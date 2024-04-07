Google Telefon uygulaması bilinmeyen numaraları hızlıca Google'lamanızı sağlayacak

Tam Boyutta Gör Arama devi Google, kendi ürettiği Pixel serisinde ve Android işletim sistemiyle çalışan diğer bazı telefonlarda "Lookup" adlı yeni bir özellik test ediyor. Görünüşe bakılırsa söz konusu özellik, cihazlardaki Telefon uygulamasına entegre edilecek.

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Lookup ile bilinmeyen numaraları hızlıca sorgulayabileceksiniz. Arama geçmişinizdeki bilinmeyen numaraların altında "Lookup" isimli bir seçenek görünecek. Buna dokunduğunuza ilgili numara hakkında Google araması yapılacak ve bulunan bilgiler ekrana getirilecek.

Dolandırıcılık girişimlerini önleyebilir

Lookup özelliği Google Telefon uygulamasının 127.0.620688474 numaralı beta sürümünde tespit edildi. Bu seçeneğin sadece arama geçmişinde göründüğünü belirtelim. Dolayısı ile çağrı sırasında bilinmeyen numarayı sorgulamak için kullanılamıyor.

Lookup bilinmeyen numaraları araştırmak için manuel internet araması yapma ihtiyacını ortadan kaldıracak. Yeni özellik kullanıcıların tanımadıkları numaralardan gelen aramalara karşı daha bilinçli olmasını sağlayacak ve dolandırıcılık girişimlerini önlemeyi amaçlayacak.

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