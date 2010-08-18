Eurocom'dan masaüstü PC ruhunu taşıyan dizüstü bilgisayar: Panther 2.0 mobile gaming station

Performans odaklı dizüstü bilgisayarlarıyla tanına Eurocom, Panther serisinin yeni üyesini duyurdu. Eurocom'un Panther 2.0 Mobile Gaming Station" olarak adlandırdığı bilgisayar sahip olduğu alternatifli donanım özellikleriyle, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlara kafa tutacak gibi görünüyor.

Eurocom Panther 2.0 Mobile Gaming Station'da işlemci olarak 32nm üretim teknolojili Intel i7-980X Extreme ve Xeon 5500/5600 modelleri opsiyonel olarak sunulmuş. Kullanıcıları ekran kartı tercihinde de özgür bırakan Eurocom, NVIDIA GeForce GTX 480M (Fermi); Quadro FX 2800M/FX 3800M/FX 5000M ve ATi Radeon Mobility HD5870 gibi yüksek performanslı ve farklı kullanım amaçları olan ekran kartlarını listesine dahil etmiş. Eurocom, kullanıcılara SLI ve CrossfireX teknolojilerini sunmayı da ihmal etmemiş. İşlemci ve ekran kartı gibi donanım seçeneklerinin ardından diğer özelliklerini de değinecek olursak, Eurocom Panther 2.0 Mobile Gaming Station'da Full HD çözünürlüğe sahip LED aydınlatmalı 17.3 inç boyutunda ekrana yer verildiğini görüyoruz.

Depolama alanı için kullanıcılara son derece yeterli imkanlar sunucağı belirtilen dizüstü bilgisayarda, SSD ve HDD uyumlu 4 adet sürücü yuvası yer alıyor. Bu yuvaların RAID 0/1/5/10 destekli olduğunu da belirtmekte fayda var. Eurocom'un performans canavarı bilgisayarında MS/MS Pro/MS Duo/SD/Mini-SD/SDHC/SDXC /MMC/RSMMC uyumlu kart okuyucuya da yer verilmiş.

Eurocom'un oyun ve performans canavarı Panther 2.0 Mobile Gaming Station, sahip olduğu donanım özellikleri kadar sahip olduğu giriş çıkış birimleri ile de dikkat çekiyor zira 2x USB 3.0; 3x USB 2.0; HDMI-in 1.4; HDMI-out; DVI-DL; eSata; IEEE1394b; S/PDIF; kulaklık, mikrofon, RJ-45 gibi giriş ve çıkış birimleri Eurocom'un dizüstü (!) bilgisayarında yerini almış.

Eurocom'un duyurusunu yaptığı ve teknik özellikleriyle masaüstü bilgisayarlara kafa tutan dizüstü bilgisayarı Panther 2.0 Mobile Gaming Station'ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.