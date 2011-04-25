Fastec'den 720 kare/saniye hızında video kaydedebilen kamera; TS3Cine

Geleneksel kameraları bir kenara bırakalım, Fastec tarafından geliştirilen TS3Cine isimli yeni kamera, sahip olduğu önemli bir özellik ile diğerlerinden ayrılmayı başarıyor. Eğer yazılım tabanlı görüntü yavaşlatma teknikleri projeniz için tatminkar sonuçlara ortaya çıkaramıyorsa, TS3Cine'a göz atmanızı tavsiye ederiz çünkü bu kamera 720 kare/saniye hızında ve 720p çözünürlüğünde video kaydedebiliyor. Eğer daha yüksek çözünürlük istiyorsanız, 500 kare/saniye hızında 1280x1024 piksel videolar da kaydedebilirsiniz.
Yüksek çekim hızı sayesinde üst seviye prodüksiyonlardaki Super Slow Motoion görüntülerinin elde edilmesine olanak tanıyan kamera, tek şarj ile 3 saate kadar video kayıt olanağı tanıyor. Üzerinde CMOS sensör bulunan ve entegre olarak 256GB kapasiteli SSD ile gelen kamerada aynı zamanda 7-inç büyüklüğünde WVGA LCD ekrana yer veriliyor. 8.97 x 4.48 x 3.50-inç boyutlarında ve yaklaşık 2.5 Kg ağırlığında olan özel kameranın maliyeti de bir o kadar özel zira yurt dışında 29,900$ seviyesinden satılıyor.
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Vay be bizim göremediğimiz (görüp algılayamadığımız) görüntüyü nasıl yakalıyorlar..
Şimdi sağıma soluma baktım gördüğümü sanıp göremediğim ne kadar çok ayrıntı vardır kim bilir..
Ha bu görüntüler aslında normal akıyor ama yavaşlatarak bize sunuyorlar değil mi? Bir saniye içinde 720 görüntü olduğunda da heranı görüyoruz.. Yani çektiği gibi oynatsalar birşey anlamayız.. Çünkü gözümüz belirli bir kareden sornasını alğılamıyor..
algılayabiliyoruz. Yani 720fps ile çekilmiş video'yu 720fps'de gösterecek teknoloji(monitör) olsa bile biz bu farkı algılayamayız. O yüzden 700-2000fps'lik video'ları 30fps değerinde
izlersek yavaş çekim olarak görüyoruz ve beynimiz detayları algılayabiliyor.
İnsan gözünün 24 kareden sonrasını algılayamadığını belirtirsek 2000 kare/saniye çekim yapan bir cihazın her 1 santisaniyede 20 kare yakaladığı sonucu çıkyıor. Bu oran insan gözünde ~4 santisaniyede 1 kare demek oluyor. Yani insan gözü 2.5 salisede 1 kare yakalayabilirken bu makine 1 salisede ~33 kare yakalıyor. Varın siz düşünün. İnsan gözünden 80 kat daha iyi görüyor.
Evet ama izlerken saniyede 30 kare izliyorsun, yani kameranın çektiği bir saniyelik süre dilimini 24 saniyede izleyebiliyorsun ancak.
Yani 1sn içinde geçen olayı sana 24 saniyede izletiyor. 1dk ise 24dk tutacaktır aynı şekilde.
4K 16:9 (4096x2304), 4K 2:1 (4096x2048) 1 – 30 kare/s (değişken)
3K 16:9 (3072x1728), 3K 2:1 (3072x1536) 1 – 60 kare/s (değişken)
2K 16:9 (2048x1152), 2K 2:1 (2048x1024) 1 – 120 kare/s (değişken)
4K da olayı aşmışlar adamlar. bide uzantısı .RAW , avi. mov. mpg dışında
2.32---2.52 arasındaki şarkının adı nedir?
ucuzu modellr bakıyorsanız düşük çözünülükte yüksek fps ceken casio sanyo modelleri var..
+1 en çok istediğim şeylerden birisi mükenmmel bi alet ya...
bu arada kamaera gerçekten çok iyi ikinci videoda kürekle kumu serptikten sonra bisikletle geçtiği sahneye bayılıdım havada kalan toprak tanelerine odaklanıyo felan keza ilk videodaki olayda off off sürper keşke ucuz olsalar
:D
Teşekkürler
[DHTUBE=http://www.vimeo.com/16340475?ab]
[DHTUBE=http://www.vimeo.com/16007269?ab]
[DHTUBE=http://www.vimeo.com/7952961?ab]
[DHTUBE=http://www.vimeo.com/15076937?ab]
Alın ilki 550d ve twixtor...milyarlar harcamaya gerek yok...(alttakiler 5d 7d)
Sonuç pro...