbiden takoz makoz ama obiçim
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tarnat1985 9 yıl
Sadece Taşınabilir Oyun bilgisayarı desek daha doğru olur..Bu notebook değil..:)
Büyük pc kasaları istemeyen, gittiği her yerde pc yi fişe takıp oyun oynamak isteyenler için ideal.
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acbold 9 yıl
pardon yanlış hatırlıyorum o zaman.
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yc#1 9 yıl
i7 işlemcilerde entegre grafik yongası bulunmamaktadır. Monster, Eurocom gibi firmalar üretimi Compal, Clevo gibi firmalara yaptırdıkları için kasa, klavye tasarımlarının benzemesi olağandır.
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acbold 9 yıl
pil ömründen bahsederken. i7 üstündeki entegre ekran kartını unutmayın.Oyun dışı uygulamalarda uzun süreli kullanılabilir.
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ogkasa 9 yıl
monster deilmi bu zaten kasası şekli şemali tıpa tıp aynı
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almila1299 9 yıl
yuh abi, bune ya 16 gb ram, 5870X2, Core i7 940X, bizim moonster'a göre fiyatıda iyi. Ama gerek yok masaüstü alırım daha iyi. :)
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DavutGENC 9 yıl
bilenler bilir monster da aynı tus takımı var
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