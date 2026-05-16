BitHero kripto para borsası kapanıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Büyük beklentilerle Türk kripto para sektörüne adım atan ve SPK onaylı olarak faaliyet gösteren BitHero borsası ani bir kararla faaliyetlerini sonlandırıyor. Borsa kullanıcılarına bilgilendirme yapmaya başladı.

BitHero neden kapanıyor?

Kullanıcı dostu bir kripto para borsası sloganıyla pazara giren BitHero farklı sponsorlukları ile dikkat çekmişti. Herhangi bir siber saldırı geçmişi de olmayan borsa sade ve istikrarlı bir şekilde faaliyetlerine devam ediyordu.

Şirket yönetiminin yaptığı ticari ve operasyonel değerlendirmeler sonucunda faaliyetlerin sona erdirilmesine karar verildiği belirtiliyor. SPK da karar ile ilgili bilgilendirilmiş durumda. Likidite sorunu ya da farklı bir durumun söz konusu olmadığı borsadan 1 Haziran 2026 tarihine kadar varlıkları çekilmesi tavsiye ediliyor.

