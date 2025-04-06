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    Blackmagic, yayıncılar ve film yapımcıları için 5000 dolarlık kamerasını tanıttı

    Blackmagic, film yapımcılarına, içerik oluşturuculara ve stüdyolara DSLR'lere göre daha yüksek çözünürlüklü bir alternatif olarak  PYXIS 12K 16-stop HDR dijital kamerayı tanıttı.
    Blackmagic PYXIS 12K Tam Boyutta Gör
    Blackmagic Design, son derece özelleştirilebilir bir gövdeye monte edilmiş 35 mm full frame sensörden 16-stop HDR görüntü kalitesi isteyen film yapımcıları, stüdyolar ve içerik oluşturucular için PYXIS 12K dijital film kamerasını tanıttı.

    Blackmagic PYXIS 12K full frame dijital film kamerası özellikleri

    35 mm sensör, 16-stop dinamik aralıkla 800 native ISO sağlayan 2,9 mikron piksel aralığına sahip. Çeşitli en boy oranlarında 4K, 8K, 9K ve 12K çözünürlüklerde kayıt yapabiliyorsunuz. Kamera, en iyi ayarında 60 FPS’de 2,4:1 12K (12.288 x 5.112) videolar çekebiliyor. HDR kayıtları, 12 bitlik Blackmagic RAW codec kullanılarak CFexpress kartlarına veya harici disklere ve 8 bitlik H.264 proxy'lerine kaydediliyor.

    Kamera, RTMP ve SRT kullanarak bağlı 4G/5G telefon ve Ethernet bağlantısı üzerinden Facebook, X ve YouTube’da canlı yayın yapabiliyor. Çok kameralı prodüksiyonlar için, birden fazla PYXIS kamera dahili zaman kodu üreteci kullanılarak senkronize edilebiliyor ve Android tablet veya iPad’lerde Bluetooth üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor.

    Kamera, 1.500 nit parlaklık sağlayabilen 4 inç HDR dokunmatik ekrana sahip. Programlanabilir işlev düğmeleri ve değiştirilebilir yan montaj plakaları, film yapımcılarının kamerayı kendi ihtiyaçlarına göre özelleştirmelerine olanak tanıyor. İsteğe bağlı URSA Cine vizörü, PYXIS Pro Handle ve PYXIS Pro Grip, kamerayı dışarıda ve mobil kullanım için bir video kameraya dönüştürmek için takılabiliyor.

    Blackmagic PYXIS 12K kamera, Temmuz ayında 5000 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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