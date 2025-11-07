Meta, dolandırıcılık reklamlarından milyarlarca dolar kazanıyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, sahibi olduğu Facebook, Instagram ve WhatsApp platformlarında dönen sahte ve yasa dışı reklamlardan her yıl milyarlarca dolar gelir elde ediyor. Belgeler, şirketin bu tür reklamların önüne geçmekte başarısız olduğunu ve hatta bazen bu reklamlardan elde ettiği kazanç nedeniyle sorunu göz ardı ettiğini ortaya koyuyor.

Şirketin 2024 yılına ilişkin iç tahminlerine göre dolandırıcılık ve yasa dışı ürün reklamları toplam gelirin yaklaşık yüzde 10’u gibi çok ciddi bir kısmını oluşturuyor. Bu oran, yaklaşık 16 milyar dolarlık bir tutara denk geliyor. Rapor, bu reklamların sahte e-ticaret siteleri, yatırım dolandırıcılıkları, yasa dışı çevrim içi kumarhaneler ve yasaklı tıbbi ürünlerin satışlarını kapsadığını belirtiyor.

Meta göz yumuyor

Reuters’ın ulaştığı belgeler, Meta’nın iç süreçlerinin de dolandırıcılık reklamlarının sürmesine zemin hazırladığını gösteriyor. Şirket içinde “finansal dolandırıcılık” yaptığı tespit edilen küçük ölçekli reklam verenlerin engellenmeden önce en az sekiz kez şikayet edilmesi gerektiği, yüksek bütçeli müşteriler içinse 500’den fazla ihlal kaydı olsa bile reklam verme hakkının sürdüğü belirtiliyor.

Meta’nın bu kadar hoşgörülü davranmasının ardında ise elbette finansal nedenler yatıyor. Hatta iç yazışmalarda yöneticilerin, dolandırıcılık reklamlarını azaltma çabalarının şirket gelirinin yüzde 0,15’inden fazlasını etkilememesi gerektiği yönünde uyarıldığı da yer alıyor.

Öte yandan Meta sözcüsü Andy Stone, Reuters’a yaptığı açıklamada, “sahte reklamların gelirde yüzde 10 payı olduğu” yönündeki tahminin “kabaca ve aşırı kapsamlı” olduğunu söyledi ancak daha doğru bir oran paylaşmadı. Stone ayrıca, “Son 18 ayda, dolandırıcılık reklamlarına ilişkin kullanıcı raporlarını küresel olarak %58 oranında azalttık. 2025 yılı başından bu yana 134 milyondan fazla sahte reklam içeriğini kaldırdık” ifadelerini kullandı.

