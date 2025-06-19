Meta, Facebook ve Messenger için "passkey" desteğini duyurdu

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Facebook ve Instagram'ın çatı şirketi Meta, mobil cihazlar için daha güvenli, yeni bir oturum açma özelliğini devreye alıyor. Şirket, iOS ve Android platformlarında geçerli olmak üzere Facebook ve Messenger için passkey (geçiş anahtarı) desteğini duyurdu.

Facebook ve Messenger'da parola dönemi bitiyor

Kaçıranlar için günümüzde passkey, yüz tanıma, parmak izi ya da cihaz PIN'i gibi biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerine dayandığı için geleneksel şifrelere kıyasla daha güvenli kabul ediliyor. Çünkü bu teknoloji, tahmin edilmesi zor ve dışarıdan ele geçirilmesi neredeyse imkânsız olan kimlik doğrulama bilgileriyle çalışıyor.

Örneğin, dört haneli bir PIN kodu teknik olarak daha az güvenlik sağlasa da, biyometrik yöntemlerle oluşturulan passkey'ler doğrudan cihazın güvenlik altyapısına entegre ediliyor. Peki bu yöntem nasıl işliyor? Cihazınızda saklanan özel dijital anahtarla uygulamanın o girişe özel ürettiği yeni bir dijital anahtar imzalanıp geri yollanıyor olacak. Cihazı sizin kullandığınızın teyidi içinse biyometrik onay kullanılacak.

Meta, özelliğin ilk olarak Facebook mobil uygulamasında kullanıma sunulacağını, Messenger için ise dağıtımın önümüzdeki birkaç ay içinde tamamlanacağını belirtiyor. Buna rağmen, tek bir passkey'in hem Facebook hem de Messenger için geçerli olacağı paylaşıldı. Bu sayede kullanıcıların ayrı doğrulama yöntemleri belirlemesine gerek kalmayacak.

Meta’dan Prada ortaklığında yapay zekalı akıllı gözlükler geliyor 19 sa. önce eklendi

Bu arada, Passkey desteği Meta açısından yeni bir adım olsa da, sektör genelinde uzun süredir yaygın olarak kullanılıyor. Google yıllardır bu sistemi destekliyor, X (eski Twitter) geçtiğimiz yıl entegre etti. Microsoft, Amazon, eBay ve PayPal gibi platformlar da benzer yöntemleri çoktan benimsedi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Sosyal Medya Haberleri

Facebook ve Messenger'da parola dönemi bitiyor! İşte yeni özellik

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: