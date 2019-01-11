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Evga Z390 Dark anakart modeli ilk kez yan tarafta 24-pinli ve 8-pinli güç bağlantısı sunuyor

USB üzerinden BIOS güncelleme ve ek 24-pinli güç bağlantısı gibi özelliklerin yanında Evga Z390 Dark anakart modeli etkileyici bir tasarıma sahip. Detaylar haberimizde.
4 ay
8,2b
2
17
Anakart
Ekrem71
Haber Editörü
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CES 2019 fuarında öne çıkan anakart modellerinden birisi Evga’nın Z390 Dark modeliydi. Performans odaklı tasarlanan anakart sektörde yan kısımda ilk kez 8-pin yanında 24-pinli bir güç girişi daha sunuyor.

Evga Z390 Dark anakart özellikleri

Intel Z390 çipseti üzerinde şekillenen anakart işlemci soketini 90 derece döndürmüş. Böylece bellek kasanın üst kısmına paralel olarak çalışabiliyor. Güç bağlantıları ve diğer bağlantılar da en doğru açıyla yerleştirilmiş. Böylece kablo karmaşasının önüne geçiliyor.

Ayrıca Bkz. "USB belleklerde 4TB kapasite dönemi çok yakın"

İç kısımda atanmış USB portu üzerinden BIOS güncellemeyi yapılabiliyor. Böylece CPU olmadan ve anakart yazılımına girmeden de güncelleme imkânı sunuluyor. 17 fazlı VRM geniş bir ısı dağıtıcı ile soğutulurken tasarım sayesinde hava akışı daha verimli bir şekilde bileşenleri dolaşabiliyor.

Anakart üzerindeki LED bildirimler sistem ve bileşen durumunu, sıcaklıkları ve voltajları haber veriyor. Ayrıca BIOS içerisinden özelleştirilebiliyor. Diğer taraftan DIMM ve PCIe durum LED’leri de kolay bir kuruluma imkân tanıyor. Anakartın baskılı tasarımı da kullanıcıya yol gösteriyor.

E-ATX formunda olan anakart 4600MHz üzerinde çift kanal 2 DIMM slotu barındırıyor. 2 yönlü SLI uyumlu olan anakart 4 çekirdekli Creative Sound ses işlemcisi ile geliyor. Dahili ve harici olmak üzere toplam 16 USB girişi ve 6 yerleşik SATA ile 2 ASMedia SATA portu bulunuyor.

Intel çift bant WiFi ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini barındıran EVGA kablosuz modülü yanında üçlü BIOS desteği de mevcut. Evga Z390 Dark anakartı için henüz bir fiyat açıklanmadı.

 

https://www.evga.com/articles/01296/evga-z390-dark-motherboard/ Yorum Yaz
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ReSpAwN_22 4 ay en beğenilen
Haber biraz aceleye gelmiş sanırım. Üretici anasayfasındaki ibare şu şekilde, "The Z390 DARK is the first motherboard to feature both the 24-pin power connector alongside both 8-pin CPU power connectors on the side of the board."
Z390 DARK 24 pin güç bağlantısının yanında, 8 pin işlemci güç bağlantılarınında da kartın yan tarafında yer aldığı ilk anakart olma özelliğini taşıyor.
Haber biraz aceleye gelmiş sanırım. Üretici anasayfasındaki ibare şu şekilde, "The Z390 DARK is the first motherboard to feature both the 24-pin power connector...
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selahattın ısık 4 ay
Yanyana ve yatay olmasi guzel olmus ama 24p ler altta konsa daha iyi olurdu.
Zira tum psu larda esnek ve uzun kablolar 12v1 8p dir 24p degil..
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Executor Arhentir 4 ay
Yatay power girişli anakart daha önce yapılmıştı diye hatırlıyorum.
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_Dominic_Toretto_ 4 ay Executor Arhentir
Olay yatay 24 pin değil, diğer CPU güç bağlantısını da 24'ün yanına konumlandırmış.
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OverClocK1ng 4 ay
DonanımHaber artık AKP hükümeti gibi oldu. İşine gelmeyen yorumları siliyor, kendilerine edilmeyen laflar dahi hoşuna gitmezse sizi banlıyor.
Microsoft a MicroFOSS demiştim, adamlar 4 gün ceza verdi. Yönetici Microsoft yanlısı olsun. İstediğini yapıyor. Tabi onu kontrol eden de olmadığı için.
DonanımHaber e 15 yıldır üyeyim. Her yöneticilik alımı açıldığında başvuru yapmışımdır. Hiçbiri kabul edilmemişti. Çünkü dürüstüm. Doğru söylerim. Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar...
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OverClocK1ng 4 ay
10 dakika anakartın üzerinde 2. bir 24 pin güç girişi aradım. Kendimden şüphe ettim. Sonra baktım kiiii, haberi Ekrem71 yazmış. Teşekkürler her zamanki gibi Ekrem71...
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Gt95 4 ay OverClocK1ng
güzel olmuş Abi beğendim
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s1Lv3r 4 ay
"Geçen yine bir haber paylaşıyorum ama kafam nasıl harika anlatamam"


