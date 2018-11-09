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FDA aromalı e-sigaraları yasakladı

ABD’de sağlıkla ilgili bir çok dalda sorumlu kuruluş FDA aromalı e-sigaraları gençlerdeki artan e-sigara kullanımına müdahalede bulundu. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
6 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Metehan Göktaş
Yazar
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İlk çıktığı dönemde geleneksel sigaralara kıyasla daha az zararlı olduğu iddasıyla çıkış yapan e-sigaraların gerçek yüzünün anlaşılmasıyla çeşitli sağlık otoritelerinin başlattığı kısıtlamalar devam ediyor.


Okul çağındaki çocuklarda artan e-sigara kullanımı sonucu alarma geçen FDA firmaların gençlerin çekmede bir numaralı aracı aromalı e-sigaralara yönelik adımını attı. Yapılan duyuruya göre bundan böyle aromalı ürünlerin satılması yasak.

Lise çağında %77 artış! 

Kurum buna gerekçe olaraksa bu yıl içerisinde lise dönemindeki gençlerde %77 gibi vahim bir rakamda artan e-sigara kullanımını gösterdi. Diğer yandan orta okul çağındaki çocuklarda da %50’lik artışın yaşandığını ekleyelim.

Aslına bakarsak FDA geçtiğimiz eylül ayında e-sigara üreticilerine küçük yaştaki bireyleri hedef almadıklarını kanıtlamaları için 60 günlük bir süre tanımıştı. Görünüşe göre yaşanan korkunç artış kurumun sabrını taşırmış.
Her ne kadar e-sigaralar geleneksel sigara tüketicilerini bu bağımlılıktan kurtarmada faydalı olsa da e-sigara ürünleri çoğunlukla sigarayla yeni tanışan ya da yeni başlayan kişilerce tercih ediliyor ki bu da okul çağındaki gençler oluyor. Bu nedenle FDA’nın attığı adım sağlık çevrelerinden destek alacağı şüphesiz.
Hali hazırda e-sigaraya başlayanların bu işi normal sigaralarla devam ettirdiğini gösteren çalışmalar düşünüldüğünde kuruluşun getirdiği kısıtlaması daha iyi anlaşılacaktır. Üstelik e-sigaraların uzun dönemdeki etkileri de henüz netlik kazanmış değil. 

Mentollüler neden yasaklanmadı? 

Kararın detaylarına indiğimizde ise yalnızca pod tabanlı ürünleri kapsadığını görüyoruz yani open-tank olarak geçen çözümler kapsam dışı tutulmuş. Ayrıca mentollü seçenekler de karardan etkilenmeyen e-sigaralardan.

İlk bakışta garip gelen mentol kararı FDA’nın e-sigaraların geleneksel sigaralara karşı bir dezavantajlı konuma düşmemesi adına bir çabası olarak değerlendiriliyor zira mentol aroması her iki sigara tipinde de yer almakta.

Yaş doğrulaması istenecek 

Öte yandan satış kısıtlaması bununla da sınırlı değil, FDA internet üzerinden satış yapan sitelere e-sigara satışı esnasında yaş doğrulaması şartı da getirmiş durumda. Alınan kararlar sayesinde küçük yaştaki bireylerin bağımlı olması engelleneceğe benziyor.

