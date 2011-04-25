Fastec'den 720 kare/saniye hızında video kaydedebilen kamera; TS3Cine

Geleneksel kameraları bir kenara bırakalım, Fastec tarafından geliştirilen TS3Cine isimli yeni kamera, sahip olduğu önemli bir özellik ile diğerlerinden ayrılmayı başarıyor. Eğer yazılım tabanlı görüntü yavaşlatma teknikleri projeniz için tatminkar sonuçlara ortaya çıkaramıyorsa, TS3Cine'a göz atmanızı tavsiye ederiz çünkü bu kamera 720 kare/saniye hızında ve 720p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Eğer daha yüksek çözünürlük istiyorsanız, 500 kare/saniye hızında 1280x1024 piksel videolar da kaydedebilirsiniz.

Yüksek çekim hızı sayesinde üst seviye prodüksiyonlardaki Super Slow Motoion görüntülerinin elde edilmesine olanak tanıyan kamera, tek şarj ile 3 saate kadar video kayıt olanağı tanıyor. Üzerinde CMOS sensör bulunan ve entegre olarak 256GB kapasiteli SSD ile gelen kamerada aynı zamanda 7-inç büyüklüğünde WVGA LCD ekrana yer veriliyor. 8.97 x 4.48 x 3.50-inç boyutlarında ve yaklaşık 2.5 Kg ağırlığında olan özel kameranın maliyeti de bir o kadar özel zira yurt dışında 29,900$ seviyesinden satılıyor.