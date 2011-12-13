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FATİH projesindeki tabletlerin ihale detayları belli oldu

7 yıl
10,4b
1
98
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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İlk etabında yazıcı, tarayıcı, kamera ve akıllı tahta ihalesini Vestel ve Servus firmalarının almasının ardından FATİH projesinde tablet dağıtılmasını kapsayan ikinci etabın teklif alımı bugün itibariyle sona eriyor.

Darhardware sitesinin edindiği bilgiye göre proje ilk olarak Diyarbakır, Erzurum, Yozgat, Ankara, Balıkesir, Erzincan, Bingöl, Kayseri, İstanbul, Rize, Karaman, Samsun ve Uşak'ı kapsayan 13 ilde pilot uygulamaya geçecek ve 8500 tablet deneme amaçlı olarak dağıtılacak. Sonraki yıllarda 14 milyon tablet öğrencilerle buluşacak.

Şartnameyi hazırlayan kurum olan Devlet Malzeme Ofisi ihaleye katılım şartlarını belirlemiş durumda. Aslında şartları gözden geçirince hangi firmaların bu ihaleye girebileceği az çok ortaya çıkıyor. Daha da önemlisi kısa süre önce proje ile ilgilendiğini belirten Apple'ın iPad modeli şartların altında kalıyor. Bu bağlamda Android tablet üreticileri büyük bir avantaja sahip.

İhalede 3 farklı tablet modeli için teklif verilecek. Tek bir firmanın hepsini alabileceği gibi ayrı ayrı firmaların farklı modelleri alması da mümkün. Tabletlerin belirtilen şartları şu şekilde:

- İşletim Sistemi: Android 3.0 (tablet 1 ve 2), Android 2.3.4 (tablet 3)
- İşlemci: 1 GHz hızında tek çekirdekli veya 800 MHz çift çekirdekli
- Bellek: 1 GB RAM (tablet 1 ve 2), 512 MB RAM (tablet 3)
- Depolama: 16 GB
- Bağlantı: USB ve Micro USB, dahili 802.11 b/g/n kablosuz ağ desteği
- Ekran çözünürlüğü: 1280x800 piksel (tablet 1 ve 2), 1280x768 (tablet 3)
- Pil: 8600 mAh (tablet 2), 3250 mAh (tablet 1), 6000 mAh (tablet 3)
- Ekran: 10.1 inç (tablet 1 ve 2), 8.9 inç veya 9.5 inç (tablet 3)
- Diğer: Flash desteği

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STMUS 7 yıl en beğenilen

ayhanbilgin
boş iş.
öğrenciler tablet alcakta nolacak ya bozacaklar ya oyun oynayacaklar ya sokakta tinerciler hırsızlar bu aletleri çalmak için çocuklara bıçak çekecek yada aileleri alıp satacak. bu kadar basit.bi b*ka yaramayacak.
bugün ver 5nci sınıfa giden çocuklara bu aleti yarın 18 e gelince oy versin.
bu aletler verilene kadar okullarda yemek verseler ya. milletin çocugu beslenmeye kuru ekmek ve zeytin bile götüremiyor.
forum.donanimhaber.com/...