Kralın haberlerini tek geçiyorum her seferinde okuduklarımdan şüphe etmemi sağlıyor
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Greylights 4 ay
Başlık yanıltıcı
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ReSpAwN_22 4 ay en beğenilen
Haber biraz aceleye gelmiş sanırım. Üretici anasayfasındaki ibare şu şekilde, "The Z390 DARK is the first motherboard to feature both the 24-pin power connector alongside both 8-pin CPU power connectors on the side of the board."
Z390 DARK 24 pin güç bağlantısının yanında, 8 pin işlemci güç bağlantılarınında da kartın yan tarafında yer aldığı ilk anakart olma özelliğini taşıyor.
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Mukarnas 4 ay
Ram soketlerinin dizilimi bu sekildeyken, anakart kasa ici havalandirmadan daha iyi bir sekilde yararlanabilir; diger türlü ramler rügzari keserken bu sekilde hava ramlerin arasindan gececek sekilde oluyor ve zaten server tarzi bir cok anakart bu dizayna sahip(24pin ve 8 pin yanyana). Bunu da düsünmüs olabilirler, sagdan sola dogru hava akisini düsününce gayet güzel bir anakart olmus.
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Umutcan 4 ay
Güzel anakart fakat sadece 2 ram slotu olması kötü olmuş.
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-dehşet- 4 ay
Noctua D15 yüzünden 8pin bağlantısını takarken defalarca elimi kesmeme rağmen hiç aklıma gelmemişti o soketin neden orada olduğu. Hakikaten şimdiye kadar bu düşünülmedi mi yoksa bir gereklilik miydi çözemedim. Gereklilik ise EVGA nasıl bir çözüm buldu bunun önündeki engele. Güç girişinin işlemciye yakın olmasının sağladığı bir avantaj mı var acaba?
Ekleme: Kendi sorduğum sorulara kendim yanıt vereyim. Şimdiye kadar bunun yapılmamasının sebebi sanıyorum RAM soketlerinin dizilimi. EVGA, RAM soketlerini üste alarak aradaki engeli kaldırmış gibi duruyor. İnovatif bir yaklaşım olmuş.
2 Yanıt Yanıtla +2
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white_predator 4 ay -dehşet-
Hocam sorma ben de d15s le kan kardeşi oluyorum her defasında. Bundan sonraki psu yu full modüler alacağım, böylece 8 pin kablosunu anakartı montajlamadan takıp, d15s le güreşmeme gerek kalmayacak.
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_Dominic_Toretto_ 4 ay -dehşet-
İlk yatay 24 pin bağlantısını da Evga yapmıştı yanlış bilmiyorsam.
Ayrıca, editör arkadaş bu hatalı / yanlış başlıkları kasıtlı açıyor sanıyorum ki. Ya da 23 Nisan'da bir çocuğa verdiler o koltuğu, ve şuan hâlâ orada.
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