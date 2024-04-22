Instagram görüldü kapatma nasıl yapılır? İşte DM okundu bilgisi kapatma yolu

Instagram’da birisi size mesaj gönderdiğinde, okundu bilgisi sayesinde mesajını ne zaman okuduğunuzu bilir. Bu, iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir özelliktir ancak aynı zamanda gizliliği de ihlal eder. Kişi, mesajınızı okuduğunuzu gördüğünden yanıt almak için de bekler. Ancak, o anda mesajı yanıtlamak için vaktiniz olmayabilir ya da yanıtlamak istemediğiniz bir DM almış olabilirsiniz. Neyse ki, Instagram, okundu bilgisini kapatma seçeneği sunar. Peki, Instagram’da görüldü atmadan mesaja nasıl bakılır? Instagram DM görüldü kapatma yolunu gösteriyoruz.
Instagram DM görüldü kapatma adımları 👀
- Instagram’ı açın ve profilinize gidin.
- Sağ üstte üç çizgiye dokunun.
- Başkalarının seninle etkileşimleri bölümüne gelin.
- Mesajlar ve hikaye yanıtlarına girin.
- Okundu bilgisine dokunun.
- Okundu bilgisini kapatın.
- DM görüldüyü kapatmış oldunuz.
Yukarıdaki adımlar tüm sohbetler için Instagram’da görüldüyü kapatmak içindir. Belirli bir kişinin mesajını ne zaman okuduğunuzu bilmemesini istiyorsanız, başka bir yol izlemeniz gerekiyor. DM simgesine dokunun. Sohbetler listenizde bir konuşmaya ve sonra üstteki sohbet adına dokunun. Gizlilik ve emniyet’e girin. DM okundu bilgisini kapatmak için okundu bilgisinin yanındaki düğmeye dokunun.
Başkalarının Instagram’daki mesajlarını ne zaman okuduğunuzu bilmesini istemeyebilirsiniz. Instagram, istediğiniz bir kişi için veya tüm sohbetler için okundu bilgisini kapatma seçeneği sunar. Bu, görüldü atmadan bir kişinin mesajını okumanızı sağlar. Peki, DM görüldü bilgisi nasıl kapatılır? Bu rehber yazıdaki adımlarla Instagram DM görüldü kapatma işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Kusura bakmayın, bu bölüm bende migren yaptı. Adblocker kullanıyorsanız filtre: www.donanimhaber.com##.owl-stage
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)