DJI Mini 5 sızdırıldı: LiDAR sensörlü kompakt drone geliyor

Tam Boyutta Gör DJI'ın merakla beklenen yeni kompakt dronu Mini 5, beklenmedik bir şekilde Çin sokaklarında test edilirken görüntülendi ve drone dünyasında heyecan yarattı. DroneXL ve Jasper Ellens tarafından paylaşılan bu sızıntı, yeni modelin önemli teknolojik yeniliklerle geleceğini gösteriyor. Özellikle üst kısmında bulunan çift LiDAR sensörü ve daha büyük bir ön kamera lensi, DJI Mini 5'in selefinden ciddi bir evrim geçirdiğinin en belirgin işaretleri olarak dikkat çekiyor.

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İşte Drone Teknolojisinde Çıtayı Yükselten Yenilikler:

Sızdırılan görüntülerde DJI Mini 5, genel tasarım açısından Mini 4 Pro ile benzerlik gösterse de dikkatli gözler, yeni modelin barındırdığı teknolojik yenilikleri fark edecektir. Jasper Ellens'ın paylaştığı bilgilere göre yeni model sadece LiDAR sensörleri ile değil, aynı zamanda daha güçlü motorlarla da donatılacak. Bu kombinasyon, drone'un hem manevra kabiliyetini hem de genel performansını önemli ölçüde artıracak nitelikte görünüyor.

LiDAR teknolojisi, drone dünyasında özellikle çarpışma önleme sistemleri için kritik öneme sahip. Bu sensörler sayesinde DJI Mini 5, düşük ışık koşullarında bile engelleri daha etkili bir şekilde tespit edebilecek ve navigasyon kabiliyetini artıracak. Drone'ların gelişiminde önemli bir adım olan bu teknoloji, 250 gramın altındaki bir drone'da ilk kez kullanılacak olması durumunda, Mini 5'i kendi kategorisinde benzersiz bir konuma taşıyacak.

Tam Boyutta Gör Son söylentiler, DJI Mini 5'in donanım yükseltmelerinin sadece LiDAR sensörleri ve motorlarla sınırlı olmadığını gösteriyor. Drone'un bir inçlik bir kamera sensörüyle geleceği konuşuluyor ki bu, önceki modelde bulunan 1/1,3 inçlik sensöre göre kayda değer bir iyileştirme anlamına geliyor. Böylece kullanıcılar, özellikle düşük ışık koşullarında daha kaliteli fotoğraf ve video çekimi yapabilecekler.

Pil ömrü konusunda da DJI Mini 5'in etkileyici olması bekleniyor. Söylentilere göre yeni model, tek şarjla 50 dakikaya kadar uçuş süresi sunabilir. Bu süre, DJI Mini 4 Pro'nun 34 dakikalık uçuş süresine kıyasla yaklaşık %47'lik bir artış demek ve profesyonel drone kullanıcıları için büyük bir avantaj sağlayacak. Daha uzun uçuş süresi, özellikle doğa çekimleri ve uzun hava gösterileri için drone'u daha kullanışlı hale getirecek.

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DJI Mini 5 sızdırıldı: LiDAR sensörlü kompakt drone geliyor