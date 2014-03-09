Farklı platformlar arası dosya transferi için yeni Mac uygulaması: Tworb

Kentdome adlı geliştiricinin elinden çıkan en yeni Mac uygulamalarından Tworb, yüklü olduğu Mac, Windows / Windows Phone ve iOS işletim sistemi cihazlar arasında hızlı dosya transfer imkanı tanıyor.

64-bit işlemcili OSX 10.9 üstü Mac sistemler için hazırlanan Tworb, temel olarak Windows 8.1 / Windows Phone ile iOS işletim sistemli cihazlara yüklenen özel sürümüyle direkt bir bağlantı kuruyor ve Wi-Fi, 3G ya da 4G ağları üzerinde hızlı, güvenli ve kolay dosya aktarımı yapılmasını sağlayabiliyor. Aynı anda birden fazla dosyayı aktarabilen uygulama, oldukça da basit bir kullanıcı arayüzüne sahip.

Ücretsiz olarak sunulan Tworb uygulamasının Mac sürümüne buradan , Windows ile iOS sürümlerine ise buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id750369888?mt=12