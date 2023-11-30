Popüler not uygulaması Evernote'u ücretsiz kullananlara sınırlama!

Mevcut ve yeni kullanıcılar etkilenecek
Evernote, 4 Aralık tarihi itibarıyla yeni ve mevcut ücretsiz kullanıcıların hesap başına en fazla 50 not ve 1 not defterine sahip olabileceğini duyurdu. Mevcut ücretsiz hesaplarında 50’den fazla not bulunan kullanıcılar ilave notları ve not defterlerini dışa aktarmak zorunda kalacak. Bu kısıtlamaların 4 Aralık’ta plan karşılaştırma sayfasında yer alacağı belirtildi ancak diğer planlarda da sınırlama olacak mı ya da fiyat değişikliği olacak mı belirtilmedi.
Evernote premium ne kadar?
Evernote, bu haftanın başlarında yeni sınırlı ücretsiz planı test etmeye başlamıştı. Ücretsiz kullanıcıların %1’nin teste katıldığı biliniyor. Güncel fiyatlandırma da şu şekilde; Evernote Personal aylık 109.99 TL, Evernote Professional aylık 129.99 TL. Birlikte çalışmaya uygun abonelik olan Evernote Teams aylık 169.99 TL.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.