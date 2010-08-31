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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IFA 2010'a doğru: Hannspree'den Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar

8 yıl
7,5b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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3-8 Eylül tarihlerinde Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenecek IFA 2010 fuarında, tüketici elektroniği dünyasının geleceğini şekillendirecek çok sayıda ürün ve teknoloji, ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. Fuarın katılımcıları arasında yer alan Hannspress firması için fuarın en önemli kozu Nvidia Tegra 2 tabanlı tablet bilgisayar olacak.

260 x 171 x 13.9 mm boyutlarında ve 790 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen çoklu dokunmatik özellikli LED-backlit ekrana sahip. 16GB dahili depolama kapasitesine sahip olan yeni tablet, 1GHz hızındaki Tegra 2 SoC sayesinde 1080p videoları akıcı bir şekilde oynatabilecek.

Android 2.2 işletim sistemini kullanacağı belirtilen Hannspree'nin yeni tablet bilgisayarında, microSD kart okuyucusu, Mini USB ve Mini HDMI konnektörleri, Bluetooth 2.1 desteği, WiFi ve 1 Watt kapasiteli hoparlör gibi detaylara yer veriliyor. 8 saate kadar 1080p video oynatabilen tablet bilgisayar, Kasım ayında 399 Avro seviyesinden satışa sunulacak.


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Kafası Güzel Adam 5 yıl
bence fiyatina gore pahali
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arel.gr 8 yıl
hani 3G si? var olanlarla nasl rekabet eder?
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DH Misafiri 8 yıl
@Batuist
Her haberin altına bişeler yazmışsın bari okuyup da öyle yaz kardeşim.
Mini USB ve Mini HDMI konnektörleri
Ne işe yarar HDMİ konnektörü ??
Ne işe yarar USB konnektörü ??

Harici diskten USB üzerinden 1080 p filmini açar HDMİ konnektöründen Full hd ekranına aktarır paşalar gibi izlersin.
Haber de 1080p filmi içine depola bundan izle diye bi ibare geçmiyoki
Asıl sen ego nu tatmin ediyorsun. Her haberin altına KEL ALAKA yorumlarınla..
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Batuist 8 yıl
1080p bir videonun o tablet PC ye kaydedilmesi zaten anlaşılcak bir olay değil.. tamam oynatma gücüne sahip olması başka.. oynatabiliyor diye onca videoyu 1024*600 ekranı olan bir tablete kaydedip oynatmak sadece ego tatminini gidermekten başka bir işe yaramaz...
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