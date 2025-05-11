Leica'nın yeni hazinesi: M11-P Safari ile 60MP tam kare deneyimi

Tam Boyutta Gör Fotoğrafçılık dünyasının prestijli markası Leica, ikonik Safari serisinin en yeni üyesi olan M11-P Safari modelini fotoğraf tutkunlarının beğenisine sundu. 1970'lerden bu yana fotoğraf dünyasında kendine has bir hayran kitlesi oluşturan Leica'nın Safari serisi, imza niteliğindeki zeytin yeşili kaplamasıyla yeniden piyasada. Leica M11 serisinin özel bir versiyonu olarak tanıtılan bu model, temel performans özelliklerini korurken, estetik detaylarıyla koleksiyonerlerin ve profesyonel fotoğrafçıların ilgisini çekecek özelliklere sahip.

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Leica M11-P Safari, piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı

Leica M11-P Safari, mesafe ölçerli kamera dünyasındaki köklü geçmişini yenilikçi teknolojilerle harmanlıyor. Kameranın klasik görünüme eşlik eden uyumlu yeşil suni deri kaplama, hem görsel estetiği tamamlıyor hem de kullanım sırasında daha güvenli bir tutuş sağlıyor. Üst ve ön taraftaki kadranlar ve kontroller gümüş renginde tasarlanırken, markanın geleneksel kırmızı logosu yerine minimalist bir gümüş vida tercih edilmiş.

Teknik açıdan bakıldığında, M11-P Safari standart M11-P modeli ile aynı etkileyici performans özelliklerine sahip. Kamera, 256 GB gibi oldukça geniş bir dahili depolama alanı sunuyor ve UHS-II SD kartları destekliyor. Bu sayede uzun fotoğraf çekimleri sırasında depolama sorunu yaşama endişesi ortadan kalkıyor. Hem DNG hem de JPG formatlarında çekim yapabilen kamera, fotoğrafçılara post-prodüksiyon aşamasında geniş bir esneklik sunuyor.

Tam Boyutta Gör Kameranın arkasında bulunan LCD ekran, güneşli havalarda bile net görüntü sağlamak için yansıma önleyici kaplamalı çizilmeye dayanıklı safir kristal ile korunuyor. Bu detay, zorlu çekim koşullarında bile kullanıcıya rahatlık sağlıyor ve ekranın uzun ömürlü olmasını garanti ediyor. Ayrıca, Leica'nın yenilikçi Üçlü Çözünürlük Teknolojisine sahip tam kare BSI CMOS sensörü sayesinde kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre 60, 36 veya 18 megapikselde çekim yapabilme esnekliğine sahip.

Bluetooth, Wi-Fi ve kablolu bağlantı seçenekleri sunan kamera, özellikle Bluetooth Düşük Enerji desteğiyle kullanıcıların Leica FOTOS uygulaması aracılığıyla görüntüleri arka planda kolayca aktarmasına olanak tanıyor. Günümüzde dijital içerik güvenliği konusu giderek önem kazanırken M11-P Safari'nin İçerik Kimlik Bilgileri teknolojisi de öne çıkıyor. Bu teknoloji, her görüntüye bozulmaya dayanıklı meta veriler ekleyerek fotoğrafın orijinalliğini ve telif haklarını koruyor. Son olarak bu teknolojileri bünyesinde barındıran premium kameranın satış fiyatı ise 10.495 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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