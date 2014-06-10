Facebook, Snapchat'e rakip olarak hazırladığı Slingshot uygulamasını yanlışlıkla yayınladı

Snapchat'e benzeyen ve geçici olarak görüntülenen fotoğrafların paylaşılmasını sağlayan Poke uygulamasını kısa süre önce yayından kaldıran sosyal medyanın büyük ismi Facebook, yine Snapchat'e rakip olması için hazırladığı Slingshot uygulamasını yanlışlıkla bazı ülkelerin App Store'larında kullanıma sundu.





Bir yanlışlık doğrultusunda kullanıma sunulduğu kısa süre içerisinde anlaşılan ve hemen kaldırılan yeni Snapchat alternatifi Slingshot, görüldüğü kadarıyla minimal bir arayüz tasarımıyla geliyor ve kişilerin görüntülendiği zaman kaybolan fotoğraf ve videolar yollanmasına imkan tanıyor. Uygulamada aynı zamanda ekranın altında yer alan büyük bir "React" yani tepki butonu da yer alıyor. Kişiler bu buton ile gelen içeriğe göre farklı tepkiler verebiliyor.





Paper sonrası Facebook Creative Labs tarafından hazırlanan ikinci uygulama olma özelliğini taşıyan Slingshot, gelen bilgilere göre geliştirilmeye devam ediyor. Uygulamanın açıklanmış bir yayım tarihi ise şimdilik bulunmuyor.





http://mobile.theverge.com/2014/6/9/5794388/facebook-takes-another-stab-at-snapchat-with-slingshot-app