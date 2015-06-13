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Farming Simulator 15 ile evde sanal traktör keyfi

3 yıl
10,1b
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4
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Farming Simulator 15 ile evde sanal traktör keyfi

Genelde araba yarışları için gerçeğe yakın bir sürüş tecrübesi sunmaya çalışan sayısız direksiyon aksesuarları mevcut. Ancak evinde sanal traktör keyfi yaşamak isteyenler için alternatif hemen hemen hiç yok. Saitek bu konuya bir çözüm getiriyor. 

Firmanın geliştirdiği Farming Simulator 15 adındaki aksesuar bir direksiyon, vazgeçemeyenler için bir topuz, pedallar, yükleme çubuğu ve bir kenar konsolundan oluşuyor. Aksesuar Windows ve Mac ile uyumlu. 

Peki bu aksesuarı nerede kullanacağız? Elbette Saitek'in çiftlik simülasyonu oyununda. Birden fazla ekran ve aksesuar ile kendinizi bir traktör içerisinde hissedebileceğiniz Farming Simulator 15 traktör kadar olmasa da yine pahalı sayılır. Zira aksesuarın tümü 300$ seviyesinde. Sadece konsol 150$, sadece direksiyon ve pedallar ise yine 150$ olarak ayrı paket halinde satılıyor. 

Ayrıca oyunun da dahil olduğu özel bir paket Farming Simulator Gold 15 adıyla satışta olacak. Aksesuarın önümüzdeki aylarda Avrupa da dahil olmak üzere pek çok ülkede satışa çıkacak. 

http://www.polygon.com/2015/6/11/8767297/saitek-makes-farming-simulator-the-next-steel-battalion-with-299 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Infinitum 3 yıl
Benim bildiğim insanlar rahatlamak için oyun oynar. Çiftlikte çalışıp bir de üstüne 300$ vermek bana garip geldi biraz. Tabii bunu Farm Simulator 14 oyuncusu oalrak söylemem daha da garip :)
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cansev07 3 yıl
El gazı yok olmamış bu :)
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Mr xXx 3 yıl
Vay be traktör için bile yapılmış demek ..
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batkent 3 yıl
Reklamdan dolayı yapılmış bir haber. Yinede güzel :)
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