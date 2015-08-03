Facebook insansız hava aracının yapımını tamamladı



Dünya çevresinde insansız hava araçlarından oluşan bir ağ kurarak dünyanın her köşesine internet ulaştırmayı amaçlayan Amerikalı sosyal medya devi Facebook, bu yenilikçi projesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Geçtiğimiz aylarda tanıttığı insansız hava araçlarının ilkinin yapımını tamamlayan Facebook, Aquila adını taşıyan bu insansız hava aracının uçmaya hazır olduğunu açıkladı.

Facebook Connectivity Labs tarafından geliştirilen Aquila, güneş enerjisiyle çalışıyor ve sadece güneş enerjisinden faydalanarak üç ay boyunca havada kalabiliyor. Kanat genişliği olarak Boeing 737'yle eşit olduğu halde bir arabadan bile daha hafif olan Aquila, yaklaşık 27 kilometre yüksekten bile internet bağlantısı sağlayabilecek.



Internet.org projesinde olduğu gibi bu projede de doğrudan kullanıcılara ulaşma gibi bir niyeti olmayan Facebook, bunun yerine projenin uygulandığı bölgelerdeki internet sağlayıcılarıyla beraber çalışacak. Konuyla ilgili yayınladığı açıklamada internet sağlayıcısı haline gelmek gibi bir niyetlerinin olmadığını vurgulayan sosyal medya devi, bunun yerine internet teknolojilerini hızla geliştirerek internet sağlayıcıları ve diğer ortaklarına gerekli çözümleri sağlamayı amaçladıklarını belirtti.



Mart ayından beri projeyle ilgili testler yapan Facebook Connectivity Labs, insansız hava araçlarından oluşacak ağdaki araçların birbirlerine ve alıcıya sinyal yollaması konusunda da önemli aşama kaydetti. Araçların birbirlerine ve alıcıya 16 kilometre uzaklıktan bile sinyal yollamalarını sağlayacak yeni bir lazer iletim sistemi geliştirdiklerini açıklayan Facebook ekibi, bu sistem sayesinde saniyede 10 GB verinin iletilebileceğini açıkladı.



http://www.techradar.com/news/internet/this-is-facebook-s-giant-solar-powered-plane-built-to-deliver-internet-1300727