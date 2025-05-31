Xiaomi, yeni güvenlik kamerasını satışa sunuyor: 3K video, gece görüşü, yapay zekayla takip

Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition özellikleri neler?
Kamera kurulumu, geniş açılı kapsama alanı için 2,8 mm kısa odak uzaklığına sahip sabit bir lens ve pan-tilt-zoom (PTZ) modülünde 6 mm telefoto lens içeriyor. İki lens, yapay zeka hareket algılamayı kullanarak birlikte çalışıyor. Sabit kamera bir kişiyi veya aracı tanımladığında, PTZ lens odağı korumak için nesneyi otomatik olarak takip ediyor. Kamera, her lenste çift beyaz LED ve kızılötesi ışıklar kullanarak tam renkli gece görüşünü destekliyor. Sistem düşük ışık koşullarında insan hareketi algıladığında aydınlatma sistemi otomatik olarak etkinleşiyor. Xiaomi, cihazı toz ve suya dayanıklı olduğu anlamına gelen IP66 sertifikasına sahip. Bu kameranın yağmur, kar gibi hava koşullarında da sorunsuzca çalışmasına olanak sağlıyor. Kameranın -30 dereceden 60 dereceye kadar sıcaklıkta çalışabildiği belirtiliyor.
Kamera, dual-band Wi-Fi 6 ile birlikte daha stabil bağlantı için Ethernet portuna sahip. Mi Home uygulamasıyla hızlı eşleştirme sağlayan Bluetooth 5.0 bağlantısını da destekliyor. Xiaomi, hem insan hem de araç varlığını algılayabilen yerel yapay zeka algoritması geliştirmiş. Olağandışı bir hareket belirlendiğinde, uygulama videolarla birlikte gerçek zamanlı uyarılar gönderiyor.
Kamera, iki yönlü ses iletişimi için yüksek hassasiyetli bir mikrofon ve dahili hoparlör içeriyor. Ayrıca caydırıcılık, zaman atlamalı video kaydı ve telefonlar, tabletler, Xiaomi akıllı TV'ler ve akıllı ekranlar arasında eş zamanlı görüntüleme için ses ve ışık alarmlarını destekliyor.
Xiaomi, güvenlik kamerasının 256 GB'a kadar microSD kart, NAS cihazları ve Xiaomi Cloud'u desteklediğini söylüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
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