Evrenimizle ilgili yeni model karanlık enerjiyi açıklayabilir

Bilim adamlarının keşifleri sayesinde son 20 yıldır evrenimizin giderek artan bir hızla büyüdüğünü biliyoruz. Bu büyümeye yapılan açıklama ise bir “karanlık enerji”nin varlığını işaret ediyor. Bu karanlık enerji evrenimize nüfuz ederek büyümesine neden oluyor. Ancak, bugüne kadar karanlık enerjinin doğasını anlamak mümkün olmadı.



Bu gizemin anlaşılması için ortaya konan ve bilim adamlarınca büyük ölçekte benimsenen teorilerden biri sicim teorisiydi. Sicim teorisi, parçacık fiziğinde, kuantum mekaniği ile Einstein'in genel görelilik kuramını birleştiren bir teoridir. "Sicim" adı, klasik yaklaşımda "sıfır boyutlu noktalar" şeklinde tarif edilen atom altı parçacıkların, aslında "bir boyutlu ve ipliksi varlıklar" olabileceği varsayımına dayanır.



Son 15 yılda sicim teorisi çerçevesinde birçok model karanlık enerjiye açıklık getirmeye çalıştı. Ancak, her geçen gün, yeni keşiflerin ve bulguların ışığında, bu açıklamalara gelen kritik ve eleştiriler arttı. Artık günümüzde hatırı sayılır bilim adamı, teorilerin hiçbirinin yeterli olmadığı görüşünü savunuyor.



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Bu sorunsala çözüm arayışı içerisinde olan İsveç Uppsala Üniversitesi’nden bilim adamları yeni bir model geliştirdiler. Bu modele göre evrenimiz ve karanlık enerji ekstra bir boyutta, genişleyen bir balon üzerinde ilerliyorlar. Tüm evrenimiz bu balonun eşiğinde yer alıyor. Evrende var olan tüm maddeler ise ekstra boyuta uzanan sicimlerin sonlarına denk geliyor. Bilim adamları ayrıca bu tarz bir genişleyen balonun sicim teorisi çerçevesinde var olabileceğini göstermişler. Modele gerek bizim evrenimiz haricinde diğer evrenlere denk düşen başka balonların olması da muhtemel. Son 15 yılda sicim teorisi çerçevesinde birçok model karanlık enerjiye açıklık getirmeye çalıştı. Ancak, her geçen gün, yeni keşiflerin ve bulguların ışığında, bu açıklamalara gelen kritik ve eleştiriler arttı. Artık günümüzde hatırı sayılır bilim adamı, teorilerin hiçbirinin yeterli olmadığı görüşünü savunuyor.Bu sorunsala çözüm arayışı içerisinde olan’nden bilim adamları yeni bir model geliştirdiler. Bu modele göre evrenimiz ve karanlık enerji ekstra bir boyutta,üzerinde ilerliyorlar. Tüm evrenimiz bu balonun eşiğinde yer alıyor. Evrende var olan tüm maddeler ise ekstra boyuta uzanan sicimlerin sonlarına denk geliyor. Bilim adamları ayrıca bu tarz bir genişleyen balonun sicim teorisi çerçevesinde var olabileceğini göstermişler. Modele gerek bizim evrenimiz haricinde diğer evrenlere denk düşen başka balonların olması da muhtemel.



Uppsala Üniversitesi bilim adamlarının yeni modeli evrenimizin yaratılışı ve geleceğiyle ilgili yeni ve farklı bir resim çiziyor. Ayrıca, sicim teorisinin test edilmesi için de yeni bir model ortaya konmuş durumda. Evrenimizin bilinmezlerine cevap bulmak adına araştırmacıların her geçen gün yeni çabalar sarf ettiklerini görmek güzel.

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/12/181228164824.htm