Bu saçma yorumunuzu kendinize saklasanız daha iyi olurdu...
ayhanbilginboş iş.öğrenciler tablet alcakta nolacak ya bozacaklar ya oyun oynayacaklar ya sokakta tinerciler hırsızlar bu aletleri çalm...
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Solu 7 yıl
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği mezunlarının öğetmen olarak çalışltırıldığı ve onca öğretmen açığına rağmen söz atamalara gelince ''kaynak yok'' palavraları uyduran devlet nasıl oluyorda 14 milyon tablet sıparişi verebiliyor hala aklım almıyor.
Kimse beni bu durumu karşı geliyor gibi düşünmesin ancak inanın bundan önce yapılması gereken çok şey var.
Okullarda hala birleştirilmiş sınıflar var,
Sınıf mevcutları çoğu yerde 40-50 öğrenci,
Ücretli öğretmenlik gibi rezil bir sistem var,
Tezekle ısınan, dökülen, ahırdan çevirme okullar var,
Taşımalı eğitim denen rezil bir sistem var,
Bu ve bunun gibi saymakla bitmeyecek onca öncelikli problem varken bizim tek sorunumuz table pc miydi allah aşkına?
Buna ''kel başa şimşir tarak'' denmezde ne denir?
Kanatlı hayvan yetiştiriciliği mezunlarının öğetmen olarak çalışltırıldığı ve onca öğretmen açığına rağmen söz atamalara gelince ''kaynak yok'' palavraları uydu...
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2 Yanıt Yanıtla +12
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mejuck 7 yıl
Beklediğimden iyi özelliklere sahip olacak anlaşılan tabletler , gerçi ne kadar dayanırlar o da bir muamma ama eğer bu 13 ilde oturursa sistem gerçekten eğitim adına iyi bir kilometre taşı olacaktır .
Beklediğimden iyi özelliklere sahip olacak anlaşılan tabletler , gerçi ne kadar dayanırlar o da bir muamma ama eğer bu 13 ilde oturursa sistem gerçekten eğitim...
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaş hiç düşünen varmı aranızda yabancılar neden kullanmıyor diye bunları hatta bakarsanız adamlar okullarda wifi bile kullanmıyor neden?
bütün okul birden wifi ile bağlanınca okul baz istasyonun farklı olmayacak bizimkiler sadece gösteriş peşinde vay bizde wifi ile bağlanıyoz falan. Ne kadar radyasyon yaydığını düşünüp karşı çıkan yok ama
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DH Misafiri 7 yıl
800 mhz çift çekirdekli iyi bence.Ben ona bir Overclock yaparım 1.2 Ghz Çift çekirdekli olur.
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DH Misafiri 7 yıl
Ya sen harbiden karacahilin tekisin. youtube.com/... videosunu zle bir Atatürk kim öğren. Analarımızın Namusu 1 milyon dolardan da kıymetlidir. Atatürk Tüm mal varlığı bağışladı bili yor musun? VAtanı, namusu kurtaran adama kullandırılmıştır. Şimdiki zaman Ata uçağı ne ise Savaronada odur. Prestij göstergesidir. Şu an senin tapındığın hükümet kaçtane lüks araç ve kaç tane lüks araba aldı haberin var mı? Bak o boş boğazınla Ata'nın gemiciğini sorgulayabiliyorsun, hadi doğru söyleyen kişiysen tapındığın iktidarın gemiciklerini, bedelli askerliğini, kişiye özel vergi aflarını konuş.
O gemiye takmak senin gerçeklerin üstünü örtme çabandır. Sen nekadar karşı çıkıyorsan ben o kadar da destekliyorum. Ömrü hayatında onun nekadar büyük bir adam olduğunu kafanda canlandıramayacaksın.Çünkü senin için aydınlık ampul benim için güneş.Saygısızlığını sürdürme istersen. Sen milletin iç ettiği halk millet servetininn peşine düş. Birdaha Atatürk'ü ağzına alma densizliğini sakın gösterme. Sana kimse Atatürk böyle şöyle demeden, durumdan vazife çıkarmaya çalışma. Allah sorsun bu fitneciliğinin hesabını.
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aybey 7 yıl
aceleciburak
O zaman ataturk ekber ataturk ekber demek gerek cami minarelerinden evet kabul ediyorum laik olmamaksa cahiliyet evet cahilim yda arabama k.ataturk yzdrmamak ark arasinda bu ataturkcu diye bilinmemekse evet cahilim kolyem yok k.ataturk ayrica facebookta ozel gunlerde resmini bayrak etmiyor cevreme yada 10.yil marsini dile sakiz etmemek cahillikse ewt cahilim sunu unutma bu ulke kurulmasi icin ataturk olmasaydi baskasi olurdu asil cok ilginc olan senin gibi aydin ve laik birinin nasil olupta cahile cevap vermesi bn yerinde olsam anitkabire gidip derhal sikayet ederdim ki onun asil soyledigini unutup ne demisti mustafa kemal '' Ölülerden medet ummak cagdas bir toplum icin lekedir''


