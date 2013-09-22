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Facebook gönderileri analiz etmek için bir yapay zeka metodu geliştiriyor

5 yıl
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Ekrem71
Haber Editörü
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Facebook gönderileri analiz etmek için bir yapay zeka metodu geliştiriyor

Kullanıcı sayısı bir milyarı çoktan geride bırakan Facebook için kullanıcıların gönderilerini analiz etmek artık çok daha büyük önem arz ediyor. Zira bu platform eskisinden daha çok reklama odaklanmak zorunda.

Firma son olarak kullanıcı gönderilerini derinlemesine analiz edecek bir yapay zeka metodu geliştirmeye başladı. Projenin amacı kullanıcıların paylaştığı gönderilerin arkasındaki sebebin önemini ve anlamını ortaya koyabilmek. Böylece hareketlerimiz çevrimiçi olarak tahmin edilebilecek ve ilgilerimize daha çok hitap eden hedef reklamlar ve içerikler ön plana çıkarılacak.

Derinlemesine analiz metodu Google, IBM gibi firmalar tarafından da kullanılıyor ve veriye çok katmanlı bir yaklaşımı temsil ediyor. Araştırmacılar derinlemesine analiz metodunun insan beyni gibi olaylara yaklaşmayı öğrenebileceğine inanıyor.

Facebook'ta bir kullanıcı ortalama 30 veya 60 gönderiyi haber kaynağında görebiliyor. Ancak asıl sayı 1500 civarında ve sistem ilgiye göre bu sayıyı kırpıyor. Firma bu sistemi çok daha ileriye götürme amacında ve bu sayede kullanıcılar da neyi paylaşacaklarına daha iyi karar verebilecek. 

http://www.theverge.com/2013/9/21/4753944/facebook-deep-learning-artificial-intelligence-research Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eulogy 5 yıl
Geliştirdiği şeyin adı "Yapay Zeka Metodu" değil de "Yapay Sinir Ağı" olabilir mi ?
Çünkü bahsedilen şey YSA ile ilgili bir şey. "Bulanık Mantık" tan temelini alan bir sistem.
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haqy 5 yıl
cia-fbi ajanlarının iş yükünün azaltılmasının zamanı çoktan gelmişti zaten. her ne kadar ajan olsalarda yazık, onlar da insan :D
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DraGonS 5 yıl
Vasto Lorde
Gökhan Mmc size zorla kimse donunuzla fotograf çekilin facebooka koyun demiyo bunu yapan adama az bile olur bilgilerini almak
Ya kim ne yapsin senin bilgini ? Devletin de almasi lazim aslinda bilgileri , kim nerede ne zaman gorucek suclar azalir en azindan

Istese öyle bir kullanırlar ki o bilgiler ki kullanıyorlarda. Sizin gibi cem yılmaz vari "Ne yapsınlar kıçı kıytırık bilgilerimi" tarzı düşünen insanlar bunu anlayamıyor. Adamlar bir ülkenin geleceğinin nelere önem verdiğini nelere tepki verdiğini neleri beğendiğini çok iyi biliyorsa o ülkeyide o kadar kolay ele geçirebilir. Günümüzde tankla tüfekle savaç eskisi gibi kalmadı. Artık devir psikolojik savaş devri. Senin ülkendeki insanların yaş ortalamasından cinsiyetine kadar harmanlayarak her türlü istatistiki bilgine dayanarak kime neyin ne tepki vereceğini biliyor adamlar. Sizde uyuyun.
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xsasa 5 yıl
İnternet ile yepyeni bir dünyaya açılabiliyorsunuz. Öyle ki birbirini hiç tanımayan insanlar artık internet sayesinde kolaylıkla tanışıp yeni arkadaşlıklar kurabiliyor hatta bu arkadaşlıklar aşka ve daha sonra evliliğe bile dönüşebiliyor. Bu nedenle sohbet siteleri artık internette önemli bir yere sahip diyebiliriz.
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makaramasuko 5 yıl
kullanan kaldı mı ki :D
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GokhanMaths 5 yıl
size zorla kimse donunuzla fotograf çekilin facebooka koyun demiyo bunu yapan adama az bile olur bilgilerini almak
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Tivale's 5 yıl
facebook iyiye gidiyo
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Vasto Lorde 5 yıl GokhanMaths
Gökhan Mmc
size zorla kimse donunuzla fotograf çekilin facebooka koyun demiyo bunu yapan adama az bile olur bilgilerini almak

Ya kim ne yapsin senin bilgini ? Devletin de almasi lazim aslinda bilgileri , kim nerede ne zaman gorucek suclar azalir en azindan
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SEO-Uzmanı 5 yıl
eski okuldan gaye diye bir kız arkadaşınızı Facebook'ta araken
yanlışlıkla son harfini eksik arasanız !
facebook size bir sürü erkek arkadaş önermeye başlaya bilir ! ona göre :D
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Nokia Specialist 5 yıl
nsu daki dosyamız touch id ile beraber 4 + 4 lük tamamlanacak yani
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