Evercool'dan yeni işlemci soğutucu: HPR-9225EA

Masaüstü ve dizüstü bilgisayarlara yönelik soğutma çözümleri hazırlayan Evercool, yeni işlemci soğutucusu HPR-9225EA'yı duyurarak ürün gamını genişletiyor.

43 adet alüminyum yaprağa ve her biri 6 mm çapında 2 adet bakır ısı iletim borusuna sahip olan HPR-9225EA'nın giriş seviyesinde konumlandırıldığını söylemek mümkün. Zira üst segment soğutma çözümlerinde ısı iletim borusu sayısı 8'e kadar çıkabiliyor.

97 mm x 73 mm x 118 mm boyutlarında ve yaklaşık 400 gram ağırlığında tasarlanan işlemci soğutucusunun alüminyum yapraklarının serinletilmesi işlevini 92 mm çapında bir fan üstleniyor. Sabit olarak 2.200 devir / dakika hızında çalışan bu fan, 37.6 CFM performansında hava üflüyor ve 26.3 dBA seviyesinde ses çıkarıyor. Fanın tahmini ortalama çalışma ömrü ise 60.000 saat. Eğer bir adet fan yetersiz gelirse, işlemci soğutucu için ikinci fan takviyesi yapabiliyorsunuz.



Intel'in LGA 775, LGA 1155, LGA 1156 formundaki işlemcileriyle; AMD'nin ise soket AM2, AM3, FM1, FM2 formundaki işlemcileriyle kullanılabilen HPR-9225EA'nın fiyatı açıklanmamış.

