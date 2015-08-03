Facebook insansız hava aracının yapımını tamamladı

Haber Editörü
Dünya çevresinde insansız hava araçlarından oluşan bir ağ kurarak dünyanın her köşesine internet ulaştırmayı amaçlayan Amerikalı sosyal medya devi Facebook, bu yenilikçi projesinde önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Geçtiğimiz aylarda tanıttığı insansız hava araçlarının ilkinin yapımını tamamlayan Facebook, Aquila adını taşıyan bu insansız hava aracının uçmaya hazır olduğunu açıkladı.
Facebook Connectivity Labs tarafından geliştirilen Aquila, güneş enerjisiyle çalışıyor ve sadece güneş enerjisinden faydalanarak üç ay boyunca havada kalabiliyor. Kanat genişliği olarak Boeing 737'yle eşit olduğu halde bir arabadan bile daha hafif olan Aquila, yaklaşık 27 kilometre yüksekten bile internet bağlantısı sağlayabilecek.
Internet.org projesinde olduğu gibi bu projede de doğrudan kullanıcılara ulaşma gibi bir niyeti olmayan Facebook, bunun yerine projenin uygulandığı bölgelerdeki internet sağlayıcılarıyla beraber çalışacak. Konuyla ilgili yayınladığı açıklamada internet sağlayıcısı haline gelmek gibi bir niyetlerinin olmadığını vurgulayan sosyal medya devi, bunun yerine internet teknolojilerini hızla geliştirerek internet sağlayıcıları ve diğer ortaklarına gerekli çözümleri sağlamayı amaçladıklarını belirtti.
Mart ayından beri projeyle ilgili testler yapan Facebook Connectivity Labs, insansız hava araçlarından oluşacak ağdaki araçların birbirlerine ve alıcıya sinyal yollaması konusunda da önemli aşama kaydetti. Araçların birbirlerine ve alıcıya 16 kilometre uzaklıktan bile sinyal yollamalarını sağlayacak yeni bir lazer iletim sistemi geliştirdiklerini açıklayan Facebook ekibi, bu sistem sayesinde saniyede 10 GB verinin iletilebileceğini açıkladı.
http://www.techradar.com/news/internet/this-is-facebook-s-giant-solar-powered-plane-built-to-deliver-internet-1300727 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugün herhangi bir akıllı telefonu kullanan akılsız bir insan adım adım izleniyor zaten, casusa uyduya veya başka birşeye gerek yok, gps in açık olmasına dahi gerek yok, wifi ağından veya gsm sinyal verileri bile yeterli zaten, kaldı ki eriştikleri bunlarla sınırlı değil, rehberiniz, mesajlarınız, arama geçmişiniz, kişisel verileriniz, medyalarınız, kısaca cihazınızda barındırdığınız herşey, yine kısaca zürriyetinize kadar biliyorlar, dont panic zevk almaya bakın, tecavüz kaçınılmaz ...
Hocam bir söz vardır bilirsiniz "Göz görmeyince Gönül katlanır diye"
Bir de bunu en güzel Cem Yılmaz çok güzel anlatıyor;
"Facebook a fotoğraflarını koyuyorsun .......... Sonra da diyorsun ki CIA bu hesaplara bakıyormuş; CIA.
............... CIA peşimde...........exkalibur seni arıyor........
Ulan CIA senin o B*** lu hesabını ne yapsın. Yani Pentagonda sen konuşuluyorsun......"
Bilen arkadaşlar zaten biliyorsur. Yani kısaca kahvede oturur dünyayı kurtarırız ajanları komplo teorilerini tartışırız fakat Yine de bizi ele veren teknolojiyi kullanırız.
Ama kaçınılmazdır. Neyi nasıl kullanacağımızı bilmiyoruz. 2000 tl bir telefona verip de sadece interneti facebook ve twitterdan ibaret görmek Malesef kanımızda var.
Ne kadar size fikir olarak katılsak da insanımızın gösteriş merakı ve cebinde olmayan çok parası Toplumsal olarak yön veriyor herbirimize.
Evet "Dont Panic Go on ...."
1.Diyelim ki nijeryada veya tr de bu faaliyeti yapıyorlar , askeri üstleri ve bilimum gizli yerlerin fotoğrafını çekmediklerini ve bunu abd ye vermeyecekleri bir muamma..
2.Buna ülkedelerdeki büyük operatörler (Ülkenin gelişmişliğine göre operatör baskısı değişkenlik gösterebilir.)buna karşı çıkacaklar buna şüphe yok, sonrasında ki süreç bizim lehimize veya alehimize sonuçlabilir
3.Her pürüz halledildikten sonra ben sokağa çıktım ve yukarıdan bu cihaz geçiyor, tam o anda bende bağlandı .. Sonuçta facebook bunu bize bedavaya veriyor vede babasının hayrına yapmıyor, reklam içeriği verebilir, buda bize çok büyük sıkıntı çıkarır(Reklam içeriği sunması gayet doğal sonuçta Tv de izlediğimiz kanallarda bizden ücret almıyor gelirini reklam üzerinden sağlıyor.)
1-Amerikanin senin gizli uslerinin fotograflari icin inan buna ihtiyaci yok, casus uydusu duydun herhalde?
2-adam internet saglayicisi olmayacagiz diye bir aciklama yapmis ki bu aciklamayi yapmasi dogal ama inandirici degil bence de. Interneti diger devletlerin sansurunden kurtarmak amac. Facebooku kapatamazsin istediginde bu olursa.
3-bu cihazin amaci sadece 1 tanesi uzerinden gecerken sinyal yakalamak degil. gunlerce uzerinde donecek ve kesintisiz internetin olacak. Amme hizmeti yapmak oldugunu dusunmuyorum facebookun amacinin.
Uydu internet ekipmanı daha pahalı, büyük, uydu fırlatmak çok daha pahalı.
Bununla 4g üzerinden bağlantı kurulacak, ek ekipmana ihtiyaç yok. USB 4G dongle veya cep telefonu yeterli olacak.