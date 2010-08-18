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Güç Kaynağı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FSP'nin 450 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı 80Plus Platinum sertifikası aldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Güç Kaynağı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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FSP Group, 80Plus Platinum sertifikasına sahip yüksek verimlilikli yeni güç kaynağı modelini kullanıma sunmayı planlıyor. FSP450-60PTM kod adını taşıyan güç kaynağının 80Plus Platinum sertifikasına sahip ilk ATX güç kaynağı olduğu belirtiliyor. Açıklanan bilgilere göre 450 Watt kapasiteli yeni güç kaynağı %20 yük durumda %90, %50 yük durmda %92 ve %100 yük durumunda %89 verimlilik değerlerine ulaşabiliyor.

450 Watt kapasiteli güç kaynağı ile önemli bir başarıya imza atan FSP, 80Plus Platinum sertifikasına daha yüksek kapasiteli güç kaynaklarında da ulaşmayı hedefliyor.


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Tolgá 9 yıl
80+ platinium almış ama tipten kaybediyor.hiç olmazsa insan kabloları kılıflar
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RorshacK 9 yıl
FSP RULAZZZ
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bioscu 9 yıl
şöyle 1000 watt platinum yapsalar tadından yenmez
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HiqhWoltage 9 yıl
450w ile platinum almak iyi bir başarı. Platinum sertifika almış psu bu resimdeki mi şimdi :) ?..
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