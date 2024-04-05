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    WhatsApp sohbet kilitleme nasıl yapılır? İşte WhatsApp'ta mesaj gizleme yolu

    WhatsApp'ta sohbet kilitleme nasıl yapılır sıkça merak ediliyor. İşte WhatsApp mesajlarını gizlemek için yapmanız gerekenler ve gizli kod oluşturma adımları:    

    WhatsApp’ta sohbet kilitleme, samimi ve özel konuşmaları gizlemenin harika bir yolu. Bir şifre oluşturarak, yüz tanıma kilidi veya parmak izi gibi biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetleri kilitleyebiliyorsunuz. Hatta gizli kod oluşturarak mesajları ana ekrandan da gizleyebiliyorsunuz. Peki, WhatsApp sohbet kilidi özelliği nasıl kullanılıyor? WhatsApp’ta mesajları gizlemek için yapmanız gereken oldukça basit.

    WhatsApp sohbet kilitleme adımları 🔒

    whatsapp sohbet kilitleme Tam Boyutta Gör
    WhatsApp sohbet kilitleme özelliği, Android telefon ve iPhone'da kullanılabiliyor. Sohbet kilidi, başka birinin telefonunuza erişebildiği durumlarda konuşmaları gizlemeye yarayan faydalı bir özellik. Kilitli sohbetler, telefonunuzun parolası, parmak izi veya yüz tanıma kilidi ile korunduğundan sohbetlerin içeriğini sizden başkası göremez. Kilitlenmiş sohbetlerden gelen bildirimlerin içeriği ve kişi de gizlenir. Peki, WhatsApp sohbet kilidi nasıl yapılır? İşte adım adım WhatsApp’ta sohbet kilitleme:
    1. WhatsApp uygulamasını açın.
    2. Kilitlemek istediğiniz sohbete basılı tutun ya da sola kaydırın.
    3. Üç noktaya ardından Sohbeti kilitle seçeneğine dokunun.
    4. Sohbeti Face ID veya parmak izi ile kilitle’ye dokunun.
    5. Parmağınızı veya yüzünüzü okutun.
    6. WhatsApp sohbet kilidi açma işlemi tamamdır.

    WhatsApp sohbet kilitleme özelliğini kullanabilmeniz için, telefon parolası, Face ID veya parmak izi gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemini ayarlamış olmanız gerekiyor. Sohbetler ekranında aşağı kaydırarak kilitlenmiş sohbetler klasörünü görebilir, kimlik doğrulama ardından gizli sohbetlerinize erişebilirsiniz.

    WhatsApp’ta mesaj gizlemek için gizli kod oluşturma 🔐

    whatsapp gizli kod oluşturma Tam Boyutta Gör
    WhatsApp mesajları nasıl gizlenir sıkça merak edilir. WhatsApp gizli kod özelliği, herkesçe görünmesini istemediğiniz çok özel konuşmaları tamamen gizlemenizi sağlar. Telefonunuzun parolasından farklı olarak ayarlayabilirsiniz. Yalnızca gizli kodu bilen biri özel konuşmaları içeren kilitlenmiş sohbet klasörünü görebilir. Peki, gizli kod nasıl oluşturulur? İşte adım adım WhatsApp’ta gizli kod oluşturma:
    1. WhatsApp sohbetler ekranını açın.
    2. Gizli mesajları içeren kilitlenmiş sohbetler klasörüne girin.
    3. Ayarlar’a dokunun.
    4. Kilitlenmiş sohbetleri gizle’yi açın.
    5. Gizli kod oluştura dokunun.
    6. Kodu girip ilerleyin.
    7. Mesaj gizleme işlemi tamamdır.
    8. Arama kutucuğuna gizli kodu yazarak gizlenmiş sohbetlere erişebilirsiniz.

    Gizli kodu değiştirmek ya da devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bunun için, kilitlenmiş sohbetler klasörüne girin. Kilitlenmiş sohbetler - Ayarlar - Gizli kod yolunu izleyerek WhatsApp’ta sohbet gizlemek için kullandığınız gizli kodu değiştirebilirsiniz.

    Çevrimiçi gizlilik, gerçek hayattaki gizlilik kadar önemlidir. Meta da popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ı kullanıcıların gizliliğini koruyan yeni özelliklerle sürekli güncelliyor. Sohbet kilidi bunlardan biri. Sohbet kilitleme özelliğiyle özel WhatsApp konuşmalarınızı meraklı gözlerden saklayabilir, gizli kod oluşturma seçeneğiyle tamamen gizleyebilirsiniz. Nasıl mı? Buradaki WhatsApp mesaj gizleme ve sohbet kilitleme adımları size yol gösterecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 2 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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