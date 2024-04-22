Instagram görüldü kapatma nasıl yapılır? İşte DM okundu bilgisi kapatma yolu

Instagram’da birisi size mesaj gönderdiğinde, okundu bilgisi sayesinde mesajını ne zaman okuduğunuzu bilir. Bu, iletişimi kolaylaştırmak için tasarlanmış bir özelliktir ancak aynı zamanda gizliliği de ihlal eder. Kişi, mesajınızı okuduğunuzu gördüğünden yanıt almak için de bekler. Ancak, o anda mesajı yanıtlamak için vaktiniz olmayabilir ya da yanıtlamak istemediğiniz bir DM almış olabilirsiniz. Neyse ki, Instagram, okundu bilgisini kapatma seçeneği sunar. Peki, Instagram’da görüldü atmadan mesaja nasıl bakılır? Instagram DM görüldü kapatma yolunu gösteriyoruz.

Instagram aktiflik kapatma nasıl yapılır? 2 yıl önce eklendi

Instagram DM görüldü kapatma adımları 👀

Tam Boyutta Gör Instagram okundu bilgisi, kişinin mesajını ne zaman görüntülediğinizi bilmesine olanak tanır. Aynı şekilde direkt mesaj gönderdiğiniz kişi mesajınızı okunduğunda mesajın altında “görüldü” yazısı çıkar. Bu özellik, iletişimi kolaylaştırsa çoğu kişi, gizlilik için görüldü bilgisini kapatmak ister. Peki, Instagram’da DM okundu bilgisi nasıl kapatılır? İşte adım adım Instagram mesaj görüldü kapatma ⬇️

Instagram’ı açın ve profilinize gidin. Sağ üstte üç çizgiye dokunun. Başkalarının seninle etkileşimleri bölümüne gelin. Mesajlar ve hikaye yanıtlarına girin. Okundu bilgisine dokunun. Okundu bilgisini kapatın. DM görüldüyü kapatmış oldunuz.

Yukarıdaki adımlar tüm sohbetler için Instagram’da görüldüyü kapatmak içindir. Belirli bir kişinin mesajını ne zaman okuduğunuzu bilmemesini istiyorsanız, başka bir yol izlemeniz gerekiyor. DM simgesine dokunun. Sohbetler listenizde bir konuşmaya ve sonra üstteki sohbet adına dokunun. Gizlilik ve emniyet’e girin. DM okundu bilgisini kapatmak için okundu bilgisinin yanındaki düğmeye dokunun.

Başkalarının Instagram’daki mesajlarını ne zaman okuduğunuzu bilmesini istemeyebilirsiniz. Instagram, istediğiniz bir kişi için veya tüm sohbetler için okundu bilgisini kapatma seçeneği sunar. Bu, görüldü atmadan bir kişinin mesajını okumanızı sağlar. Peki, DM görüldü bilgisi nasıl kapatılır? Bu rehber yazıdaki adımlarla Instagram DM görüldü kapatma işleminin nasıl yapıldığını öğrenebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.