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Evrenimizle ilgili yeni model karanlık enerjiyi açıklayabilir

Evrenimiz hakkında ortaya atılan birçok teori belli başlı soruları cevaplamakta aciz kaldı. Uppsala Üniversitesi’nden bilim adamları yeni bir modelle bu sorulara cevap bulmaya çalışıyorlar.
4 ay
6,3b
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14
Uzay
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Bilim adamlarının keşifleri sayesinde son 20 yıldır evrenimizin giderek artan bir hızla büyüdüğünü biliyoruz. Bu büyümeye yapılan açıklama ise bir “karanlık enerji”nin varlığını işaret ediyor. Bu karanlık enerji evrenimize nüfuz ederek büyümesine neden oluyor. Ancak, bugüne kadar karanlık enerjinin doğasını anlamak mümkün olmadı.
Evrenimizle ilgili yeni model karanlık enerjiyi açıklayabilir

Bu gizemin anlaşılması için ortaya konan ve bilim adamlarınca büyük ölçekte benimsenen teorilerden biri sicim teorisiydi. Sicim teorisi, parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği ile Einstein'in genel görelilik kuramını birleştiren bir teoridir. "Sicim" adı, klasik yaklaşımda "sıfır boyutlu noktalar" şeklinde tarif edilen atom altı parçacıkların, aslında "bir boyutlu ve ipliksi varlıklar" olabileceği varsayımına dayanır.

Son 15 yılda sicim teorisi çerçevesinde birçok model karanlık enerjiye açıklık getirmeye çalıştı. Ancak, her geçen gün, yeni keşiflerin ve bulguların ışığında, bu açıklamalara gelen kritik ve eleştiriler arttı. Artık günümüzde hatırı sayılır bilim adamı, teorilerin hiçbirinin yeterli olmadığı görüşünü savunuyor.

Ayrıca Bkz. "Hubble'ın “annesi” hayata gözlerini yumdu"

Bu sorunsala çözüm arayışı içerisinde olan İsveç Uppsala Üniversitesi’nden bilim adamları yeni bir model geliştirdiler. Bu modele göre evrenimiz ve karanlık enerji ekstra bir boyutta, genişleyen bir balon üzerinde ilerliyorlar. Tüm evrenimiz bu balonun eşiğinde yer alıyor. Evrende var olan tüm maddeler ise ekstra boyuta uzanan sicimlerin sonlarına denk geliyor. Bilim adamları ayrıca bu tarz bir genişleyen balonun sicim teorisi çerçevesinde var olabileceğini göstermişler. Modele gerek bizim evrenimiz haricinde diğer evrenlere denk düşen başka balonların olması da muhtemel.

