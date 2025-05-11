Leica'nın yeni hazinesi: M11-P Safari ile 60MP tam kare deneyimi

Leica M11-P Safari, piyasaya sürüldü: İşte özellikleri ve fiyatı
Leica M11-P Safari, mesafe ölçerli kamera dünyasındaki köklü geçmişini yenilikçi teknolojilerle harmanlıyor. Kameranın klasik görünüme eşlik eden uyumlu yeşil suni deri kaplama, hem görsel estetiği tamamlıyor hem de kullanım sırasında daha güvenli bir tutuş sağlıyor. Üst ve ön taraftaki kadranlar ve kontroller gümüş renginde tasarlanırken, markanın geleneksel kırmızı logosu yerine minimalist bir gümüş vida tercih edilmiş.
Teknik açıdan bakıldığında, M11-P Safari standart M11-P modeli ile aynı etkileyici performans özelliklerine sahip. Kamera, 256 GB gibi oldukça geniş bir dahili depolama alanı sunuyor ve UHS-II SD kartları destekliyor. Bu sayede uzun fotoğraf çekimleri sırasında depolama sorunu yaşama endişesi ortadan kalkıyor. Hem DNG hem de JPG formatlarında çekim yapabilen kamera, fotoğrafçılara post-prodüksiyon aşamasında geniş bir esneklik sunuyor.
Bluetooth, Wi-Fi ve kablolu bağlantı seçenekleri sunan kamera, özellikle Bluetooth Düşük Enerji desteğiyle kullanıcıların Leica FOTOS uygulaması aracılığıyla görüntüleri arka planda kolayca aktarmasına olanak tanıyor. Günümüzde dijital içerik güvenliği konusu giderek önem kazanırken M11-P Safari'nin İçerik Kimlik Bilgileri teknolojisi de öne çıkıyor. Bu teknoloji, her görüntüye bozulmaya dayanıklı meta veriler ekleyerek fotoğrafın orijinalliğini ve telif haklarını koruyor. Son olarak bu teknolojileri bünyesinde barındıran premium kameranın satış fiyatı ise 10.495 dolar olarak belirlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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