Yahu senin yaşın kaç. Söylediğin sözler ne? Çapsızlığın yazılarından belli. Bakıyorum da bu çap ancak orta okul lise arasıdır diyeceğim, ama onlara hakaret olur, yok bide üniversite çağında ve hala okuyorsan yazık, hele ki 30 yaş ve üzerindeysen çş... diyeceğim.
Doğru Atatürk olmasaydı, durduk yere bizi 1. Dünya savaşına sokan Enver ve İttihat Terakici adamlardan çıkardı kurtarıcı(!). Yunan / İngiliz ve binbir gavur ordusuna İslam ordusu fetvası veren adamlardan çıkardı...İngilizlerin elini eteğinşi öperek ülkeden kaçan vahdettin kurtarırdı, hürremin torunları....abde ingiliz Mandası isteyenlerden de çıkardı... Bak işte bu sistem düzelmeden, senin eline tableti versek ne olur vermesek ne olur?

Kafasını kuma gömmüş, lüks ve şatafatlı balolarda vatan kurtaran, akşama kadar vatan vatan diye gezip akşam Burger King’de hamburger yiyen.... İçtiği Malboro sigarasının dumanını üflerken Deniz Gezmiş’ten bahseden, yeryüzünde karma ekonomi dışında bir ekonomik model yokmuş gibi konuşan tiplerden değilim.(Eren Erdem.)..

Laikçi değilim ama sadece lakik olan bir devlet anlayışı benimsediğimi anlatmama gerek yoktur herhalde.(Ben...)

''ATATÜRK’E SALDIRI, kurumsal bir düzeye getirildiğinde LAİK CUMHURİYET’E SALDIRI HALİNİ ALMAKTADIR.

Türkiye Cumhuriyeti’nin laik yapısına saldırı, son yıllarda, Batı’nın, özellikle Avrupa’nın ve özellikle de AB ülkelerinin pervasız ve cepheden vuruşlarıyla sergilenmektedir. Maksat, Müslüman’a hizmet değil, İslam’a ve Müslümanlara güç ve itibar kazandıracak değerlerin tahribidir.

Ne hüzün vericidir ki, laiklik meselesinde temel gerçek, İran gibi bir ülkenin Devlet Başkanı Muhammed Hatemî tarafından bile görülüp LAİKLİĞİN İSLAM’A AYKIRI OLMADIĞI İTİRAF EDİLİRKEN bizdeki ‘DİNCİ GAFLET’ hâlâ ‘DİN ADINA LAİKLİK DÜŞMANLIĞI’ yapmayı sürdürüyor.

ve ATATÜRK’Ü, ‘EMPERYALİZM VE SÖMÜRGECİLİĞİN AZRAİLİ’ OLARAK GÖREN BATI kurmayları bu gafleti kuş sütü, kuru üzümle besliyor, o gafletin arzusu yerine getirilmedikçe AB’ye giremeyeceğimizi haykırıyor.'' (Yaşar Nuri Öztürk)...

Milliyetçiyim dedin ya ilk yazında; Bu ülkenin Özgürlüğü en büyük ülküdür, dokuz ışık okuduysan bilirsin, ancak sen onuda okumamışsındır. Onuda geçtim.

Dindarım dedin ya; Kuran'ı anlayarak okudun mu?Doğru bilgiyi paylaşmak insanları doğruya yönlendirmek dinimizin emridir. Bu yüzden, sana doğruları anlatmaya çalışıyorum.Ancak senin gibilerin doğruya dönmeyeceği kuran'da zaten yazıyor.

İslam Bağımsızlıktır, özgürlüktür, birliktir... Emperyalistlerle, bölücülerle savaşmak da İslamdır, gereğidir.İnsanları padişahın kulluğundan, Allahın kulluğuna döndürmek de İslamdır. Sana bunu öğretmediler mi?

Eğer sende İslamı Atatürke-Kuvvayı Milliye hareketine karşı kullanlarla aynı fikirdeysen. (Yani İslamı kendi salatanı için kullanan Muaviye gibi..) Alsana bir kaynak daha;
ulusalodak.net/...

