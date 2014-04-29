Facebook Messenger iOS tarafında 5.0 sürümüne yükseltildi

Facebook’un arkadaşlarınızla metin tabanlı iletişim kurabileceğiniz ve ayrıca resim gönderme, grup sohbeti başlatabilme, konum paylaşabilme, Facebook mesajlarına ulaşma, arkadaşların aktiflik durumlarını görebilme gibi pek çok özellik taşıyan uygulaması Messenger, iOS tarafında birçok yeni özellikle 5.0 sürümüne güncellendi.

Sosyal medya devi Facebook'un Messenger için yayınladığı güncellemenin getirdiği yenilikler şu şekilde sıralanıyor;

Mesajlaşmanın daha fazla yolu: Her şey merkez ve ön planda olduğu için fotoğraf, sesli mesaj ve daha fazlasını yollamak kolaylaştı

Video: Telefondan video gönderme ya da gönderilenleri direkt olarak uygulama içinde oynatma

Anında fotoğraf paylaşımı: Konuşmadan ayrılmadan fotoğraf çekme ve tek tuşla gönderme

Çıkartma kısayolları: Yollanan çıkartmaları almak için üzerine basılı tutma

Geliştirilmiş arama: İsimleri üzerinden kişi ve grupları hızlı şekilde bulma

Birçok performans geliştirmesi

Bu yeni özelliklerin Facebook Messenger'ın Android sürümüne önümüzdeki hafta geleceği belirtiliyor. iOS uygulamasına ise ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://mashable.com/2014/04/28/facebook-messenger-videos/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss