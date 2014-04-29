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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook Messenger iOS tarafında 5.0 sürümüne yükseltildi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook Messenger iOS tarafında 5.0 sürümüne yükseltildi
Facebook’un arkadaşlarınızla metin tabanlı iletişim kurabileceğiniz ve ayrıca resim gönderme, grup sohbeti başlatabilme, konum paylaşabilme, Facebook mesajlarına ulaşma, arkadaşların aktiflik durumlarını görebilme gibi pek çok özellik taşıyan uygulaması Messenger, iOS tarafında birçok yeni özellikle 5.0 sürümüne güncellendi.
Sosyal medya devi Facebook'un Messenger için yayınladığı güncellemenin getirdiği yenilikler şu şekilde sıralanıyor;
  • Mesajlaşmanın daha fazla yolu: Her şey merkez ve ön planda olduğu için fotoğraf, sesli mesaj ve daha fazlasını yollamak kolaylaştı 
  • Video: Telefondan video gönderme ya da gönderilenleri direkt olarak uygulama içinde oynatma
  • Anında fotoğraf paylaşımı: Konuşmadan ayrılmadan fotoğraf çekme ve tek tuşla gönderme
  • Çıkartma kısayolları: Yollanan çıkartmaları almak için üzerine basılı tutma
  • Geliştirilmiş arama: İsimleri üzerinden kişi ve grupları hızlı şekilde bulma
  • Birçok performans geliştirmesi
Bu yeni özelliklerin Facebook Messenger'ın Android sürümüne önümüzdeki hafta geleceği belirtiliyor. iOS uygulamasına ise ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://mashable.com/2014/04/28/facebook-messenger-videos/?utm_campaign=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_cid=Mash-Prod-RSS-Feedburner-All-Partial&utm_medium=feed&utm_source=rss Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Golden Gate 5 yıl
İşte bu yüzden apple ...
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doctor5945 5 yıl
Apple sitesinde güncellemeler bile güncellenir yazıyordu doğruymuş
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drjacob 5 yıl
Güzel Özellikler gelmiş
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