***
Ne yazıkki sen hiç bir zaman ben olamaycaksın...Ben birşey isteyeceksem Yerin-Göğün ve bu ikisi arasındakilerin Yaratıcısı Allah'dan isterim...Biryerlere gidip dua etme ihtiyacında da değilim. Ama sen tapınakçı olduğun için herkesi kendin gibi sanarsın.Gözlerivar görmezler, kulakları var duymazlar...
***
Atatürk Bak birde ne demiş:
İstikbaldedahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zaptedilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şerâitten daha elîm ve daha vahim olmak üzere, memleketin dahilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hattâ hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.
***
Sataşma, Atatürk'e... Hele bunu dindarım, milliyetçiyim diyerek sakın yapma!Sen bu sığlıkla bırak dindar-milliyetçi, traşpıçağı bile olmazsın... Yazık sana, Yüce rabbimizden senin için akıl niyaz ediyorum. Konusu geçerse eleştir, mantıklı kanıtlarla eleştir... Sadece; ''Laf sokacam aykırı davranacam'' düşüncesiyle ortaya atlama. Yazık sana,boyundan büyük laf ediyorsun, saçma sapan demogoji yapıyorsun. Dilerim ki akıllanasın, Uyanırsın. Benim için veya Atatürk için uyanma, onu sevenler zaten yeter ama sen kendin, ailen,arkadaşların, akrabaların için insanlık için ve en önemlisi Allah için uyan...
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antonidas 7 yıl
teacher
benimle tartışma, yorum da yazma,
nasıl biliyorsan öyle yap....
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antonidas 7 yıl
bu öğretmenlerin yetiştirdiği nesil ortada
her şeyin başı eğitimdir
öğretmenlerin %80'i benim dediğim gibidir
Özellikle düz lise öğretmenleri böyledir
oralarda kendileri gibi öğrenciler yetiştirirler
benim yazdığım gerçekleri senaryo sanan, insancıklar, kime ne öğretecek acaba
kendisi ne biliyor ki ne öğretecek?
Atatürk neden bütün okul türlerini kapatıp, tek tip eğitime geçti
Atatürk'ün aklı yok muydu, sadece belirli bir kesimi eğitsin.
Umarım hepsi senin çoluğunun çocuğunun başına gelir, o zaman belki anlarsın ama sen o zaman da anlamazsın
Öğretmenlerin harcadığı hayatları araştırsan ne hikayeler çıkar.
Daha benim yazdıklarıma doğru düzgün cevap veremiyorsun,
Doğrudan benim başıma gelmiş olaylara, ön yargılarla yaklaşıyorsun.
Kardeşim bu olaylar doğru, sen okuduğunu anlayabiliyor musun?
Belli ki anlayamıyorsun...
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L.o.T.u.S 7 yıl antonidas
antonidas

bu öğretmenlerin yetiştirdiği nesil ortada
her şeyin başı eğitimdir
öğretmenlerin %80'i benim dediğim gibidir
Özellikle düz lise öğretmenleri böyledir
oralarda kendileri gibi öğrenciler yetiştirirler
benim yazdığım gerçekleri senaryo sanan, insancıklar, kime ne öğretecek acaba
kendisi ne biliyor ki ne öğretecek?
Atatürk neden bütün okul türlerini kapatıp, tek tip eğitime geçti
Atatürk'ün aklı yok muydu, sadece belirli bir kesimi eğitsin.
Umarım hepsi senin çoluğunun çocuğunun başına gelir, o zaman belki anlarsın ama sen o zaman da anlamazsın
Öğretmenlerin harcadığı hayatları araştırsan ne hikayeler çıkar.
Daha benim yazdıklarıma doğru düzgün cevap veremiyorsun,
Doğrudan benim başıma gelmiş olaylara, ön yargılarla yaklaşıyorsun.
Kardeşim bu olaylar doğru, sen okuduğunu anlayabiliyor musun?
Belli ki anlayamıyorsun...