Son olarak FDA’nın bu konudaki kararlarının gerisinin geleceğini de belirtelim. Umarız daha fazla insan bu bağımlılığa düşmez. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.engadget.com/2018/11/09/fda-flavored-e-cigarette-restrictions/ Yorum Yaz
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skywalker06 6 ay en beğenilen
Haftalık esigara kötüleme haberine hoşgeldiniz
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MaSSive 6 ay
FDA saçmalamış,lan zaten mentollü aroma içlerinde özellikle ciğerler ve hücre yenilemeyi yavaşlattığı için en çok zarar veren aroma.
Bu Amerika da ki kurumların kararları da ,sağlık açısından mı yoksa ,sigara firmalarının yararınamı tartışılır.
Bu gibi sağlık kurumlarına bağış adı altında en büyük paraları bağışlayanlar kim açın bakın, sigara,ilaç ve paso hormonlu mısır şurubu basılmış hazır gıda ,içecek üreten firmalarının olmasıda ne büyük tesadüf değilmi.
Bu gibi kurumlar Amerika da dahi olsa,para cartellerine hizmet ederler.Halkın sağlığı da kararlarında önem arzeder ama 2. Planda halk gelir. 1. Plan her zaman Başkanlık seçimlerinde başkan adayına en çok parayı veren firmaları kollamaktır.Dünya da ki geldiğimiz nokta her açıdan bu durumda.
FDA zaten oldum olası elektronik sigara ya sıcak bakmayan bir kurum. Ancak Ülke de tütün mamülleri ve sigara ürünlerinin rahat rahat satıldığı ortamda, esigarayı ve özellikle likit üreticilerinini tamammen olmasa da,yasaklamaktansa çok sıkı yaptırım ,denetimler ile yüklü meblağlar ile ruhsat veren bir kurum, bu şekikde hali hazırda sıkıştırmıştı ve sektörün büyümesini yavaşlatmıştı bugüne kadar.
Baktılar herşey e rağmen, yeni nesil lin sigararaya başlam potansiyeli olanı bile esigara ya yöneliyor.Normal ateşli sigara satamıyorlar,esigara yı nasıl cazip olmaktan çıkarabiliriz.
En zararlı Mentol aroması dışında ki zevk veren aromaları yasakla.Cazip olmaktan çıkar.
Ateşli sigara üretenlerin kullandığı mentol seçeneğine dokunmayalım ki, elikit üreticileri emsal gösterip ,bizi ve ateşli sigara üretenlere ,yasal olarak dokunamasın,itiraz edip dava açamasın.
Hani sağlıksız dı?
Olurmu, İlaç üreten firmalara da hasta olacak adam Lazım.İlaç kartelleri de bize,başkana bağış yapmışlardı zamanında,aç kalmamaları lazım, ilaç satmak,hastaneler de masraflarını ödetmek için.
Malesef Amerika dahil dünyada ki düzen her Ülke de böyleyken,
Bu gibi kurumların araştırması da,kararlarıda beni bağlamıyor.
FDA saçmalamış,lan zaten mentollü aroma içlerinde özellikle ciğerler ve hücre yenilemeyi yavaşlattığı için en çok zarar veren aroma.Bu Amerika da ki kuru...
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FRAPS_TR 6 ay

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DH Misafiri 2 ay
yahu sigarayi yasaklamiyorlar esrar eroin serbest odalari bile var taktilar e cigarete neden insanlar diyer sigarayi icmeyip e cigaret tercih ediyorlar ozamanda devletin sigara satislarindan faydasi olamiyor azaliyor tekelin batmasi soz konusuysa panik oldular yakinda yasaklarlar zararli diye ama diyeri en tehlikeli o yasaklanmaz kimi kandiriyorsunuz ???????
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sulidin 6 ay
FDA nın kararı gayet yerinde. Ancak E-sigarayı 1 yıl kullanıp bırakan ve sayesinde sigara illetinden kurtulan birisi olarak 14 yıldır üyesi olduğum donanımhaberi yalan haber yapmaktan dolayı kınıyorum. Orjinal haberde "yerel marketler ve gaz istasyonları gibi kontrolsüz satış yapılan yerler" de satışın yasaklandığı söyleniyor. Amaç genç yaşlarda e-sigara bağımlılığını azaltmak. Bu haberi yapan arkadaş ya ingilizce bilmiyor yada başka amaçlara hizmet ediyor.
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DH Misafiri 6 ay
Yasaklandı mı yaş sınırı mı getirildi?
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emre1393 6 ay
geçen de south park'ta konu edinmişlerdi.
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DH Misafiri 6 ay
"You might have a hard time finding flavored e-cigs outside of vape shops in the future."
kaynak gösterdiğiniz haber sitesi böyle derken siz neden yasakladı diyerek başlık attınız ki ? :) genç yaşta insan kaypaklığa, birilerinin değneği olmaya bu kadar özenmemeli
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goldena 6 ay
yakında normal sigara, e-sigaradan daha faydalı diye haberler çıkar
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WarSaw 6 ay
önce şunu sormak lazım ey FDA sende şeref olsaydı sen önce sigarayı neden yasaklamadın bu yaptıklarıyla resmen sigara çetelerinin iti olduklarını ispatlamış oldular. aromalı sigarada sadece su buharı var o aromlarda nargilelerde oda kokularında şunda bunda zaten yıllarca var ee bu zehirliyse yıllarca bu oda spreyleri niye var hadi onları geçtim SİGARA hala niye var ey şerefini so...m FDA sı (sorguladığım)
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Erhan! 6 ay
FDA neden sigarayı yasaklamıyor?
Çocuklar sigara kullanmıyor mu?
Yerse sigarayı yasaklasın.
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tugares 6 ay
Sağlığa zararlı olabilir ama aroması sizcede güzel kokmuyor mu? 😄
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burgfb 6 ay
Beni, pis kokutan, öksürten ve etrafımdakileri zehirlememe neden olan sigaradan kurtaran e-sigaradır. 4 senedir aralıksız ama bilinçli olarak kullanıyorum. 2 kez akciğer filmi ve 1 check-up yaptırdım. Temizim ama yinede tedbiri elden bırakmıyorum. Kullandığım likit kaliteli ve coilde 1 ayı geçirmiyorum. Nikotinimi hep 0.3 te sabit tuttum.
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gun 6 ay burgfb
Bırakma vakti gelmiş o zaman ne gerek var içmeye ?
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