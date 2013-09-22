Facebook gönderileri analiz etmek için bir yapay zeka metodu geliştiriyor





Kullanıcı sayısı bir milyarı çoktan geride bırakan Facebook için kullanıcıların gönderilerini analiz etmek artık çok daha büyük önem arz ediyor. Zira bu platform eskisinden daha çok reklama odaklanmak zorunda.





Firma son olarak kullanıcı gönderilerini derinlemesine analiz edecek bir yapay zeka metodu geliştirmeye başladı. Projenin amacı kullanıcıların paylaştığı gönderilerin arkasındaki sebebin önemini ve anlamını ortaya koyabilmek. Böylece hareketlerimiz çevrimiçi olarak tahmin edilebilecek ve ilgilerimize daha çok hitap eden hedef reklamlar ve içerikler ön plana çıkarılacak.





Derinlemesine analiz metodu Google, IBM gibi firmalar tarafından da kullanılıyor ve veriye çok katmanlı bir yaklaşımı temsil ediyor. Araştırmacılar derinlemesine analiz metodunun insan beyni gibi olaylara yaklaşmayı öğrenebileceğine inanıyor.





Facebook'ta bir kullanıcı ortalama 30 veya 60 gönderiyi haber kaynağında görebiliyor. Ancak asıl sayı 1500 civarında ve sistem ilgiye göre bu sayıyı kırpıyor. Firma bu sistemi çok daha ileriye götürme amacında ve bu sayede kullanıcılar da neyi paylaşacaklarına daha iyi karar verebilecek.

http://www.theverge.com/2013/9/21/4753944/facebook-deep-learning-artificial-intelligence-research