İyi iyi % 80 'e kadar düşürdün. % 2o lik bir dilim kendini kurtardı. Ona da şükür. Uzat elini şunu % 70 yapalım



Beni de o % 20 lik iyi öğretmen dilimine alabilirmisin.
Nolur Nolur

Çünkü dediğim gibi ben sınav kağıtlarını sınıfta öğrencilerle okurum. Yani kimse itiraz etmez beraber okuduğumuz için. Sözlü notlarını da belirli bir sisteme göre verdiğim için öğrenci bu konuda asla itiraz etmez bana. Genelde öğrencilerin sevdiği ve notu bol olarak bilinirim. Ortada psikopat bir öğretmen taplosu malesef yok yani.

LÜTFEN BANA İNSAF ET BENİ BARİ % 20 YE AL. ÇÜNKÜ SENİN O KÖTÜ ÇOCUKLUK ANILARINDAKİ GİBİ BİR ÖĞRETMEN DEĞİLİM




------

Bak canım anladığım kadarıyla atanamadığın dan dolayı biraz öfkelisin.Dediğim gibi umarım atanırsın. Ama ordan işin içinde olmadan KENDİ YORUMUNA GÖRE VE SENELER ÖNCEKİ ÇOCUKLUK ANILLARINLA BU İŞ OLMAZ. BU ARADA BU SENE BÜTÜN DüZ LİSELER KAPATILIYOR HEPSİ ANADOLU LİSESİ OLUYOR.YANİ SENEYE DÜZ LİSE KALMAYACAK. SENİN RÜYALARINA GİREN DÜZ LİSE VE ÖĞRETMENLERİ

ANADOLUYA GEÇİYOR.YANİ ÜZÜLEREK SÖYLÜYORUM ARTIK SALDIRILARINA MUHATTAP BULAMAYACAKSIN

İŞTE SENİN HAYALINDEKİ EĞİTİM EŞİTLİĞİ GERÇEKLEŞİYOR. KPSS YE ÇALIŞMAYA DEVAM UMARIM ATANIRSIN

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aybey 7 yıl
Ya sen harbiden karacahilin tekisin. youtube.com/... videosunu zle bir Atatürk kim öğren. Analarımızın Namusu 1 milyon dolardan da kıymetlidir. Atatürk Tüm mal varlığı bağışladı bili yor musun? VAtanı, namusu kurtaran adama kullandırılmıştır. Şimdiki zaman Ata uçağı ne ise Savaronada odur. Prestij göstergesidir. Şu an senin tapındığın hükümet kaçtane lüks araç ve kaç tane lüks araba aldı haberin var mı? Bak o boş boğazınla Ata'nın gemiciğini sorgulayabiliyorsun, hadi doğru söyleyen kişiysen tapındığın iktidarın gemiciklerini, bedelli askerliğini, kişiye özel vergi aflarını konuş.
O gemiye takmak senin gerçeklerin üstünü örtme çabandır. Sen nekadar karşı çıkıyorsan ben o kadar da destekliyorum. Ömrü hayatında onun nekadar büyük bir adam olduğunu kafanda canlandıramayacaksın.Çünkü senin için aydınlık ampul benim için güneş.Saygısızlığını sürdürme istersen. Sen milletin iç ettiği halk millet servetininn peşine düş. Birdaha Atatürk'ü ağzına alma densizliğini sakın gösterme. Sana kimse Atatürk böyle şöyle demeden, durumdan vazife çıkarmaya çalışma. Allah sorsun bu fitneciliğinin hesabını.
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aceleciburak 7 yıl

aybey
Ya sen harbiden karacahilin tekisin. youtube.com/... videosunu zle bir Atatürk kim öğren. Analarımızın Namusu 1 milyon dolardan da kıymetlidir. Atatürk Tüm mal varlığı bağışladı bili yor musun? VAtanı, namusu kurtaran adama kullandırılmıştır. Şimdiki zaman Ata uçağı ne ise Savaronada odur. Prestij göstergesidir. Şu an senin tapındığın hükümet kaçtane lüks araç ve kaç tane lüks araba aldı haberin var mı? Bak o boş boğazınla Ata'nın gemiciğini sorgulayabiliyorsun, hadi doğru söyleyen kişiysen tapındığın iktidarın gemiciklerini, bedelli askerliğini, kişiye özel vergi aflarını konuş.
O gemiye takmak senin gerçeklerin üstünü örtme çabandır. Sen nekadar karşı çıkıyorsan ben o kadar da destekliyorum. Ömrü hayatında onun nekadar büyük bir adam olduğunu kafanda canlandıramayacaksın.Çünkü senin için aydınlık ampul benim için güneş.Saygısızlığını sürdürme istersen. Sen milletin iç ettiği halk millet servetininn peşine düş. Birdaha Atatürk'ü ağzına alma densizliğini sakın gösterme. Sana kimse Atatürk böyle şöyle demeden, durumdan vazife çıkarmaya çalışma. Allah sorsun bu fitneciliğinin hesabını.

