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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Facebook, Snapchat'e rakip olarak hazırladığı Slingshot uygulamasını yanlışlıkla yayınladı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook, Snapchat'e rakip olarak hazırladığı Slingshot uygulamasını yanlışlıkla yayınladı
Snapchat'e benzeyen ve geçici olarak görüntülenen fotoğrafların paylaşılmasını sağlayan Poke uygulamasını kısa süre önce yayından kaldıran sosyal medyanın büyük ismi Facebook, yine Snapchat'e rakip olması için hazırladığı Slingshot uygulamasını yanlışlıkla bazı ülkelerin App Store'larında kullanıma sundu.

Bir yanlışlık doğrultusunda kullanıma sunulduğu kısa süre içerisinde anlaşılan ve hemen kaldırılan yeni Snapchat alternatifi Slingshot, görüldüğü kadarıyla minimal bir arayüz tasarımıyla geliyor ve kişilerin görüntülendiği zaman kaybolan fotoğraf ve videolar yollanmasına imkan tanıyor. Uygulamada aynı zamanda ekranın altında yer alan büyük bir "React" yani tepki butonu da yer alıyor. Kişiler bu buton ile gelen içeriğe göre farklı tepkiler verebiliyor.

Paper sonrası Facebook Creative Labs tarafından hazırlanan ikinci uygulama olma özelliğini taşıyan Slingshot, gelen bilgilere göre geliştirilmeye devam ediyor. Uygulamanın açıklanmış bir yayım tarihi ise şimdilik bulunmuyor.


http://mobile.theverge.com/2014/6/9/5794388/facebook-takes-another-stab-at-snapchat-with-slingshot-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
| OMG! | 5 yıl
fotoğrafların silineceğinden pek emin olmadığımdan dolayı asla kullanmayacam.
facebook bu sonuçta.
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Elsa 5 yıl
Böyle ona buna karşı olarak yayınlanan uygulamalar pek tutmuyor bence. Mesela WhatsApp'a karşı milyon tane uygulama çıktı Facebook Messenger bile yakalayamadı
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Guest-F8946C419 5 yıl
Milyardolarlık bir şirket yanlışlıkla yayınlamasına neden olacak, diğer milyardolarlık şirket yanlışlıkla yayınlayacak. Ama işin ironisi bu yaşanan olayı doğru gibi yayımlayan editörlerin varoluşu.

İnsanlar artık böyle taktikleri yemiyor.
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