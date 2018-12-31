Hubble'ın “annesi” hayata gözlerini yumdu

25 Aralık 2018 tarihi astronomi için kara günlerden biri olarak tarihe geçti. Hubble teleskobunun hayata geçmesinde büyük emekleri olduğu bilim çevrelerince kabul edilen ve teleskobun “annesi” olarak tanımlanan Nancy Grace Roman 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Roman hayatı boyunca büyük başarılara imza attı. Bunların en büyüğü belki de Hubble Teleskobu. Ancak Roman'ın başarıları bununla da sınırlı değil. Roman, NASA’nın ilk Uzay Bilimleri Şefi olarak kayıtlara geçti. Kendisi ayrıca NASA’nın ilk kadın yöneticisiydi. 1962 yılında NASA’nın ilk başarılı astronomi görevini yürüten ekibin başında yine Nancy Roman vardı. Bu başarılarına atıfla kendisi adına bir de LEGO seti tasarlanmış durumda.

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Yalnızca astronomi görevlerinde imzası olmayan Roman, dünyamızın haritalandırılmasında kullanılan yörünge uydularının ve diğer gözlem uydularının geliştirilmesinde yer aldı. Kadınları astronomi alanında teşvik eden Roman, onları hayatı boyunca matematik ve bilime teşvik etti. Nancy Grace Roman, bilim ve astronomi dünyasına kattıklarıyla tarihin sayfalarında kendi yerini en güzel şekliyle almış oldu.

https://www.engadget.com/2018/12/31/nancy-grace-roman-hubble-telescope-mother-dies/