O zaman ataturk ekber ataturk ekber demek gerek cami minarelerinden evet kabul ediyorum laik olmamaksa cahiliyet evet cahilim yda arabama k.ataturk yzdrmamak ark arasinda bu ataturkcu diye bilinmemekse evet cahilim kolyem yok k.ataturk ayrica facebookta ozel gunlerde resmini bayrak etmiyor cevreme yada 10.yil marsini dile sakiz etmemek cahillikse ewt cahilim sunu unutma bu ulke kurulmasi icin ataturk olmasaydi baskasi olurdu asil cok ilginc olan senin gibi aydin ve laik birinin nasil olupta cahile cevap vermesi bn yerinde olsam anitkabire gidip derhal sikayet ederdim ki onun asil soyledigini unutup ne demisti mustafa kemal '' Ölülerden medet ummak cagdas bir toplum icin lekedir''
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aceleciburak 7 yıl
Bu ulke 1938 de Atasina ulkenin oz kaynaklarindan ayrilan 1 miyon dolar ile savarona almistir ki yil 38 keyfi bi gemicik ve o gemicikte suan neler yasandigi malum. Sorarim size ben.daha dunyada bile yokken benim fikrim alinmamiskn ben neden ulkemin kaynagini bir gemiye yatirayim. Son not ataturkun sadece gorevi yeni bir turk devleti kurmakti allah tarafindan bu gorev ile nasiplendirildi bu yuzden onu askeri deha olarak goruyorum kimse beni beni ve inanislarimi sorgulama hakkina sahip degil sadece elestirel yaklasma hakkina sahibiz savaronaya verilen bir milyon dolar mi hakli yoksa egitim icin harcanacak olan paranin karsiliginda geleck olan teknolojimi.sunuda unutmayin ataturk ilah degil bir birey yanlislari ve hatalari sorgulanabilmelidir.erbakani tansuyu tayyibi nasil elestriyrsak bu hakka hakarete varmadigi surece sahibiz. Simdi soruyorum savarona alinirkn onda benim hakkim vardi nerde bu hak gasp edilmis degilmidr oz kaynaklardan
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dsgtan 7 yıl aceleciburak
aceleciburak

Bu ulke 1938 de Atasina ulkenin oz kaynaklarindan ayrilan 1 miyon dolar ile savarona almistir ki yil 38 keyfi bi gemicik ve o gemicikte suan neler yasandigi malum. Sorarim size ben.daha dunyada bile yokken benim fikrim alinmamiskn ben neden ulkemin kaynagini bir gemiye yatirayim. Son not ataturkun sadece gorevi yeni bir turk devleti kurmakti allah tarafindan bu gorev ile nasiplendirildi bu yuzden onu askeri deha olarak goruyorum kimse beni beni ve inanislarimi sorgulama hakkina sahip degil sadece elestirel yaklasma hakkina sahibiz savaronaya verilen bir milyon dolar mi hakli yoksa egitim icin harcanacak olan paranin karsiliginda geleck olan teknolojimi.sunuda unutmayin ataturk ilah degil bir birey yanlislari ve hatalari sorgulanabilmelidir.erbakani tansuyu tayyibi nasil elestriyrsak bu hakka hakarete varmadigi surece sahibiz. Simdi soruyorum savarona alinirkn onda benim hakkim vardi nerde bu hak gasp edilmis degilmidr oz kaynaklardan

