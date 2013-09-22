Facebook gönderileri analiz etmek için bir yapay zeka metodu geliştiriyor

Haber Editörü
Kullanıcı sayısı bir milyarı çoktan geride bırakan Facebook için kullanıcıların gönderilerini analiz etmek artık çok daha büyük önem arz ediyor. Zira bu platform eskisinden daha çok reklama odaklanmak zorunda.
Firma son olarak kullanıcı gönderilerini derinlemesine analiz edecek bir yapay zeka metodu geliştirmeye başladı. Projenin amacı kullanıcıların paylaştığı gönderilerin arkasındaki sebebin önemini ve anlamını ortaya koyabilmek. Böylece hareketlerimiz çevrimiçi olarak tahmin edilebilecek ve ilgilerimize daha çok hitap eden hedef reklamlar ve içerikler ön plana çıkarılacak.
Derinlemesine analiz metodu Google, IBM gibi firmalar tarafından da kullanılıyor ve veriye çok katmanlı bir yaklaşımı temsil ediyor. Araştırmacılar derinlemesine analiz metodunun insan beyni gibi olaylara yaklaşmayı öğrenebileceğine inanıyor.
Facebook'ta bir kullanıcı ortalama 30 veya 60 gönderiyi haber kaynağında görebiliyor. Ancak asıl sayı 1500 civarında ve sistem ilgiye göre bu sayıyı kırpıyor. Firma bu sistemi çok daha ileriye götürme amacında ve bu sayede kullanıcılar da neyi paylaşacaklarına daha iyi karar verebilecek.
http://www.theverge.com/2013/9/21/4753944/facebook-deep-learning-artificial-intelligence-research Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Çünkü bahsedilen şey YSA ile ilgili bir şey. "Bulanık Mantık" tan temelini alan bir sistem.
Istese öyle bir kullanırlar ki o bilgiler ki kullanıyorlarda. Sizin gibi cem yılmaz vari "Ne yapsınlar kıçı kıytırık bilgilerimi" tarzı düşünen insanlar bunu anlayamıyor. Adamlar bir ülkenin geleceğinin nelere önem verdiğini nelere tepki verdiğini neleri beğendiğini çok iyi biliyorsa o ülkeyide o kadar kolay ele geçirebilir. Günümüzde tankla tüfekle savaç eskisi gibi kalmadı. Artık devir psikolojik savaş devri. Senin ülkendeki insanların yaş ortalamasından cinsiyetine kadar harmanlayarak her türlü istatistiki bilgine dayanarak kime neyin ne tepki vereceğini biliyor adamlar. Sizde uyuyun.
Şöyle düşünün ki internet üzerinden hayalinizde ki insanları bulmanız her ne kadar daha saçma gibi görünse de daha olanaklıdır. Çünkü sosyal şekilde biriyle tanışmaya kalktığınızda bu sadece çevreniz ile sınırlı kalacaktır. Ancak sohbet siteleri ile bu sınırı kaldırabiliyor ve sınırsız bir pencereye doğru yolculuk edebiliyoruz. Bu yolcuğumuz sırasında da haliyle birçok arkadaş edinebiliyoruz.
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Ya kim ne yapsin senin bilgini ? Devletin de almasi lazim aslinda bilgileri , kim nerede ne zaman gorucek suclar azalir en azindan
yanlışlıkla son harfini eksik arasanız !
facebook size bir sürü erkek arkadaş önermeye başlaya bilir ! ona göre :D