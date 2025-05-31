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    Xiaomi, yeni güvenlik kamerasını satışa sunuyor: 3K video, gece görüşü, yapay zekayla takip

    Xiaomi, Çin'de yeni akıllı güvenlik kamerasını tanıttı. Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition, 42 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.                    

    Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition Tam Boyutta Gör
    Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition, 2880×1620 pikselde 3K çözünürlüklü video sunan iki adet 5 megapiksel sensöre sahip. Xiaomi, çeşitli ışık koşullarında görüntü netliğini ve parlaklığını artırmak için cihazı her iki kamera için de f/1.6 geniş diyafram açıklığına sahip bir lensle donattığını söylüyor.

    Xiaomi Outdoor Camera 4 Dual-Cam Edition özellikleri neler?

    Kamera kurulumu, geniş açılı kapsama alanı için 2,8 mm kısa odak uzaklığına sahip sabit bir lens ve pan-tilt-zoom (PTZ) modülünde 6 mm telefoto lens içeriyor. İki lens, yapay zeka hareket algılamayı kullanarak birlikte çalışıyor. Sabit kamera bir kişiyi veya aracı tanımladığında, PTZ lens odağı korumak için nesneyi otomatik olarak takip ediyor. Kamera, her lenste çift beyaz LED ve kızılötesi ışıklar kullanarak tam renkli gece görüşünü destekliyor. Sistem düşük ışık koşullarında insan hareketi algıladığında aydınlatma sistemi otomatik olarak etkinleşiyor. Xiaomi, cihazı toz ve suya dayanıklı olduğu anlamına gelen IP66 sertifikasına sahip. Bu kameranın yağmur, kar gibi hava koşullarında da sorunsuzca çalışmasına olanak sağlıyor. Kameranın -30 dereceden 60 dereceye kadar sıcaklıkta çalışabildiği belirtiliyor.

    Kamera, dual-band Wi-Fi 6 ile birlikte daha stabil bağlantı için Ethernet portuna sahip. Mi Home uygulamasıyla hızlı eşleştirme sağlayan Bluetooth 5.0 bağlantısını da destekliyor. Xiaomi, hem insan hem de araç varlığını algılayabilen yerel yapay zeka algoritması geliştirmiş. Olağandışı bir hareket belirlendiğinde, uygulama videolarla birlikte gerçek zamanlı uyarılar gönderiyor.

    Kamera, iki yönlü ses iletişimi için yüksek hassasiyetli bir mikrofon ve dahili hoparlör içeriyor. Ayrıca caydırıcılık, zaman atlamalı video kaydı ve telefonlar, tabletler, Xiaomi akıllı TV'ler ve akıllı ekranlar arasında eş zamanlı görüntüleme için ses ve ışık alarmlarını destekliyor.

    Xiaomi, güvenlik kamerasının 256 GB'a kadar microSD kart, NAS cihazları ve Xiaomi Cloud'u desteklediğini söylüyor.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 1 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 2 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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