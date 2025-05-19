Nvidia’dan yapay zeka sistemleri için yeni adım: NVLink Fusion

NVLink artık sadece Nvidia’ya özgü değil
Yüksek bant genişliği ve düşük gecikmeli veri aktarımı sağlayan NVLink, Nvidia'nın GPU ve CPU arasında PCIe standardına kıyasla 14 kata kadar daha fazla bant genişliği sunarak AI sunucularında verimliliği katlamasını sağlayan temel teknolojilerden biri oldu. Ancak bu teknoloji, uzun süredir sadece Nvidia donanımlarıyla sınırlıydı. NVLink Fusion ile bu durum değişiyor.
Yeni program sayesinde artık Qualcomm, Fujitsu gibi firmalar kendi CPU'larını Nvidia’nın mimarisiyle doğrudan entegre edebilecek. Bu CPU'lar, Nvidia ürünleriyle NVLink üzerinden doğrudan iletişim kurabilecek şekilde tasarlanacak ve bu sayede aynı raf ölçeğinde hem Nvidia hem de farklı üreticilerin bileşenleri yer alabilecek.
Nvidia, sadece CPU üreticileriyle değil, özel amaçlı hızlandırıcı tasarlayan firmalarla da iş birliği yapıyor. MediaTek, Marvell ve Alchip gibi şirketler, özel yapay zeka çiplerini Nvidia sistemleriyle entegre edecek şekilde geliştiriyor. Bu sayede Grace CPU’lar ve özel ASIC’ler aynı sistemde uyumlu biçimde çalışabilecek. Yazılım tarafında ise Cadence ve Synopsys, NVLink Fusion uyumlu çiplerin tasarımı için gerekli IP ve geliştirme araçlarını sağlayacak. Ayrıca Astera Labs da bu yeni döneme özel NVLink bağlantı çözümleriyle katkı sunacak.
Tüm operasyonlar tek merkezde
Nvidia, sadece donanım değil, yazılım tarafında da kapsamlı bir çözüm sunuyor. Yeni tanıtılan Nvidia Mission Control yazılımı, sistem düzeyinde doğrulama, görev yönetimi ve zamanlama işlemlerini merkezileştirerek büyük ölçekli AI altyapılarının daha hızlı kurulmasına yardımcı olacak.
Öte yandan AMD, Intel ve Broadcom gibi devlerin NVLink Fusion ekosisteminde yer almaması dikkat çekici. Bu firmalar, NVLink'e rakip olarak geliştirilen UALink konsorsiyumu içinde yer alıyor ve açık standartlara dayalı, erişilebilir bir alternatif üzerinde çalışıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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biz de taharet nasıl alınır onu konuşuyoruz
yeşil perde olmasın. boston dynamics gibi kandırmasınlar milleti.