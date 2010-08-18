FSP'nin 450 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı 80Plus Platinum sertifikası aldı

FSP Group, 80Plus Platinum sertifikasına sahip yüksek verimlilikli yeni güç kaynağı modelini kullanıma sunmayı planlıyor. FSP450-60PTM kod adını taşıyan güç kaynağının 80Plus Platinum sertifikasına sahip ilk ATX güç kaynağı olduğu belirtiliyor. Açıklanan bilgilere göre 450 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı %20 yük durumda %90, %50 yük durmda %92 ve %100 yük durumunda %89 verimlilik değerlerine ulaşabiliyor.

450 Watt kapasiteli güç kaynağı ile önemli bir başarıya imza atan FSP, 80Plus Platinum sertifikasına daha yüksek kapasiteli güç kaynaklarında da ulaşmayı hedefliyor.