Facebook ABD işletmelerine 10 milyon dolara kadar ücretsiz reklam yardımı yapacak

Sosyal ağların lideri olması bir yana ABD çapında sağladığı 200 000 iş olanağı ile ekonomiye de büyük katkı yapan Facebook, bu kez işletmelere ücretsiz reklam yardımı için kolları sıvadı.





Facebook, Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu NFIB ve ABD Reklam Odası ile işbirliği yaparak küçük işletmeler için bir yardım programını devreye soktu. Ocak ayında başlayacak programda Facebook, Amerikan işletmelerine 10 milyon dolara kadar reklam kredisi yardımı yapacak. Hedef toplamda 200 000 işletmeye 50$ dolarlık yardım yapmak.





Ayrıca Facebook üzerinden müşterilere ulaşmak konusunda verilecek bir eğitim de programa dahil edildi. Eğitim içerisinde reklamlar, hikayeler, sayfalar, teklifler gibi ayrıntılar öğretiliyor.





Facebook Operasyonlardan Sorumlu Başkanı Sheryl Sandberg küçük işletmelerin ABD ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu ve birlikte bu firmaların büyüme ve başarısına ortak olacaklarını açıkladı.

Facebook Business sayfasında duyurulan yenilikle ilgili bir firmanın 600$'lık reklam yatırımıyla 40 000$'lık gelir elde ettiği örneği de veriliyor.





Facebook bu programda kendine göre bir avantaj elbette sağlıyor. İşletmeleri ilk olarak Adwords hizmetinden uzaklaştırıyor. Verdiği eğitimlerle de sosyal ağında işletmelerin kalıcı olarak pazarlama işlemine devam etmesini sağlıyor. 800 milyonu geçen kullanıcı sayısı işletmeler için büyük bir avantaj konumunda.