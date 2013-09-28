Evernote ve Adonit'in ortaklığında geliştirilen iOS uyumlu yeni stylus kalem: Jot Script Evernote Edition

Mobil ve masaüstü platformların en popüler not alma uygulamalarından Evernote ile hazırladığı üst seviye stylus kalem modelleri ile bilinen Adonit, yaptıkları ortaklık doğrultusunda "Jot Script Evernote Edition" iOS uyumlu yeni stylus kalemlerini kullanıcıların beğenisine sundu.

Adonit'in geliştirdiği Pixelpoint isimli teknoloji ile 1.9mm ucu, Bluetooth 4.0 LE kablosuz bağlantı teknolojisi ve ivme ölçer ile benzer modellerden çok daha rahat çizim yapma ve özellikle Evernote yazılımı üzerinde rahatça not alma imkanı tanıyan Jot Script Evernote Edition, bütün iOS cihazlar ile uyumlu olarak kullanılabiliyor ve paslanmaz çelik / alüminyum / plastik gövde yapısıyla sağlam bir yapı ortaya koyuyor. Bir adet 1.5v AAA pil ile 2 hafta aktif kullanım ve 1 ay bekleme süresi ortaya koyabilen kalem, ayrıca 29 gram gibi düşük ağırlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor. Jot Script Evernote Edition ayrıca Penultimate yakınlaştırma desteğiyle uygulama ile stylus kalem arasında çok daha dinamik ve etkili bir deneyim sağlayabiliyor.

Adonit ve Evernote ortaklığında geliştirilen iOS uyumlu Jot Script Evernote Edition stylus kalem, 74,95$ fiyat etiketiyle ön sipariş yapılarak satın alınabiliyor. Ürünün dağıtımına 25 Ekim tarihinde başlanacağı belirtiliyor.



