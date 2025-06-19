Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, Facebook ve Messenger için "passkey" desteğini duyurdu

    Meta, mobil kullanıcılar için Facebook ve Messenger'a passkey desteği ekliyor. Bu yenilik, giriş güvenliğini artırırken parola kullanımını da gereksiz hale getirecek.

    Facebook ve Messenger'da parola dönemi bitiyor! İşte yeni özellik Tam Boyutta Gör
    Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, mobil cihazlar için daha güvenli, yeni bir oturum açma özelliğini devreye alıyor. Şirket, iOS ve Android platformlarında geçerli olmak üzere Facebook ve Messenger için passkey (geçiş anahtarı) desteğini duyurdu. 

    Facebook ve Messenger'da parola dönemi bitiyor

    Kaçıranlar için günümüzde passkey, yüz tanıma, parmak izi ya da cihaz PIN'i gibi biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerine dayandığı için geleneksel şifrelere kıyasla daha güvenli kabul ediliyor. Çünkü bu teknoloji, tahmin edilmesi zor ve dışarıdan ele geçirilmesi neredeyse imkânsız olan kimlik doğrulama bilgileriyle çalışıyor.

    Örneğin, dört haneli bir PIN kodu teknik olarak daha az güvenlik sağlasa da, biyometrik yöntemlerle oluşturulan passkey'ler doğrudan cihazın güvenlik altyapısına entegre ediliyor. Peki bu yöntem nasıl işliyor? Cihazınızda saklanan özel dijital anahtarla uygulamanın o girişe özel ürettiği yeni bir dijital anahtar imzalanıp geri yollanıyor olacak. Cihazı sizin kullandığınızın teyidi içinse biyometrik onay kullanılacak.

    Meta, özelliğin ilk olarak Facebook mobil uygulamasında kullanıma sunulacağını, Messenger için ise dağıtımın önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacağını belirtiyor. Buna rağmen, tek bir passkey'in hem Facebook hem de Messenger için geçerli olacağı paylaşıldı. Bu sayede kullanıcıların ayrı doğrulama yöntemleri belirlemesine gerek kalmayacak.

    Bu arada, Passkey desteği Meta açısından yeni bir adım olsa da, sektör genelinde uzun süredir yaygın olarak kullanılıyor. Google yıllardır bu sistemi destekliyor, X (eski Twitter) geçtiğimiz yıl entegre etti. Microsoft, Amazon, eBay ve PayPal gibi platformlar da benzer yöntemleri çoktan benimsedi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Şehir trafiğini unutturacak elektrikli araç

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    telefon meşgul çalıyor avm otoparkında araç bırakmak saraçoğlu boy uzatma kürü migros 1 alana 1 bedava hangi ürünler telefonla konuşurken whatsapp araması gelirse ne olur

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Mate X6
    HUAWEI Mate X6
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum