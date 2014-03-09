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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Farklı platformlar arası dosya transferi için yeni Mac uygulaması: Tworb

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
8,1b
1
7
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Farklı platformlar arası dosya transferi için yeni Mac uygulaması: Tworb
Kentdome adlı geliştiricinin elinden çıkan en yeni Mac uygulamalarından Tworb, yüklü olduğu Mac, Windows / Windows Phone ve iOS işletim sistemi cihazlar arasında hızlı dosya transfer imkanı tanıyor.
64-bit işlemcili OSX 10.9 üstü Mac sistemler için hazırlanan Tworb, temel olarak Windows 8.1 / Windows Phone ile iOS işletim sistemli cihazlara yüklenen özel sürümüyle direkt bir bağlantı kuruyor ve Wi-Fi, 3G ya da 4G ağları üzerinde hızlı, güvenli ve kolay dosya aktarımı yapılmasını sağlayabiliyor. Aynı anda birden fazla dosyayı aktarabilen uygulama, oldukça da basit bir kullanıcı arayüzüne sahip.
Ücretsiz olarak sunulan Tworb uygulamasının Mac sürümüne buradan, Windows ile iOS sürümlerine ise buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id750369888?mt=12 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
zazian_12 5 yıl
Can Tuncer ve Apple viral reklamlar kusagi vol. 67786544

Birader anasayfayi çöpe cevirdiniz. Bitmedi mi hala reklam anlasmaniz!!!
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sharky25ant 5 yıl CanTnçr
@ Sh@rKs-PoWeR teşekkürler...
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Cidelee 5 yıl
+1 Uygulama haber icin bolumsonucanavari gibi bi alan adi almak cok mu zor. Uygulama haberlerini gectim site donanim isinide iyi yapamiyor. En basitinden gecende Vatandan hd7950 alicaktim puanlarina skorlarina bakiyim dedim anasayfanin altinda kartin testini goremedim.
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likonalite 5 yıl
Bu site uygulama paylaşma mı, yoksa haber sitesi mi.
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createemir 5 yıl likonalite
likonalite
Bu site uygulama paylaşma mı, yoksa haber sitesi mi.

Yeni bir uygulamanın haberi, neyin kafasını yaşıyon sen ?
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Götterfunken 5 yıl likonalite
likonalite

Bu site uygulama paylaşma mı, yoksa haber sitesi mi.

+1
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