Uppsala Üniversitesi bilim adamlarının yeni modeli evrenimizin yaratılışı ve geleceğiyle ilgili yeni ve farklı bir resim çiziyor. Ayrıca, sicim teorisinin test edilmesi için de yeni bir model ortaya konmuş durumda. Evrenimizin bilinmezlerine cevap bulmak adına araştırmacıların her geçen gün yeni çabalar sarf ettiklerini görmek güzel.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181228164824.htm Yorum Yaz
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selahattın ısık 4 ay en beğenilen
elinize sağlık.
saçma sapan inceleme reklam haberleri yerine böyle haberlerin hala yapıldığı görmek güzel.
(ELEŞTİRİYE YOL YAPILDI)
Sicim teorisi, parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği ile Einstein'in genel görelilik kuramını birleştiren bir teoridir.
birleştiren değil birleştirmeye çalışan ve hala noksanları olan teoridir.
bir kaç 10 yıl içinde daha iyi bir teori çıkıp kanıtlanmazsa sicim le yola devam edilecek.
ki bence sicimden farklı bi teoriden evvel sicim altında bir model başarıya ulaşacak ve evreni anlamamızda insanlığı uzun süre sırtlayacaktır.
elinize sağlık.saçma sapan inceleme reklam haberleri yerine böyle haberlerin hala yapıldığı görmek güzel.(ELEŞTİRİYE YOL YAPILDI)Sicim teori...
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ilkerinanç 4 ay
Ya arkadaş tesadüfen kafanıza saksı düşmüyor ya teyze elini çarpıp kafana düşürüyor ya da rüzgar düşürüyor yıl olmuş 2019 hala evrenin oluşumunu tesadüfle açıklamaya çalışan insanlar var.
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MS4343 4 ay
"Simülasyon Evren Teorisi" sanki en uygunu gibi... Bizden başka canlıların bulunamamasını da açıklıyor!
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selahattın ısık 4 ay MS4343
Sokagindan disari adim atmadan ulkenin profu kesilmek yanlis diye dusunuyorum..
Daha durun bakalim.
Gunes dunya iliskisini cozeli 500yil olmadi..
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Seyrim 4 ay
Daha ne teoriler göreceğiz..
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dark_prince60 4 ay
"evrenin yaradılışı" demişsin editör ayıp sana her şey tesadüfen oluştu.
Sen bilmiyorsun galiba bunları evrimciler duymasın.
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selahattın ısık 4 ay dark_prince60
Guzel espri.
+ni verdim..
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darkaura 4 ay
sicim teorisi ozelliklede son varyasyonu m-teorisi evrenin gercekligiyle ilgili bazi konulari cok guzel estetik bir sekilde acikliyor. matematiksel aciklamalari simetrisi, basitligi herseyi ile gercegi aciklamaya en yakin teori. gecmistete sadece matematiksel ongorulerden yola cikip evrende daha once bilinmeyen karadelik, anti madde gibi gercekleri kagit uzerinde gosteren teoriler oldu. yani guzel bir matematik varsa sonuca gitmesi cok olasi. buna ragmen sicim teorilerinin ispatlamanin pratikde hic bir yolu yok. sonradan gozlemle bulabilecegimiz, ispatliyacagimiz hic bir seyi ongormuyor. bazen dusunmuyor degilim, bu teori gercekden dogru oldugu icinmi her seferinde donup dolasip tekrar onumuze cikiyor, yoksa sadece guzel matematigini gercek deneyle curutmek mumkun olmadigi icinmi.
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selahattın ısık 4 ay en beğenilen
elinize sağlık.
saçma sapan inceleme reklam haberleri yerine böyle haberlerin hala yapıldığı görmek güzel.
(ELEŞTİRİYE YOL YAPILDI)
Sicim teorisi, parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği ile Einstein'in genel görelilik kuramını birleştiren bir teoridir.
birleştiren değil birleştirmeye çalışan ve hala noksanları olan teoridir.
bir kaç 10 yıl içinde daha iyi bir teori çıkıp kanıtlanmazsa sicim le yola devam edilecek.
ki bence sicimden farklı bi teoriden evvel sicim altında bir model başarıya ulaşacak ve evreni anlamamızda insanlığı uzun süre sırtlayacaktır.
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Fenomenon 4 ay
Sicim dediğiniz şey "string" ise bu teori zaten çok uzun zamandır var.
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Spider_hip 4 ay Fenomenon
Evet string theory=sicim teorisi diye geçiyor. Dediğiniz gibi bende eski diye biliyorum. Daha sonra sanki az daha geliştirip adına da süper sicim teorisi demişlerdi.Bir ara merak sarıp 3-4 quantum kitabı almıştım. Biri de sicim teorisi kitabı. İçlerinden sadece biri basit anlatıyordu, diğerleri için maşallah ileri düzey matematik gerekiyor. Adam aşağıda açıklayayım deyip, 2 satır abuk sabuk formül koymuş. Nasıl basitmiş değil mi diyor. Ben onun matematik olduğunu bile zor anladım :D deltalar harfler havalarda uçuyor, rakam yok. :D
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darkaura 4 ay Fenomenon
sicim teorsinin gecmisi cok eskidir ama ortada tek bir sicim teorisi yok. surekli gelisen surekli farkli yorumlari varyasyonlari farkli matematiksel aciklamalari uretilen bir teori. bu haberdekide yeni bir yorumu, yeni bir formu.
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sicim, teorisi ve
5 etiket daha uppsala büyüyen balon modeli Uzay Bilim ve Teknoloji Kerem Ardıçlı
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