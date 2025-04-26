DJI Mini 5 sızdırıldı: LiDAR sensörlü kompakt drone geliyor

İşte Drone Teknolojisinde Çıtayı Yükselten Yenilikler:
Sızdırılan görüntülerde DJI Mini 5, genel tasarım açısından Mini 4 Pro ile benzerlik gösterse de dikkatli gözler, yeni modelin barındırdığı teknolojik yenilikleri fark edecektir. Jasper Ellens'ın paylaştığı bilgilere göre yeni model sadece LiDAR sensörleri ile değil, aynı zamanda daha güçlü motorlarla da donatılacak. Bu kombinasyon, drone'un hem manevra kabiliyetini hem de genel performansını önemli ölçüde artıracak nitelikte görünüyor.
LiDAR teknolojisi, drone dünyasında özellikle çarpışma önleme sistemleri için kritik öneme sahip. Bu sensörler sayesinde DJI Mini 5, düşük ışık koşullarında bile engelleri daha etkili bir şekilde tespit edebilecek ve navigasyon kabiliyetini artıracak. Drone'ların gelişiminde önemli bir adım olan bu teknoloji, 250 gramın altındaki bir drone'da ilk kez kullanılacak olması durumunda, Mini 5'i kendi kategorisinde benzersiz bir konuma taşıyacak.
Pil ömrü konusunda da DJI Mini 5'in etkileyici olması bekleniyor. Söylentilere göre yeni model, tek şarjla 50 dakikaya kadar uçuş süresi sunabilir. Bu süre, DJI Mini 4 Pro'nun 34 dakikalık uçuş süresine kıyasla yaklaşık %47'lik bir artış demek ve profesyonel drone kullanıcıları için büyük bir avantaj sağlayacak. Daha uzun uçuş süresi, özellikle doğa çekimleri ve uzun hava gösterileri için drone'u daha kullanışlı hale getirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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