Nvidia’dan yapay zeka sistemleri için yeni adım: NVLink Fusion

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Tam Boyutta Gör Nvidia, Computex 2025 etkinliğinde veri merkezi ve kurumsal yapay zeka odaklı önemli duyurular gerçekleştirdi. Bu duyuruların birisi olan NVLink Fusion programı, Nvidia'nın bugüne kadar kendi ekosistemiyle sınırlı tuttuğu NVLink teknolojisini artık üçüncü taraf işlemciler ve hızlandırıcılarla da entegre çalışacak şekilde açıyor. Bu gelişme, özelleştirilmiş yapay zeka sistemlerinin önünü açarken, Nvidia’nın küresel veri işleme ekosistemindeki hakimiyetini daha da genişletme potansiyeli taşıyor.

NVLink artık sadece Nvidia’ya özgü değil

Yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeli veri aktarımı sağlayan NVLink, Nvidia'nın GPU ve CPU arasında PCIe standardına kıyasla 14 kata kadar daha fazla bant genişliği sunarak AI sunucularında verimliliği katlamasını sağlayan temel teknolojilerden biri oldu. Ancak bu teknoloji, uzun süredir sadece Nvidia donanımlarıyla sınırlıydı. NVLink Fusion ile bu durum değişiyor.

Yeni program sayesinde artık Qualcomm, Fujitsu gibi firmalar kendi CPU'larını Nvidia’nın mimarisiyle doğrudan entegre edebilecek. Bu CPU'lar, Nvidia ürünleriyle NVLink üzerinden doğrudan iletişim kurabilecek şekilde tasarlanacak ve bu sayede aynı raf ölçeğinde hem Nvidia hem de farklı üreticilerin bileşenleri yer alabilecek.

Tam Boyutta Gör NVLink Fusion ekosistemine katılan ilk büyük oyuncular arasında Qualcomm ve Fujitsu dikkat çekiyor. Qualcomm, üzerinde çalıştığı yeni nesil sunucu CPU’sunu Nvidia iş birliğiyle piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bu ortaklık, Qualcomm’un yapay zeka alanındaki iddiasını güçlendirirken, Nvidia’nın AI çözümlerini farklı işlemci mimarilerine açmasını sağlıyor. Fujitsu ise 144 çekirdekli, 3D yığılı mimariye sahip Monaka işlemcileriyle NVLink Fusion’dan yararlanacak.

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Nvidia, sadece CPU üreticileriyle değil, özel amaçlı hızlandırıcı tasarlayan firmalarla da iş birliği yapıyor. MediaTek, Marvell ve Alchip gibi şirketler, özel yapay zeka çiplerini Nvidia sistemleriyle entegre edecek şekilde geliştiriyor. Bu sayede Grace CPU’lar ve özel ASIC’ler aynı sistemde uyumlu biçimde çalışabilecek. Yazılım tarafında ise Cadence ve Synopsys, NVLink Fusion uyumlu çiplerin tasarımı için gerekli IP ve geliştirme araçlarını sağlayacak. Ayrıca Astera Labs da bu yeni döneme özel NVLink bağlantı çözümleriyle katkı sunacak.

Tüm operasyonlar tek merkezde

Nvidia, sadece donanım değil, yazılım tarafında da kapsamlı bir çözüm sunuyor. Yeni tanıtılan Nvidia Mission Control yazılımı, sistem düzeyinde doğrulama, görev yönetimi ve zamanlama işlemlerini merkezileştirerek büyük ölçekli AI altyapılarının daha hızlı kurulmasına yardımcı olacak.

Öte yandan AMD, Intel ve Broadcom gibi devlerin NVLink Fusion ekosisteminde yer almaması dikkat çekici. Bu firmalar, NVLink'e rakip olarak geliştirilen UALink konsorsiyumu içinde yer alıyor ve açık standartlara dayalı, erişilebilir bir alternatif üzerinde çalışıyor.

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Nvidia’dan yapay zeka sistemleri için yeni adım: NVLink Fusion