Anker Eufy Indoor Cam E30 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Şarj ürünleri ve çevre birimleri konusunda yakından tanıdığımız Anker, Eufy Security kamera ailesine yeni bir üye daha ekledi. Yeni iç mekân kamerası Indoor Cam E30, önceki 2K pan & tilt kamerasına kıyasla önemli iyileştirmeler içeriyor. İşte Pan & tilt, Apple HomeKit, 4K kayıt ve daha fazlasıyla Eufy Indoor Cam E30...

Eufy Indoor Cam E30 özellikleri

Anker Eufy Indoor Cam E30, Apple HomeKit uyumluluğuna ek olarak 4K çözünürlük desteği ile geliyor. Ancak Apple kullanıcıları, platforma özgü bazı kısıtlamalara sahip olacak. Bunlardan biri Apple Home üzerinden sadece 1080p canlı yayın ve kayıt görüntülemesi yapılabiliyor olması. Dolayısıyla tam çözünürlük için kullanıcıların Eufy uygulamasını kullanması gerekiyor.

E30, yatay eksende 360° pan & tilt özelliğine sahip. Kameranın tavan montajına uygun bir tasarımı bulunuyor ve beraberinde montaj plakasıyla geliyor. Ayrıca, cihazda yer alan entegre spot ışığı sayesinde (açılıp kapanabilir) renkli gece görüşü desteği bulunuyor. Diğer tarafta Eufy, yapay zekadaki gelişmeler sayesinde kameranın artık insanlar ve evcil hayvanlar arasında ayrım yapabildiğini ve farklı ses türlerini ayırt edebildiğini söylüyor. Bu sayede hareketi daha iyi algılayabiliyor ve takip edebiliyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca kamerada çift yönlü entegre bir hoparlör bulunduğunu söyleyelim. Ancak Apple Home ile bu özelliğin tam anlamıyla çalışıp çalışmadığı şu an için net değil. Depolama tarafında ise, diğer Eufy kameralarında olduğu gibi E30 modelinde de SD kart yuvası mevcut. Bu özellik, kullanıcıların ek bir abonelik ücreti olmadan kayıt yapmasını mümkün kılıyor. Ancak bulut depolama seçeneği de hâlâ sunuluyor.

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Eufy Indoor Cam E30, Amazon üzerinden 69.99 dolar fiyatla satışa çıktı. Ayrıca EUFY8417 kodu kullanıldığında 10 dolarlık indirimle fiyat 59.99 dolara düşüyor.

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