eleştirmek konusunda sana sonuna kadar katılıyorum kimseyi ilahlaştırmamak, abartmamak lazım..ama nedense eleştirme özgürlüğünü hep eleştirmeye çalışanlar savunurken eleştirilmesi gerekenler hep karşıdır hep kalbur üstü görür kendilerini..
savarona konusunda ise ; savaranoya gelinceye kadar ne milyon dolarlar nerelere kimlere gitti bu ülkedeki Atatürk'ün yatına verilen para yanında hiçtir belkide..işin derininliklerine , terörüne , sporuna dahi girmeden sadece başlanıpta bitirlemeyen yollar ve kamu binalarını , limanlarını düşünürsek bırakta Ata'mıza ülkeyi kurtaran adama bir tane yat feda olsun..
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DH Misafiri 7 yıl
aceleciburak
Senin hakkın Atatürk ile ilgili ileri geri konuşmak değil. Bu kadar densizlik yapabiliyor olman dahi onun sayesindedir. Sen bu günkü padişahına gık diyemezken, Atatürk'e her önüne gelen özgürce her soruyu sorabiliyordu. Hatta diktatör olup olmadığını bile soran olmuşdur. Herkes istediği gibi eleştirebiliyordu onu.Dediğin gibi sadece asker yönü kuvetli bir adam olsa bir kişi onunla diyaloğa giremezdi. Onun askeri dehası zaten tartışılmaz.Senin deyip dememenlede onun siyasi/Sosyal ve Askeri dehasına leke gelmez.Sen o eleştirdiğin Atatürkçüler gibi olmayıp da Atatürk kimdir nedir diye araştırsan, neyin ne olup ne olmadığunı görürdün.Sadece bir askeri deha eseri olsaydı bu cumhuriyet: 1940'dan sonra (İnönü de dahil) onun 15 yılda yaptığını, ondan sonra gelen herkez 70 yılda ancak yıpratmaya başladı...Sen o 10-15 yılda alınan yolu biliyor musun?Bu günki teknoloki ile 1000 Yıllık atılım yaptı Türk ve ne mutlu TÜRKÜM diyenler.Bak asker yönü zayıf kişilerin son 1 yıllık yöentim tablosu.
İşte sadece 2011’i kapsayan dönemin insan hakları tablosu:

-9 faili meçhul cinayet işlendi.

-35 kişi cezaevinde öldü.

-271 kişi polislerce yaralandı.

-8 milletvekili hâlâ tutuklu.

-71 gazeteci tutuklandı.

-1 kişi gözaltında kaybedildi.

-7 gazete ve dergi yasaklandı.

-4 kişi gözaltında yaşamını yitirdi.

-418 kişi gösteride tutuklandı.

