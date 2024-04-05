WhatsApp sohbet kilitleme nasıl yapılır? İşte WhatsApp'ta mesaj gizleme yolu

WhatsApp’ta sohbet kilitleme, samimi ve özel konuşmaları gizlemenin harika bir yolu. Bir şifre oluşturarak, yüz tanıma kilidi veya parmak izi gibi biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetleri kilitleyebiliyorsunuz. Hatta gizli kod oluşturarak mesajları ana ekrandan da gizleyebiliyorsunuz. Peki, WhatsApp sohbet kilidi özelliği nasıl kullanılıyor? WhatsApp’ta mesajları gizlemek için yapmanız gereken oldukça basit.
WhatsApp sohbet kilitleme adımları 🔒
- WhatsApp uygulamasını açın.
- Kilitlemek istediğiniz sohbete basılı tutun ya da sola kaydırın.
- Üç noktaya ardından Sohbeti kilitle seçeneğine dokunun.
- Sohbeti Face ID veya parmak izi ile kilitle’ye dokunun.
- Parmağınızı veya yüzünüzü okutun.
- WhatsApp sohbet kilidi açma işlemi tamamdır.
WhatsApp sohbet kilitleme özelliğini kullanabilmeniz için, telefon parolası, Face ID veya parmak izi gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemini ayarlamış olmanız gerekiyor. Sohbetler ekranında aşağı kaydırarak kilitlenmiş sohbetler klasörünü görebilir, kimlik doğrulama ardından gizli sohbetlerinize erişebilirsiniz.
WhatsApp’ta mesaj gizlemek için gizli kod oluşturma 🔐
- WhatsApp sohbetler ekranını açın.
- Gizli mesajları içeren kilitlenmiş sohbetler klasörüne girin.
- Ayarlar’a dokunun.
- Kilitlenmiş sohbetleri gizle’yi açın.
- Gizli kod oluştura dokunun.
- Kodu girip ilerleyin.
- Mesaj gizleme işlemi tamamdır.
- Arama kutucuğuna gizli kodu yazarak gizlenmiş sohbetlere erişebilirsiniz.
Gizli kodu değiştirmek ya da devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bunun için, kilitlenmiş sohbetler klasörüne girin. Kilitlenmiş sohbetler - Ayarlar - Gizli kod yolunu izleyerek WhatsApp’ta sohbet gizlemek için kullandığınız gizli kodu değiştirebilirsiniz.
Çevrimiçi gizlilik, gerçek hayattaki gizlilik kadar önemlidir. Meta da popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ı kullanıcıların gizliliğini koruyan yeni özelliklerle sürekli güncelliyor. Sohbet kilidi bunlardan biri. Sohbet kilitleme özelliğiyle özel WhatsApp konuşmalarınızı meraklı gözlerden saklayabilir, gizli kod oluşturma seçeneğiyle tamamen gizleyebilirsiniz. Nasıl mı? Buradaki WhatsApp mesaj gizleme ve sohbet kilitleme adımları size yol gösterecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...