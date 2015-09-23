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Facebook'a 360 derece video desteği geldi

3 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Facebook'a 360 derece video desteği geldi
 
Dünyanın en büyük sosyal ağı konumunda bulunan Facebook, geçtiğimiz F8 konferansı kapsamında ilk bilgilerini verdiği 360 derece video desteğini hem mobil (Şimdilik Android, sonra iOS) hem de masaüstü sürümüne getirdiğini duyurdu.
360 derecelik içeriklere olan ilgisini Oculus Rift'in geliştiricisi Oculus VR'ı satın alarak gösteren Facebook, 2016 yılında satışa sunmayı planladığı sanal gerçeklik başlığı öncesi 360 derece video desteğini kullanıcıların beğenisine sundu. YouTube'un 360 derece altyapısına benzer bir kullanım yapısıyla gelen destek, kişilerin mobilde cihazlarını çevirerek, masaüstünde ise fare hareketleriyle 360 derecelik videolar içerisinde gezebilmesine imkan tanıyor. 
Kullanıcılara oldukça ilginç bir deneyim sunan 360 derece videolar için Star Wars, Discovery, GoPro, LeBron James & Uninterrupted, NBC Saturday Night Live ve VICE gibi isimlerden içeriler gelmeye başlamış durumda. Ricoh Theta S gibi kameralar kullanılarak çekilen bireysel videolar ise servise önümüzdeki günlerde yüklenebilecek. 360 derece içerikler sayesinde Google Cardboard gibi ucuz yollu sanal gerçeklik başlıklarına da daha fazla içerik sağlanmış olacak.
Facebook'un konu hakkında hazırladığı sayfaya ve birçok diğer örneğe buradan ulaşabilirsiniz. 
Facebook'a 360 derece video desteği geldi
 

http://newsroom.fb.com/news/2015/09/introducing-360-video-on-facebook/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
CooL_ROMEO 3 yıl
Android üzerinden doğru düzgün izleyemedim facebook çöktü silip tekrardan yüklemek zorunda kaldım cache silmek felan işe yaramadı bile.
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kadirirdem 3 yıl
değişik bir deneyim sunacak açıkcası bakalım neler olacak....
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