-15 bin 506 web sitesi engelledi.
Resmen particilik yapmışsın. Neden 2023? Sen 2012 den emin misin ki 2023'ü hayal ediyorsun?Atatürk'ü olayın içine neden çekiyorsun amacın teknoloji yorumu yapmak mı yoksa particilik yapmak mı?2023'de ne olacağımız belli değilken, freni patlamış rampa aşağı giden kamyon gibiyken, sen diyrsun ki; bak kamyona ne hız yaptırdık. yada buz dağın agöle oynaya giden titanik...Yazık ki bizim vatan sevgimiz okadar büyük ki; aslanınıda faresini de seviyor ve gerektiğinde onlar içinde canımızı veriyoruz.Sizin gibi yeni yetmeler gerçekleri inkar ettikleri için.
Allah için bir oku araştır, milyar dolar borçla yüzüyorsun, herşeye vergi artışı-zam...İnsanlara haklarını vermen gerekirken sadaka dağıyorsun.TKİ her sene zarar yazıyor-çıkardığı madeni bedavadan kendi araçları ile dağaıtmasından dolayı- O madenlerde herkezin hakkı var, ancak devlet parası ile reklam yapılıyor.Zekat-vergi-zaten herkese fardır, ancak bu kişisel servete dönüşüyorsa ve sen bunun bilincindeysen ve birşey yapmıyorsa yanlış yoldasın demek. Yetimin, miskinin(Uyuşturulmuşun), fakirin ve o devlevlete vergi veren tüm insanların haklarına tecavüz eddileceğini gördüğünde ses çıkarmıyorsan bu çok büyük suç ve günahtır( Aç kur'an bir oku)
Atatürk'ün kim olduğunu bilmiyorsan öğrenmek için youtube.com/... adresini 53 dk boyunca dinlei, okumaktan bir haber olduğun için ve dinlemesi zevkli olduğu için bu örneği veriyorum.
Cahil cühala konuşuyorsun, 1939'a kadar Atatürk'ün kurduğu başlattığı projeler fabrikalar, bankalar sayesinde ondan sonra gelen iktidarlar nemalandı... Abdci, abci,açık toplumcu, ılımlı islamcı( İslam, İslamdır, Allahın dinin önünde bir sıfata ihtiyacı yoktur, sıfat koyan da zatan İslam değildir) Sen milliyetçiysen ben değilim arkadaş. Sen milli değerlerine sahip çıkan bir insan değilsin, nasıl milliyetçiyim diyebiliyorsun? Bırak onu gözlerinle görmüyor, kulağınla işitmiyorsun, sen uyanık gibi görünen uyumuşlardansın, sen sadece dinini-ne olduğunu yazmaışsın ama ben İslam olduğunu düşünüyorum- sevmek için yaşıyorsun. Sen o dinin içinde yaşamalısın, onun emrettiği şekilde yaşamalısın.Oku, araştır, öğren. Milet karanlı madde peşinde sen 2023'e doğru kurulacak İstanbul kanal peşinde.Çocuklarının karnını doyuramayan insanların intahar ettiği bir ülkede yaşıyoruz. Pırlantadan mücevherden KDV alınmayan bir ülkede yaşıyoruz. Yerüstü, Yer altı madenleri peşkeş çeilmiş, ihaleler yolu ile milli serveti kaybetmiş bir toprak üzerinde yaşıyoruz biz.
Teknoloji yorumuna gelirse:
Şu an için fena değil, ancak sayısal kalem kullanılmadan hiçbir işe yaramaz okularda bu tablet. Kalemli Win7'li tabletler bunlardan daha ucuza mal olurdu.
Kalem kullanmak eğitimi bırakın her iş alanında bir ihtiyaç. Bilgisayar üzerinden resim çizenler, tasarım yapanlar bilirler ki kalem kullanmak daha iyi sonuç verir.
İhale işinin yavaşlığını da göz önüne alarak bu teslimat yapıldığında teknoloji zaten eskimiş olacak.
Android Tegralı 1 GHZ işlemci 1 GB ram'li tablet kullandım, internette flaslı siteri gezerken, birden fazla sekme açıkken çakılıp kalıyor. Android tercihi kötü olmuş, Madem yerli üretim derdindesiniz Pardus( nekadar kötü olsada) denene bilirdi.Yarı iletken üretmeden yerli malı bilgisayar büy-ük bir hayal. Ha para zaten dışarı gidecek ama her devlet ihalesini alan sözüm ona yerli firma biraz para harcasa. Bu gün gidin bir devlet dairesine o firmanın sağladığı sistemlerle çalışılır ve her seferinde sistem yavaşlar avel avel 40 dakika memurla göz göze gelir beklersiniz.
ASlında suçun büyüğü Atatürk'de. Bırakacaktı gavurun eline..Yunanlısı, ingilizi,ermenisi,fransızı bizi ileri demokresiye ta oradan ışınlayacaktı.
Atatürk konusunda hiç kimse hür değildir.O Allahın bize bir lütfudur.Soyumuz sayesinde arı, sayesinde namusumuz(Baba ve Anlerimizin anaları gavurlara bırakılmamıştır)temiz.
He kimse kalkıp tek başına Kurtuluş savaşında sadece Atatürk savaşmadı dedelerimiz de savaştı demesin. aali! osmanın ve enverin hezeyanlarfı yüzünde millette savaşma azmi kalmamışdı ve Atatürk bu ateşi yaktı, bu ateşi sadece askeri deha ile yakamazsınız efendiler.
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nefbote 7 yıl
Hangi firmalar nekadar teklif verdi bilgisi olan var mı?
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