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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

FaceTime; sırada Mac ve PC'ler mi var ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple'ın iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch'da kullanıcılara sunduğu FaceTime yakında Mac ve PC'lere mi geliyor ?

Son dönemde tutarlı iddialarıyla adından Mac dünyasında sıkça bahsettiren siteler arasında yer alan Fransız Mac4ever'ın son iddiasına göre Apple; FaceTime'ı, Mac'lerde iChat'le birlikte gelmek üzere, Mac ve PC'lere uyarlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Eğer sitenin önceki iddiaları gibi bu iddiası da gerçekleşirse, iPhone 4 ve 4.Nesil iPod Touch kullanıcıları sadece birbirleriyle değil, Mac ve PC kullanıcılarıyla da görüntülü görüşebilecekler.

Mac4ever ayrıca, iDVD'den yoksun olarak iLife 11'in çok yakında duyrulacağını iddia etti.


<a href="http://translate.google.com.tr/translate?js=n&prev=_t&hl=tr&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=fr&tl=en&u=http://www.mac4ever.com/news/57279/rumeurs_du_vendredi_ilife_et_facetime/">Mac4ever</a> Yorum Yaz
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Rock_Rage 9 yıl
Valla ben yeni surum msn kullanıyorum beta suanda ama en azından hd video gorusmesi yapabiliyorsunuz cok olumlu bir olay facetime macetime benim için yalan apple urunlerini biri bana hediye olarak vermedigi surece kullanmam.
SAYGILARLA
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Erasmus78 9 yıl
Niye windowsa gelmesin dediniz anlamadım.
Bence harika bir fikir...
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Sylargray 9 yıl
Mac'ler tamam da PC'lere geleceğini pek sanmıyorum. Mac'lerdeki iChat'e entegre ederseler çok hoş olur gerçekten.
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Brainy 9 yıl
FaceTime 3G'Den Olsa Daha İyi Olacak.
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Psycna 9 yıl
Sylargray

Mac'ler tamam da PC'lere geleceğini pek sanmıyorum. Mac'lerdeki iChat'e entegre ederseler çok hoş olur gerçekten.


bende pc'ye gelecegini sanmiyorum.
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Kuray 9 yıl

Sylargray
Mac'ler tamam da PC'lere geleceğini pek sanmıyorum. Mac'lerdeki iChat'e entegre ederseler çok hoş olur gerçekten.

Icimi okudun
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Fashionality 9 yıl
facetime sandığımızdan daha büyük bir proje olacak gibi
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iOS / OS X / tvOS / watchOS, ipod touch ve
5 etiket daha facetime mac iPhone 4 pc Apple
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