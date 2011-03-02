FSP, 500 Watt kapasiteli ve pasif soğutmalı yeni güç kaynağını CeBIT 2011'de sergiliyor

Güç kaynağı üreticisi FSP, pasif soğutmalı yeni modelini CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunuyor. Aurum serisi altında hazırlanan 500 Watt kapasiteli yeni model, 80Plus Gold sertifikasıyla geliyor yani farklı yük durumları için yüksek verimlilik sunabiliyor. Sessizliğe önem verenler için geliştirilen AU-500FL kod adlı yeni güç kaynağında pasif soğutma kullanıldığı için aynı sınıftaki pek çok modelden farkı olarak fan bulunmuyor ve bu sayede gürültülü çalışmanın da önüne geçiliyor.
Modüler yapıda olan yani tak-.çıkar kablo sistemi ile donatılan yeni güç kaynağı, ATX 12V v2.3 ve EPS 12V v2.92 standartlarına da destek sunuyor. Tekli 12v ril tasarımını baz alan ve kaliteli komponentlerle donatıldığı belirtilen -ki bu zaten gerekli çünkü fansız yapı doğası gereği daha yüksek komponent sıcaklığına neden olacak- yeni güç kaynağının, CeBIT 2011 Fuarını takip eden süreçte kullanıma sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu ana kadar yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.
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linkteki urunu kullaniyorum biraz isiniyor genis kasa olmasi lazim 300w dolaylarinda yuk binecekse islemci 115 watt ekrankarti 100w ise biner :)hafif isinio kucuk bir sessiz 60 lik kasa fani taktim sorunsuz :)
teknobiyotik.com/...
Güç kaynağının içini toz çeken zaten fanı.
Bu psu nun kasa içinde tozlanma ihtimali "sıfır"
olayın mantığını anlayamamışsınız.
şu ürün türkiyeye gelsin.fiyatı 300 tl civarı olur.ama üzerine basitte olsa sessiz bir fan taksalar bu fiyatın yarısına zor satarlar.
amaç sıfır ses.
ha bana göre mantıklı mı?değil.ama alıcısı var mıdır.baya vardır.
ekleme.
mesela.
teknobiyotik.com/...
fansız.400 watt.80 bronze.
linkteki ürün 500 gold.
anlatabildim mi?