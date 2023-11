Popüler not uygulaması Evernote'u ücretsiz kullananlara sınırlama!

Tam Boyutta Gör Evernote’u ücretsiz kullananlar artık tek bir not defterine erişebilecek ve yalnızca 50 not alabilecek. Değişiklik, mevcut ve yeni kullanıcıları etkileyecek.

Mevcut ve yeni kullanıcılar etkilenecek

Evernote, 4 Aralık tarihi itibarıyla yeni ve mevcut ücretsiz kullanıcıların hesap başına en fazla 50 not ve 1 not defterine sahip olabileceğini duyurdu. Mevcut ücretsiz hesaplarında 50’den fazla not bulunan kullanıcılar ilave notları ve not defterlerini dışa aktarmak zorunda kalacak. Bu kısıtlamaların 4 Aralık’ta plan karşılaştırma sayfasında yer alacağı belirtildi ancak diğer planlarda da sınırlama olacak mı ya da fiyat değişikliği olacak mı belirtilmedi.

Evernote premium ne kadar?

Evernote, bu haftanın başlarında yeni sınırlı ücretsiz planı test etmeye başlamıştı. Ücretsiz kullanıcıların %1’nin teste katıldığı biliniyor. Güncel fiyatlandırma da şu şekilde; Evernote Personal aylık 109.99 TL, Evernote Professional aylık 129.99 TL. Birlikte çalışmaya uygun abonelik olan Evernote Teams aylık 169.99 TL.

