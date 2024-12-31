Havadaki partikülün %7’si sigaradan: Açık havada sigaraya yasak

Kirliliğin yüzde 7'si sigaradan
Çevre koruma ajansı Arpa Lombardia verilerine göre sigara dumanı ince toz emisyonlarının (PM10) yüzde 7’sinden sorumlu. Atmosferdeki toz kirliliğinin önemli bir kısmı trafik, tarım, enerji üretimi ve endüstriyel süreçler gibi antropojenik toz kaynaklarından kaynaklanıyor. Ancak ajansa göre sigara da önemli bir etmen olarak rol alıyor. Bu kirlilik çeşitli akciğer veya solunum hastalıklarına neden olabiliyor.
Bu veriler ışığında Milano, 1 Ocak 2025 itibarıyla açık alanlarda sigara içmeyi tamamen yasaklıyor. Bu kapsamda, tüm halka açık alanlarda veya kamusal kullanım için ayrılmış açık alanlarda sigara içmek yasaklanacak. Ancak sigara içmek isteyenler, diğer insanlarla arasında 10 metre mesafe koyabilecekleri izole alanlarda bu eylemi gerçekleştirebilecek.
Yasak yalnızca tütün ürünlerini kapsıyor; elektronik sigaralar (e-sigara) bu düzenlemenin dışında tutuluyor. Çevre ve Yeşil Alanlar Meclis Üyesi Elena Grandi, bu düzenlemenin sadece bir yasak değil, aynı zamanda sağlığa zararlı alışkanlıklardan uzaklaşmaya yönelik bir farkındalık adımı olduğunu belirtti.
Türkiye’deki durum
Türkiye’deki hava kirliliği de özellikle sanayi merkezli büyük şehirlerde ciddi bir sorun olmaya devam ediyor. Örneğin, 2020 itibariyle Bursa’daki havayı solumak yılda 38 paket sigara içmeye eşdeğer seviyede. İstanbul'daki havayı solumanın ise yılda 16 paket sigara içmek kadar zararlı olduğu belirtiliyor.
Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 7 milyon kişi kirlilik kaynaklı hastalıklar nedeniyle ölüyor ve Türkiye için bu sayı 30.000 civarında.
Yasak temelli olarak bakıldığında ise Türkiye, 2008 yılında yapılan düzenlemelerle kamuya açık tüm kapalı alanlar, 2009 yılında ise özel hukuk kişilerine ait olan lokanta, kahvehane, kafeterya, birahane gibi işletmelerde tütün ürünlerinin tüketilmesi yasaklanmıştı. 2013 yılında ise taşıtların içinde de sigara tüketimi yasaklanmıştı.Kaynakça https://www.unionesarda.it/en/italy/milan-from-january-1st-absolute-ban-on-smoking-outdoors-exi4omlk https://www.dailysabah.com/turkey/2020/01/06/air-pollution-in-big-cities-as-harmful-as-smoking https://www.weforum.org/stories/2018/05/if-you-live-in-a-big-city-you-already-smoke-every-day/ https://en.wikipedia.org/wiki/Air_pollution_in_Turkey Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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