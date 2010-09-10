FaceTime; sırada Mac ve PC'ler mi var ?

Apple'ın iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'da kullanıcılara sunduğu FaceTime yakında Mac ve PC'lere mi geliyor ?

Son dönemde tutarlı iddialarıyla adından Mac dünyasında sıkça bahsettiren siteler arasında yer alan Fransız Mac4ever'ın son iddiasına göre Apple; FaceTime'ı, Mac'lerde iChat'le birlikte gelmek üzere, Mac ve PC'lere uyarlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Eğer sitenin önceki iddiaları gibi bu iddiası da gerçekleşirse, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch kullanıcıları sadece birbirleriyle değil, Mac ve PC kullanıcılarıyla da görüntülü görüşebilecekler.

Mac4ever ayrıca, iDVD'den yoksun olarak iLife 11'in çok yakında duyrulacağını iddia etti.

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