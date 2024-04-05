WhatsApp sohbet kilitleme nasıl yapılır? İşte WhatsApp'ta mesaj gizleme yolu

WhatsApp’ta sohbet kilitleme, samimi ve özel konuşmaları gizlemenin harika bir yolu. Bir şifre oluşturarak, yüz tanıma kilidi veya parmak izi gibi biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerini kullanarak sohbetleri kilitleyebiliyorsunuz. Hatta gizli kod oluşturarak mesajları ana ekrandan da gizleyebiliyorsunuz. Peki, WhatsApp sohbet kilidi özelliği nasıl kullanılıyor? WhatsApp’ta mesajları gizlemek için yapmanız gereken oldukça basit.

WhatsApp sohbet kilitleme adımları 🔒 Tam Boyutta Gör WhatsApp sohbet kilitleme özelliği, Android telefon ve iPhone'da kullanılabiliyor. Sohbet kilidi, başka birinin telefonunuza erişebildiği durumlarda konuşmaları gizlemeye yarayan faydalı bir özellik. Kilitli sohbetler, telefonunuzun parolası, parmak izi veya yüz tanıma kilidi ile korunduğundan sohbetlerin içeriğini sizden başkası göremez. Kilitlenmiş sohbetlerden gelen bildirimlerin içeriği ve kişi de gizlenir. Peki, WhatsApp sohbet kilidi nasıl yapılır? İşte adım adım WhatsApp’ta sohbet kilitleme: WhatsApp uygulamasını açın. Kilitlemek istediğiniz sohbete basılı tutun ya da sola kaydırın. Üç noktaya ardından Sohbeti kilitle seçeneğine dokunun. Sohbeti Face ID veya parmak izi ile kilitle’ye dokunun. Parmağınızı veya yüzünüzü okutun. WhatsApp sohbet kilidi açma işlemi tamamdır.

WhatsApp sohbet kilitleme özelliğini kullanabilmeniz için, telefon parolası, Face ID veya parmak izi gibi cihaz kimlik doğrulama yöntemini ayarlamış olmanız gerekiyor. Sohbetler ekranında aşağı kaydırarak kilitlenmiş sohbetler klasörünü görebilir, kimlik doğrulama ardından gizli sohbetlerinize erişebilirsiniz.

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WhatsApp’ta mesaj gizlemek için gizli kod oluşturma 🔐 Tam Boyutta Gör WhatsApp mesajları nasıl gizlenir sıkça merak edilir. WhatsApp gizli kod özelliği, herkesçe görünmesini istemediğiniz çok özel konuşmaları tamamen gizlemenizi sağlar. Telefonunuzun parolasından farklı olarak ayarlayabilirsiniz. Yalnızca gizli kodu bilen biri özel konuşmaları içeren kilitlenmiş sohbet klasörünü görebilir. Peki, gizli kod nasıl oluşturulur? İşte adım adım WhatsApp’ta gizli kod oluşturma: WhatsApp sohbetler ekranını açın. Gizli mesajları içeren kilitlenmiş sohbetler klasörüne girin. Ayarlar’a dokunun. Kilitlenmiş sohbetleri gizle’yi açın. Gizli kod oluştura dokunun. Kodu girip ilerleyin. Mesaj gizleme işlemi tamamdır. Arama kutucuğuna gizli kodu yazarak gizlenmiş sohbetlere erişebilirsiniz.

Gizli kodu değiştirmek ya da devre dışı bırakmak isteyebilirsiniz. Bunun için, kilitlenmiş sohbetler klasörüne girin. Kilitlenmiş sohbetler - Ayarlar - Gizli kod yolunu izleyerek WhatsApp’ta sohbet gizlemek için kullandığınız gizli kodu değiştirebilirsiniz.

Çevrimiçi gizlilik, gerçek hayattaki gizlilik kadar önemlidir. Meta da popüler mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp’ı kullanıcıların gizliliğini koruyan yeni özelliklerle sürekli güncelliyor. Sohbet kilidi bunlardan biri. Sohbet kilitleme özelliğiyle özel WhatsApp konuşmalarınızı meraklı gözlerden saklayabilir, gizli kod oluşturma seçeneğiyle tamamen gizleyebilirsiniz. Nasıl mı? Buradaki WhatsApp mesaj gizleme ve sohbet kilitleme adımları size yol gösterecek.

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WhatsApp sohbet kilitleme & mesaj gizleme nasıl yapılır?