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Hubble'ın “annesi” hayata gözlerini yumdu

Uzun yıllar boyunca çektiği fotoğraflarla evreni anlamamızda bilim adamlarının en büyük yardımcılarından olan Hubble Teleskobunun “annesi” olarak kabul edilen Nancy Grace Roman vefat etti.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Kerem Ardıçlı
Yazar
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25 Aralık 2018 tarihi astronomi için kara günlerden biri olarak tarihe geçti. Hubble teleskobunun hayata geçmesinde büyük emekleri olduğu bilim çevrelerince kabul edilen ve teleskobun “annesi” olarak tanımlanan Nancy Grace Roman 93 yaşında hayata gözlerini yumdu.
Roman hayatı boyunca büyük başarılara imza attı. Bunların en büyüğü belki de Hubble Teleskobu. Ancak Roman'ın başarıları bununla da sınırlı değil. Roman, NASA’nın ilk Uzay Bilimleri Şefi olarak kayıtlara geçti. Kendisi ayrıca NASA’nın ilk kadın yöneticisiydi. 1962 yılında NASA’nın ilk başarılı astronomi görevini yürüten ekibin başında yine Nancy Roman vardı. Bu başarılarına atıfla kendisi adına bir de LEGO seti tasarlanmış durumda.
Ayrıca Bkz. "Hubble, 160 bin ışık yılı uzaklıktaki dev 'yıldız kümesini' görüntüledi"
Yalnızca astronomi görevlerinde imzası olmayan Roman, dünyamızın haritalandırılmasında kullanılan yörünge uydularının ve diğer gözlem uydularının geliştirilmesinde yer aldı. Kadınları astronomi alanında teşvik eden Roman, onları hayatı boyunca matematik ve bilime teşvik etti. Nancy Grace Roman, bilim ve astronomi dünyasına kattıklarıyla tarihin sayfalarında kendi yerini en güzel şekliyle almış oldu.

https://www.engadget.com/2018/12/31/nancy-grace-roman-hubble-telescope-mother-dies/ Yorum Yaz
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PalaSakal 4 ay en beğenilen
Şuna bak arkadaş şurayı iki satır bilimle alakalı bişeyler okuyup öğreneyim diye kullanıyorum hiç alakası olmadığı halde dine saldıranlar oluyor ona saldırana saldıranlar.Bu nasıl zihin karmaşasıdır arkadaş ben kendimi iyi hissedemiyorum bu ülkede böyle insanlar yüzünden.Ya azıcık oturun bi düşünün ya birbirimizi bi sevemedik anasını satayım ya.Üzülüyorum arkadaş üzülüyorum sizin için üzülüyorum.Ya şimdi ne alakası var zikirle alimle bu konunun.Kirletmediğiniz hangi platform kaldı acaba.Yok mu benim halimden anlayan biri ya abi çok bunaldım ben ya.Anlam bütünlüğü bozulmuş insanımızın.Neyse ya üzülüyorum çok üzülüyorum.
Şuna bak arkadaş şurayı iki satır bilimle alakalı bişeyler okuyup öğreneyim diye kullanıyorum hiç alakası olmadığı halde dine saldıranlar oluyor ona saldırana s...
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WarSaw 4 ay
bizdeki alimlerin yanında halt etmiş bizim din alimlerine sorsalarmış uzayda hayat varmı yokmu söylerlerdi paralarıda ceplerinde kalırdı
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sniper23 4 ay
Requiescat in Pace...
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Gt95 4 ay
Toprağı Bol olsun Teyzemin
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DH Misafiri 4 ay
bu da çürüdü hahahaha... kozmikanafor.com/...
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Seyrim 4 ay
Allah rahmet eylesin.. Bilime ve düşünceye katkı sunan herkese saygılar..
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agent1453 4 ay Seyrim
Çok bilmiş deme ama İslam dinine inanmayana Allah rahmet etmez,ben de bu üzülürüm tabi de hükmü veren Allah.
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WarSaw 4 ay
hiç kimse dine saldırmıyor. sen o pamuk gibi kalbini ferah tut
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PalaSakal 4 ay en beğenilen
Şuna bak arkadaş şurayı iki satır bilimle alakalı bişeyler okuyup öğreneyim diye kullanıyorum hiç alakası olmadığı halde dine saldıranlar oluyor ona saldırana saldıranlar.Bu nasıl zihin karmaşasıdır arkadaş ben kendimi iyi hissedemiyorum bu ülkede böyle insanlar yüzünden.Ya azıcık oturun bi düşünün ya birbirimizi bi sevemedik anasını satayım ya.Üzülüyorum arkadaş üzülüyorum sizin için üzülüyorum.Ya şimdi ne alakası var zikirle alimle bu konunun.Kirletmediğiniz hangi platform kaldı acaba.Yok mu benim halimden anlayan biri ya abi çok bunaldım ben ya.Anlam bütünlüğü bozulmuş insanımızın.Neyse ya üzülüyorum çok üzülüyorum.
Yanıtla +9
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goldena 4 ay
Rip
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WarSaw 4 ay
bizdeki alimlerin yanında halt etmiş bizim din alimlerine sorsalarmış uzayda hayat varmı yokmu söylerlerdi paralarıda ceplerinde kalırdı
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Gt95 4 ay WarSaw
gavur dünya düz derken bin yıl önceki Bursa ulu camideki mimber de güneş sistemin kabartılı motifleri vardı sen bizim alimleri hor görme istersen Osmanlı Tarihindeki bilim insanlarımızın çalışmalarını gavur çalıp kendileri bulmuş gibi Dünyaya lanse edildi
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sniper23 4 ay
Requiescat in Pace...
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