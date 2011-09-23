Facebook'dan otomatik Oku, Dinle ve İzle butonları çok yakında geliyor

Dün San Fransisco'da gerçekleştirilen f8 2011 geliştirici konferansında Facebook, yeni Timeline - Zaman Çizgisi tasarımını ve video, haber, müzik içerikleri sunacağı pek çok popüler firmayla yaptığı anlaşmaları tanıttı. Facebook için bugüne kadar ki en önemli yeniliklerden iki tanesi bunlar oldu.





Konferans öncesinde Facebook'un yeni Oku butonunu tanıtacağı iddia edilmişti ancak bu gerçekleşmedi. Konu Facebook teknolojiden sorumlu yöneticisi Bret Taylor'a bir basın toplantısında soruldu ve Taylor ilerleyen haftalarda yeni buton sistemlerinin devreye alınacağını belirtti.





Yeni butonlar Like tarzında olmayacak. Oku - İzle - Dinle (Watch-Read-Listen) şeklinde olacak butonlar bir eklenti yardımıyla sayfaya entegre edilecek. Örneğin kişi bir internet sayfasında gezinirken Oku butonuna tıklarsa bu Facebook'da yeni hayata geçen ve Ticker adı verilen sağ panelde görüntülenecek.





Yapılan paylaşım "X kişisi Y internet sitesini okuyor" şeklinde arkadaşların Ticker panelinden görülebilecek. Butonlar isteğe bağlı olarak paylaşım yapacak. Kullanıcı isterse paylaşımlara ara verecek veya paylaşımı geri alabilecek.

Örnekte bahsettiğimiz gibi video ve müzik dinleme sitelerinde de aynı durum geçerli olacak. Butonlar Facebook'un duyurduğu yeni hizmetleri bu şekilde destekleyecek.





Beğen butonu ise yine beğendiği özel içeriği duvarında paylaşmak isteyen kullanıcılar için erişilebilir olacak.