Facebook uygulama ekonomisi 200.000 kişiye iş sağladı, ABD ekonomisine katkısı 15 milyar dolar

İnsanların duygularını dile getirdiği, önemli duyurularını yapabildiği, hoşuna giden resim, müzik, video gibi içeriklerinin paylaşımını yapabildiği, arkadaşlarıyla beraber oyun oynayabildiği sosyal ağlar toplamda 1 milyardan fazla insanı ağırlıyor.





Başlangıçta paylaşım mantığıyla hayata geçen sosyal ağlar kullanıcıların ihtiyacı arttıkça farklı ücretli-ücretsiz uygulamalarla ihtiyacı gidermeye çalışmaya başladı. Sonrasında ise uygulama içi sanal eşya satın alma veya reklam gibi kazançlar bu alanda önemli bir sektörün doğmasına yol açtı.

Bugün sosyal ağlar için uygulama geliştiriciliği milyar dolarların döndüğü bir sektör haline geldi. Sosyal ağların merkezi ABD olduğu için de pazardan aslan payını o kapıyor.





Maryland Üniversitesi'nin araştırmasına göre Facebook, etrafında büyük bir ekonomi yaratmış durumda. Facebook uygulama ekonomisi 2011 yılı itibariyle 182 000 kişiye iş kapısı açtı ve ABD ekonomisine 12 milyar dolardan fazla vergi ve kar getirdi. 2011 yılının son ayları da tahminlere eklendiğinde rakamlar 235 664 iş kapısı ve 15.71 milyar dolar vergi şeklinde oluşuyor.





Maryland Üniversitesi araştırmasında endüstrinin içerisinde olan direkt işler, yan sektörlerdeki dolaylı işler ve bu işlerin ortaya çıkardığı ekonomik değer olarak üç kategoride çalışmalar yaptı.





Daha önceki başka bir araştırmada 2.5 milyon internet sitesinin Facebook ile bir yoldan entegre olduğu, her gün 20 milyon uygulamanın kurulduğu, her ay 250 milyon kişinin harici internet sitelerinden Facebook ile etkileşime geçtiği ortaya çıkarılmıştı. Sosyal oyunların büyümesi ve Beğen butonunun markalar tarafından daha fazla kullanılması her gün daha çok uygulama geliştiricisini Facebook'a çekiyor.





Facebook'un kendi bünyesinde ise 2000'den fazla kişi görev yapıyor. Sosyal ağların büyümesi devam ettikçe uygulama ekonomisi de pek çok ülkenin bütçesini geride bırakacak. Google+ ve Twitter gibi hizmetlerin gelecekte toplamda buna yakın bir sonuç elde edeceği düşünüldüğünde rakamların daha da muazzam olacağını tahmin etmek yanlış olmaz.