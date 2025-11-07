Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, dolandırıcılık reklamlarından milyarlarca dolar kazanıyor

    Reuters raporuna göre Meta, Facebook, Instagram ve WhatsApp’ta dönen dolandırıcılık ve yasa dışı reklamlarla yılda yaklaşık 16 milyar dolar gelir elde ediyor. Şirket suçlamaları reddediyor.

    Meta, dolandırıcılık reklamlarından milyarlarca dolar kazanıyor Tam Boyutta Gör
    Meta, sahibi olduğu Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarında dönen sahte ve yasa dışı reklamlardan her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Belgeler, şirketin bu tür reklamların önüne geçmekte başarısız olduğunu ve hatta bazen bu reklamlardan elde ettiği kazanç nedeniyle sorunu göz ardı ettiğini ortaya koyuyor.

    Şirketin 2024 yılına ilişkin iç tahminlerine göre dolandırıcılık ve yasa dışı ürün reklamları toplam gelirin yaklaşık yüzde 10’u gibi çok ciddi bir kısmını oluşturuyor. Bu oran, yaklaşık 16 milyar dolarlık bir tutara denk geliyor. Rapor, bu reklamların sahte e-ticaret siteleri, yatırım dolandırıcılıkları, yasa dışı çevrim içi kumarhaneler ve yasaklı tıbbi ürünlerin satışlarını kapsadığını belirtiyor.

    Meta göz yumuyor

    Meta, dolandırıcılık reklamlarından milyarlarca dolar kazanıyor Tam Boyutta Gör

    Reuters’ın ulaştığı belgeler, Meta’nın iç süreçlerinin de dolandırıcılık reklamlarının sürmesine zemin hazırladığını gösteriyor. Şirket içinde “finansal dolandırıcılık” yaptığı tespit edilen küçük ölçekli reklam verenlerin engellenmeden önce en az sekiz kez şikayet edilmesi gerektiği, yüksek bütçeli müşteriler içinse 500’den fazla ihlal kaydı olsa bile reklam verme hakkının sürdüğü belirtiliyor.

    Meta’nın bu kadar hoşgörülü davranmasının ardında ise elbette finansal nedenler yatıyor. Hatta iç yazışmalarda yöneticilerin, dolandırıcılık reklamlarını azaltma çabalarının şirket gelirinin yüzde 0,15’inden fazlasını etkilememesi gerektiği yönünde uyarıldığı da yer alıyor.

    Öte yandan Meta sözcüsü Andy Stone, Reuters’a yaptığı açıklamada, “sahte reklamların gelirde yüzde 10 payı olduğu” yönündeki tahminin “kabaca ve aşırı kapsamlı” olduğunu söyledi ancak daha doğru bir oran paylaşmadı. Stone ayrıca, “Son 18 ayda, dolandırıcılık reklamlarına ilişkin kullanıcı raporlarını küresel olarak %58 oranında azalttık. 2025 yılı başından bu yana 134 milyondan fazla sahte reklam içeriğini kaldırdık” ifadelerini kullandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İnsansı robot 1.400 kilogramlık otomobili çekti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    salam pişirilir mi evin yarısında elektrik var yarısında yok neden premium sms ayarları yok fukukum ne demek nıt arama nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Edge
    Samsung Galaxy S25 Edge
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus ExpertBook P1
    Asus ExpertBook P1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum