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    Instagram görüldü kapatma nasıl yapılır? İşte DM okundu bilgisi kapatma yolu

    Instagram'da okundu bilgisini kapatma işlemiyle, gelen mesajları (DM) ne zaman okuduğunuzu gizleyebilirsiniz. İşte Instagram görüldüyü kapatmak için yapmanız gerekenler:

    Instagram’da birisi size mesaj gönderdiğinde, okundu bilgisi sayesinde mesajını ne zaman okuduğunuzu bilir. Bu, iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir özelliktir ancak aynı zamanda gizliliği de ihlal eder. Kişi, mesajınızı okuduğunuzu gördüğünden yanıt almak için de bekler. Ancak, o anda mesajı yanıtlamak için vaktiniz olmayabilir ya da yanıtlamak istemediğiniz bir DM almış olabilirsiniz. Neyse ki, Instagram, okundu bilgisini kapatma seçeneği sunar. Peki, Instagram’da görüldü atmadan mesaja nasıl bakılır? Instagram DM görüldü kapatma yolunu gösteriyoruz.

    Instagram DM görüldü kapatma adımları 👀

    instagram okundu bilgisi kapatma Tam Boyutta Gör
    Instagram okundu bilgisi, kişinin mesajını ne zaman görüntülediğinizi bilmesine olanak tanır. Aynı şekilde direkt mesaj gönderdiğiniz kişi mesajınızı okunduğunda mesajın altında “görüldü” yazısı çıkar. Bu özellik, iletişimi kolaylaştırsa çoğu kişi, gizlilik için görüldü bilgisini kapatmak ister. Peki, Instagram’da DM okundu bilgisi nasıl kapatılır? İşte adım adım Instagram mesaj görüldü kapatma ⬇️
    1. Instagram’ı açın ve profilinize gidin.
    2. Sağ üstte üç çizgiye dokunun.
    3. Başkalarının seninle etkileşimleri bölümüne gelin.
    4. Mesajlar ve hikaye yanıtlarına girin.
    5. Okundu bilgisine dokunun.
    6. Okundu bilgisini kapatın.
    7. DM görüldüyü kapatmış oldunuz.

    Yukarıdaki adımlar tüm sohbetler için Instagram’da görüldüyü kapatmak içindir. Belirli bir kişinin mesajını ne zaman okuduğunuzu bilmemesini istiyorsanız, başka bir yol izlemeniz gerekiyor. DM simgesine dokunun. Sohbetler listenizde bir konuşmaya ve sonra üstteki sohbet adına dokunun. Gizlilik ve emniyet’e girin. DM okundu bilgisini kapatmak için okundu bilgisinin yanındaki düğmeye dokunun.

    Başkalarının Instagram’daki mesajlarını ne zaman okuduğunuzu bilmesini istemeyebilirsiniz. Instagram, istediğiniz bir kişi için veya tüm sohbetler için okundu bilgisini kapatma seçeneği sunar. Bu, görüldü atmadan bir kişinin mesajını okumanızı sağlar. Peki, DM görüldü bilgisi nasıl kapatılır? Bu rehber yazıdaki adımlarla Instagram DM görüldü kapatma işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage

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    Exadious 4 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 1 ay önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 3 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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