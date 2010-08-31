IFA 2010'a doğru: Hannspree'den Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar

3-8 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2010 fuarında, tüketici elektroniği dünyasının geleceğini şekillendirecek çok sayıda ürün ve teknoloji, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuarın katılımcıları arasında yer alan Hannspress firması için fuarın en önemli kozu Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar olacak.

260 x 171 x 13.9 mm boyutlarında ve 790 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen çoklu dokunmatik özellikli LED-backlit ekrana sahip. 16GB dahili depolama kapasitesine sahip olan yeni tablet, 1GHz hızındaki Tegra 2 SoC sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilecek.

Android 2.2 işletim sistemini kullanacağı belirtilen Hannspree'nin yeni tablet bilgisayarında, microSD kart okuyucusu, Mini USB ve Mini HDMI konnektörleri, Bluetooth 2.1 desteği, WiFi ve 1 Watt kapasiteli hoparlör gibi detaylara yer veriliyor. 8 saate kadar 1080p video oynatabilen tablet bilgisayar, Kasım ayında 399 Avro seviyesinden satışa sunulacak.