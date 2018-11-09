FDA aromalı e-sigaraları yasakladı

İlk çıktığı dönemde geleneksel sigaralara kıyasla daha az zararlı olduğu iddasıyla çıkış yapan e-sigaraların gerçek yüzünün anlaşılmasıyla çeşitli sağlık otoritelerinin başlattığı kısıtlamalar devam ediyor.

Lise çağında %77 artış!

Her ne kadar e-sigaralar geleneksel sigara tüketicilerini bu bağımlılıktan kurtarmada faydalı olsa da e-sigara ürünleri çoğunlukla sigarayla yeni tanışan ya da yeni başlayan kişilerce tercih ediliyor ki bu da okul çağındaki gençler oluyor. Bu nedenle FDA’nın attığı adım sağlık çevrelerinden destek alacağı şüphesiz.

Hali hazırda e-sigaraya başlayanların bu işi normal sigaralarla devam ettirdiğini gösteren çalışmalar düşünüldüğünde kuruluşun getirdiği kısıtlaması daha iyi anlaşılacaktır. Üstelik e-sigaraların uzun dönemdeki etkileri de henüz netlik kazanmış değil.

Mentollüler neden yasaklanmadı?

Yaş doğrulaması istenecek

Öte yandan satış kısıtlaması bununla da sınırlı değil, FDA internet üzerinden satış yapan sitelere e-sigara satışı esnasında yaş doğrulaması şartı da getirmiş durumda. Alınan kararlar sayesinde küçük yaştaki bireylerin bağımlı olması engelleneceğe benziyor.

https://www.engadget.com/2018/11/09/fda-flavored-e-cigarette-restrictions/

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Okul çağındaki çocuklarda artan e-sigara kullanımı sonucu alarma geçenfirmaların gençlerin çekmede bir numaralı aracı aromalı e-sigaralara yönelik adımını attı. Yapılan duyuruya göre bundan böylesatılması yasak.Kurum buna gerekçe olaraksa bu yıl içerisindekullanımını gösterdi. Diğer yandanyaşandığını ekleyelim.Aslına bakarsakgeçtiğimiz eylül ayında e-sigara üreticilerinekanıtlamaları içintanımıştı. Görünüşe göre yaşanankurumun sabrını taşırmış.Kararın detaylarına indiğimizde ise yalnızca pod tabanlı ürünleri kapsadığını görüyoruz yani open-tank olarak geçen çözümler kapsam dışı tutulmuş. Ayrıcade karardan etkilenmeyen e-sigaralardan.İlk bakışta garip gelen mentol kararı FDA’nın e-sigaraların geleneksel sigaralara karşı biradına bir çabası olarak değerlendiriliyor zira mentol aroması her iki sigara tipinde de yer almakta.Son olarak FDA’nın bu konudaki kararlarının gerisinin geleceğini de belirtelim. Umarız daha fazla insan bu bağımlılığa düşmez. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.