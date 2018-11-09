FDA aromalı e-sigaraları yasakladı

İlk çıktığı dönemde geleneksel sigaralara kıyasla daha az zararlı olduğu iddasıyla çıkış yapan e-sigaraların gerçek yüzünün anlaşılmasıyla çeşitli sağlık otoritelerinin başlattığı kısıtlamalar devam ediyor.
Okul çağındaki çocuklarda artan e-sigara kullanımı sonucu alarma geçen FDA firmaların gençlerin çekmede bir numaralı aracı aromalı e-sigaralara yönelik adımını attı. Yapılan duyuruya göre bundan böyle aromalı ürünlerin satılması yasak.
Lise çağında %77 artış!Kurum buna gerekçe olaraksa bu yıl içerisinde lise dönemindeki gençlerde %77 gibi vahim bir rakamda artan e-sigara kullanımını gösterdi. Diğer yandan orta okul çağındaki çocuklarda da %50’lik artışın yaşandığını ekleyelim.
Aslına bakarsak FDA geçtiğimiz eylül ayında e-sigara üreticilerine küçük yaştaki bireyleri hedef almadıklarını kanıtlamaları için 60 günlük bir süre tanımıştı. Görünüşe göre yaşanan korkunç artış kurumun sabrını taşırmış.
Her ne kadar e-sigaralar geleneksel sigara tüketicilerini bu bağımlılıktan kurtarmada faydalı olsa da e-sigara ürünleri çoğunlukla sigarayla yeni tanışan ya da yeni başlayan kişilerce tercih ediliyor ki bu da okul çağındaki gençler oluyor. Bu nedenle FDA’nın attığı adım sağlık çevrelerinden destek alacağı şüphesiz.
Hali hazırda e-sigaraya başlayanların bu işi normal sigaralarla devam ettirdiğini gösteren çalışmalar düşünüldüğünde kuruluşun getirdiği kısıtlaması daha iyi anlaşılacaktır. Üstelik e-sigaraların uzun dönemdeki etkileri de henüz netlik kazanmış değil.
Mentollüler neden yasaklanmadı?Kararın detaylarına indiğimizde ise yalnızca pod tabanlı ürünleri kapsadığını görüyoruz yani open-tank olarak geçen çözümler kapsam dışı tutulmuş. Ayrıca mentollü seçenekler de karardan etkilenmeyen e-sigaralardan.
İlk bakışta garip gelen mentol kararı FDA’nın e-sigaraların geleneksel sigaralara karşı bir dezavantajlı konuma düşmemesi adına bir çabası olarak değerlendiriliyor zira mentol aroması her iki sigara tipinde de yer almakta.
Yaş doğrulaması istenecek
Öte yandan satış kısıtlaması bununla da sınırlı değil, FDA internet üzerinden satış yapan sitelere e-sigara satışı esnasında yaş doğrulaması şartı da getirmiş durumda. Alınan kararlar sayesinde küçük yaştaki bireylerin bağımlı olması engelleneceğe benziyor.
Son olarak FDA’nın bu konudaki kararlarının gerisinin geleceğini de belirtelim. Umarız daha fazla insan bu bağımlılığa düşmez. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.
https://www.engadget.com/2018/11/09/fda-flavored-e-cigarette-restrictions/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu Amerika da ki kurumların kararları da ,sağlık açısından mı yoksa ,sigara firmalarının yararınamı tartışılır.
Bu gibi sağlık kurumlarına bağış adı altında en büyük paraları bağışlayanlar kim açın bakın, sigara,ilaç ve paso hormonlu mısır şurubu basılmış hazır gıda ,içecek üreten firmalarının olmasıda ne büyük tesadüf değilmi.
Bu gibi kurumlar Amerika da dahi olsa,para cartellerine hizmet ederler.Halkın sağlığı da kararlarında önem arzeder ama 2. Planda halk gelir. 1. Plan her zaman Başkanlık seçimlerinde başkan adayına en çok parayı veren firmaları kollamaktır.Dünya da ki geldiğimiz nokta her açıdan bu durumda.
FDA zaten oldum olası elektronik sigara ya sıcak bakmayan bir kurum. Ancak Ülke de tütün mamülleri ve sigara ürünlerinin rahat rahat satıldığı ortamda, esigarayı ve özellikle likit üreticilerinini tamammen olmasa da,yasaklamaktansa çok sıkı yaptırım ,denetimler ile yüklü meblağlar ile ruhsat veren bir kurum, bu şekikde hali hazırda sıkıştırmıştı ve sektörün büyümesini yavaşlatmıştı bugüne kadar.
Baktılar herşey e rağmen, yeni nesil lin sigararaya başlam potansiyeli olanı bile esigara ya yöneliyor.Normal ateşli sigara satamıyorlar,esigara yı nasıl cazip olmaktan çıkarabiliriz.
En zararlı Mentol aroması dışında ki zevk veren aromaları yasakla.Cazip olmaktan çıkar.
Ateşli sigara üretenlerin kullandığı mentol seçeneğine dokunmayalım ki, elikit üreticileri emsal gösterip ,bizi ve ateşli sigara üretenlere ,yasal olarak dokunamasın,itiraz edip dava açamasın.
Hani sağlıksız dı?
Olurmu, İlaç üreten firmalara da hasta olacak adam Lazım.İlaç kartelleri de bize,başkana bağış yapmışlardı zamanında,aç kalmamaları lazım, ilaç satmak,hastaneler de masraflarını ödetmek için.
Malesef Amerika dahil dünyada ki düzen her Ülke de böyleyken,
Bu gibi kurumların araştırması da,kararlarıda beni bağlamıyor.