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FSP, 500 Watt kapasiteli ve pasif soğutmalı yeni güç kaynağını CeBIT 2011'de sergiliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Güç kaynağı üreticisi FSP, pasif soğutmalı yeni modelini CeBIT 2011 Fuarı'nda katılımcıların beğenisine sunuyor. Aurum serisi altında hazırlanan 500 Watt kapasiteli yeni model, 80Plus Gold sertifikasıyla geliyor yani farklı yük durumları için yüksek verimlilik sunabiliyor. Sessizliğe önem verenler için geliştirilen AU-500FL kod adlı yeni güç kaynağında pasif soğutma kullanıldığı için aynı sınıftaki pek çok modelden farkı olarak fan bulunmuyor ve bu sayede gürültülü çalışmanın da önüne geçiliyor.

Modüler yapıda olan yani tak-.çıkar kablo sistemi ile donatılan yeni güç kaynağı, ATX 12V v2.3 ve EPS 12V v2.92 standartlarına da destek sunuyor. Tekli 12v ril tasarımını baz alan ve kaliteli komponentlerle donatıldığı belirtilen -ki bu zaten gerekli çünkü fansız yapı doğası gereği daha yüksek komponent sıcaklığına neden olacak- yeni güç kaynağının, CeBIT 2011 Fuarını takip eden süreçte kullanıma sunulması beklenirken, tavsiye edilen son kullanıcı satış fiyatı hakkında şu ana kadar yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor.


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muratcan444 8 yıl
Iron Mask
newegg.com/... FSP daha önce de 80 Plus bronze pasif soğutmalı ürün çıkarmıştı. Nedense distribütörler bu tarz kaliteli ürünleri türkiyeye getirmemekte ısrar ediyorlar. Ama onları da suçlayamam pc kullanıcıları koyun misali önüne ne konursa onu istiyorlar.

linkteki urunu kullaniyorum biraz isiniyor genis kasa olmasi lazim 300w dolaylarinda yuk binecekse islemci 115 watt ekrankarti 100w ise biner :)hafif isinio kucuk bir sessiz 60 lik kasa fani taktim sorunsuz :)
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damn2u 8 yıl
Fansız güç kaynağı getiren tek firma teknobiyotik sanırım, pasif soğutmada gold sertifikası bile almışlar fakat fiyatıda tuzlu tabiki.


teknobiyotik.com/...
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Fire.Sword 8 yıl
basitte olsa sessiz bir fan taksalar daha iyi olurdu, zaman içinde tozlandıkça daha çok ısınacak ve sorun çıkarma ihtimali artacak ki verimlilik 80 plus gold bari fan takmayacaklarsa platinum yapsalardı.
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Iron Mask 8 yıl
sagokafkefkasva

basitte olsa sessiz bir fan taksalar daha iyi olurdu, zaman içinde tozlandıkça daha çok ısınacak ve sorun çıkarma ihtimali artacak


Güç kaynağının içini toz çeken zaten fanı.
Bu psu nun kasa içinde tozlanma ihtimali "sıfır"
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Zıp.Zıp 8 yıl
sagokafkefkasva

basitte olsa sessiz bir fan taksalar daha iyi olurdu, zaman içinde tozlandıkça daha çok ısınacak ve sorun çıkarma ihtimali artacak ki verimlilik 80 plus gold bari fan takmayacaklarsa platinum yapsalardı.

olayın mantığını anlayamamışsınız.
şu ürün türkiyeye gelsin.fiyatı 300 tl civarı olur.ama üzerine basitte olsa sessiz bir fan taksalar bu fiyatın yarısına zor satarlar.
amaç sıfır ses.
ha bana göre mantıklı mı?değil.ama alıcısı var mıdır.baya vardır.
ekleme.
mesela.
teknobiyotik.com/...
fansız.400 watt.80 bronze.
linkteki ürün 500 gold.
anlatabildim mi?
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ceycey11 8 yıl
tabiki fiyat belirleyici olacaktır ancak güncel çoğu hüç kaynağının fanlı olsalar dahi sessiz olduklarını söylemekte mümkün mutlaka talibi olacaktır
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