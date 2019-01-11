Evga Z390 Dark anakart modeli ilk kez yan tarafta 24-pinli ve 8-pinli güç bağlantısı sunuyor

CES 2019 fuarında öne çıkan anakart modellerinden birisi Evga’nın Z390 Dark modeliydi. Performans odaklı tasarlanan anakart sektörde yan kısımda ilk kez 8-pin yanında 24-pinli bir güç girişi daha sunuyor.

Evga Z390 Dark anakart özellikleri

Intel Z390 çipseti üzerinde şekillenen anakart işlemci soketini 90 derece döndürmüş. Böylece bellek kasanın üst kısmına paralel olarak çalışabiliyor. Güç bağlantıları ve diğer bağlantılar da en doğru açıyla yerleştirilmiş. Böylece kablo karmaşasının önüne geçiliyor.

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İç kısımda atanmış USB portu üzerinden BIOS güncellemeyi yapılabiliyor. Böylece CPU olmadan ve anakart yazılımına girmeden de güncelleme imkânı sunuluyor. 17 fazlı VRM geniş bir ısı dağıtıcı ile soğutulurken tasarım sayesinde hava akışı daha verimli bir şekilde bileşenleri dolaşabiliyor.

Anakart üzerindeki LED bildirimler sistem ve bileşen durumunu, sıcaklıkları ve voltajları haber veriyor. Ayrıca BIOS içerisinden özelleştirilebiliyor. Diğer taraftan DIMM ve PCIe durum LED’leri de kolay bir kuruluma imkân tanıyor. Anakartın baskılı tasarımı da kullanıcıya yol gösteriyor.

E-ATX formunda olan anakart 4600MHz üzerinde çift kanal 2 DIMM slotu barındırıyor. 2 yönlü SLI uyumlu olan anakart 4 çekirdekli Creative Sound ses işlemcisi ile geliyor. Dahili ve harici olmak üzere toplam 16 USB girişi ve 6 yerleşik SATA ile 2 ASMedia SATA portu bulunuyor.

Intel çift bant WiFi ve Bluetooth 5.0 teknolojilerini barındıran EVGA kablosuz modülü yanında üçlü BIOS desteği de mevcut. Evga Z390 Dark anakartı için henüz bir fiyat açıklanmadı.