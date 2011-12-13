FATİH projesindeki tabletlerin ihale detayları belli oldu

İlk etabında yazıcı, tarayıcı, kamera ve akıllı tahta ihalesini Vestel ve Servus firmalarının almasının ardından FATİH projesinde tablet dağıtılmasını kapsayan ikinci etabın teklif alımı bugün itibariyle sona eriyor.





Darhardware sitesinin edindiği bilgiye göre proje ilk olarak Diyarbakır, Erzurum, Yozgat, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Bingöl, Kayseri, İstanbul, Rize, Karaman, Samsun ve Uşak'ı kapsayan 13 ilde pilot uygulamaya geçecek ve 8500 tablet deneme amaçlı olarak dağıtılacak. Sonraki yıllarda 14 milyon tablet öğrencilerle buluşacak.





Şartnameyi hazırlayan kurum olan Devlet Malzeme Ofisi ihaleye katılım şartlarını belirlemiş durumda. Aslında şartları gözden geçirince hangi firmaların bu ihaleye girebileceği az çok ortaya çıkıyor. Daha da önemlisi kısa süre önce proje ile ilgilendiğini belirten Apple'ın iPad modeli şartların altında kalıyor. Bu bağlamda Android tablet üreticileri büyük bir avantaja sahip.





İhalede 3 farklı tablet modeli için teklif verilecek. Tek bir firmanın hepsini alabileceği gibi ayrı ayrı firmaların farklı modelleri alması da mümkün. Tabletlerin belirtilen şartları şu şekilde:





- İşletim Sistemi: Android 3.0 (tablet 1 ve 2), Android 2.3.4 (tablet 3)

- İşlemci: 1 GHz hızında tek çekirdekli veya 800 MHz çift çekirdekli

- Bellek: 1 GB RAM (tablet 1 ve 2), 512 MB RAM (tablet 3)

- Depolama: 16 GB

- Bağlantı: USB ve Micro USB, dahili 802.11 b/g/n kablosuz ağ desteği

- Ekran çözünürlüğü: 1280x800 piksel (tablet 1 ve 2), 1280x768 (tablet 3)

- Pil: 8600 mAh (tablet 2), 3250 mAh (tablet 1), 6000 mAh (tablet 3)

- Ekran: 10.1 inç (tablet 1 ve 2), 8.9 inç veya 9.5 inç (tablet 3)

- Diğer: Flash desteği