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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Eurocom'dan masaüstü PC ruhunu taşıyan dizüstü bilgisayar: Panther 2.0 mobile gaming station

Performans odaklı dizüstü bilgisayar üreticilerinden Eurocom, yeni dizüstü bilgisayarını duyurdu.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Performans odaklı dizüstü bilgisayarlarıyla tanına Eurocom, Panther serisinin yeni üyesini duyurdu. Eurocom'un Panther 2.0 Mobile Gaming Station" olarak adlandırdığı bilgisayar sahip olduğu alternatifli donanım özellikleriyle, yüksek performanslı masaüstü bilgisayarlara kafa tutacak gibi görünüyor.

Eurocom Panther 2.0 Mobile Gaming Station'da işlemci olarak 32nm üretim teknolojili Intel i7-980X Extreme ve Xeon 5500/5600 modelleri opsiyonel olarak sunulmuş. Kullanıcıları ekran kartı tercihinde de özgür bırakan Eurocom, NVIDIA GeForce GTX 480M (Fermi); Quadro FX 2800M/FX 3800M/FX 5000M ve ATi Radeon Mobility HD5870 gibi yüksek performanslı ve farklı kullanım amaçları olan ekran kartlarını listesine dahil etmiş. Eurocom, kullanıcılara SLI ve CrossfireX teknolojilerini sunmayı da ihmal etmemiş. İşlemci ve ekran kartı gibi donanım seçeneklerinin ardından diğer özelliklerini de değinecek olursak, Eurocom Panther 2.0 Mobile Gaming Station'da Full HD çözünürlüğe sahip LED aydınlatmalı 17.3 inç boyutunda ekrana yer verildiğini görüyoruz.

Depolama alanı için kullanıcılara son derece yeterli imkanlar sunucağı belirtilen dizüstü bilgisayarda, SSD ve HDD uyumlu 4 adet sürücü yuvası yer alıyor. Bu yuvaların RAID 0/1/5/10 destekli olduğunu da belirtmekte fayda var. Eurocom'un performans canavarı bilgisayarında MS/MS Pro/MS Duo/SD/Mini-SD/SDHC/SDXC /MMC/RSMMC uyumlu kart okuyucuya da yer verilmiş.

Eurocom'un oyun ve performans canavarı Panther 2.0 Mobile Gaming Station, sahip olduğu donanım özellikleri kadar sahip olduğu giriş çıkış birimleri ile de dikkat çekiyor zira 2x USB 3.0; 3x USB 2.0; HDMI-in 1.4; HDMI-out; DVI-DL; eSata; IEEE1394b; S/PDIF; kulaklık, mikrofon, RJ-45 gibi giriş ve çıkış birimleri Eurocom'un dizüstü (!) bilgisayarında yerini almış.

Eurocom'un duyurusunu yaptığı ve teknik özellikleriyle masaüstü bilgisayarlara kafa tutan dizüstü bilgisayarı Panther 2.0 Mobile Gaming Station'ın piyasaya çıkış tarihi ve fiyatı hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.


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DH Misafiri 9 yıl
Biraz tipsiz mi ne:D
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kopele1984 9 yıl
ala masanın üstüne koy kullan:))on numara olmuş bence:)
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DH Misafiri 9 yıl
8600 dolarmış.
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mrt_ylmzzz 9 yıl
nasıl ki netbooklar ayrı bir kategorideyse bu tip bilgisayarlarda farklı bi kategoride değerlendirilmeli bence.. adınada notebook değilde farklı bişe denmeli banakalırsa..
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buckethead® 9 yıl
Bu tip bilgisayar almanın mantığı yok bence, taşınabilir değil zaten bir kere. Isınma sorunu olabilir o donanımla ve denk bir masaüstü sistemden kat kat pahalıdır kesin.
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OverClocK1ng 9 yıl
İyi de neden mantığı olmasın ki?

Yukarıdaki cihaz Desktop Replacement. Büyük bilgisayar kasalarından kurtulmak için üretilmiş bir cihaz.

Yani bildiğin notebook değil. Zaten üzerindeki donanımlara bakarsan anlayabilirsin. İşlemcisi dahi Mobile işlemci değil.

Bence yer sorunu olanlar ve cihazı arasıra taşıyanlar için gayet iyi.

Isınma da o kadar olmaz. Desktop Replacement lar daha kalın oldukları için soğutmaları daha güçlüdür.
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Mene 9 yıl
bu arada haberde belirtilmemiş, monitörde 120Hz 3D seçeneği de varmış
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