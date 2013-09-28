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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Evernote ve Adonit'in ortaklığında geliştirilen iOS uyumlu yeni stylus kalem: Jot Script Evernote Edition

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Evernote ve Adonit'in ortaklığında geliştirilen iOS uyumlu yeni stylus kalem: Jot Script Evernote Edition
Mobil ve masaüstü platformların en popüler not alma uygulamalarından Evernote ile hazırladığı üst seviye stylus kalem modelleri ile bilinen Adonit, yaptıkları ortaklık doğrultusunda "Jot Script Evernote Edition" iOS uyumlu yeni stylus kalemlerini kullanıcıların beğenisine sundu.
Adonit'in geliştirdiği Pixelpoint isimli teknoloji ile 1.9mm ucu, Bluetooth 4.0 LE kablosuz bağlantı teknolojisi ve ivme ölçer ile benzer modellerden çok daha rahat çizim yapma ve özellikle Evernote yazılımı üzerinde rahatça not alma imkanı tanıyan Jot Script Evernote Edition, bütün iOS cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabiliyor ve paslanmaz çelik / alüminyum / plastik gövde yapısıyla sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Bir adet 1.5v AAA pil ile 2 hafta aktif kullanım ve 1 ay bekleme süresi ortaya koyabilen kalem, ayrıca 29 gram gibi düşük ağırlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor. Jot Script Evernote Edition ayrıca Penultimate yakınlaştırma desteğiyle uygulama ile stylus kalem arasında çok daha dinamik ve etkili bir deneyim sağlayabiliyor.
Adonit ve Evernote ortaklığında geliştirilen iOS uyumlu Jot Script Evernote Edition stylus kalem, 74,95$ fiyat etiketiyle ön sipariş yapılarak satın alınabiliyor. Ürünün dağıtımına 25 Ekim tarihinde başlanacağı belirtiliyor.


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feerrroooo 6 yıl
Merhaba
Ben Samsung Galaxy Note 10.1(2014 Edition) almayı düşünüyorum üniversitede not almak ve kitapların PDF lerini atmak için yani defter kullanmayacağım sizce hangisi daha kullanışlı olur Ipad ve Jot Script Evernote Edition yoksa Galaxy Note 10.1 mi?
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Şeker Hapı 6 yıl
Note2 nin kalemi de basınca duyarlı hem pilsiz hem daha ince malzeme kalitesi falan demeyin o büyüklükte paslanmaz çelik o parayı etmez. Herkes işine geleni alır kullanır tabi tercih...
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teramit 6 yıl
-ejder-
Bu kalemin normal kalemlerden farkı, baskıya göre tepki vermesi. Ne kadar bastırırsan o kadar kalın yazıyor. Ve daha hassas . Profosyanel yani.

o dediğin yazılım ile telefonun yapabildiği birşey ,pile gerek yok dokunmatik ince güzel bir kalem yap 5 dolara yeterli olur.
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john ronald reuel tolkien 6 yıl
note ailesinin speni kadar olamazlar boşuna uğraşmasınlar bir kere spen tamamen pilsiz ve harika bir kullanım kolaylığı var özellikle note 10.1 için
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onsos1100 6 yıl
evernote mu google keep mi?
aradaki farkı ve kullanış kolaylığını yazarmısınız?
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DH Misafiri 6 yıl
sabah akşam açıp kapıyom siteyi bir yapmadınız şu LG G2 ayrınyılı incelemesini yapın artık
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multiTYRT 6 yıl
Evernote efsane
iPad kullanıcıları için güzel bir kalem.
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engurlu 6 yıl
Bildiğin dolma kalem... Note 2 nin gözünü seveyim...
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DSGNRY 6 yıl engurlu
sen de bildiğin dolmasın ama tatın kötü
senin kadar ağır işsiz bir tane daha yok 15 senelik forumda

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teramit 6 yıl
şöyle görünüşü güzel dokunmatik ekran kalemi yaparken niye pil falan koydunuz ki.5 dolar olacak kalemi sonra 75 dolara ittiriyorsunuz.
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