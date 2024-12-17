Anker Eufy Indoor Cam E30 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri

Eufy Indoor Cam E30 özellikleri
Anker Eufy Indoor Cam E30, Apple HomeKit uyumluluğuna ek olarak 4K çözünürlük desteği ile geliyor. Ancak Apple kullanıcıları, platforma özgü bazı kısıtlamalara sahip olacak. Bunlardan biri Apple Home üzerinden sadece 1080p canlı yayın ve kayıt görüntülemesi yapılabiliyor olması. Dolayısıyla tam çözünürlük için kullanıcıların Eufy uygulamasını kullanması gerekiyor.
E30, yatay eksende 360° pan & tilt özelliğine sahip. Kameranın tavan montajına uygun bir tasarımı bulunuyor ve beraberinde montaj plakasıyla geliyor. Ayrıca, cihazda yer alan entegre spot ışığı sayesinde (açılıp kapanabilir) renkli gece görüşü desteği bulunuyor. Diğer tarafta Eufy, yapay zekadaki gelişmeler sayesinde kameranın artık insanlar ve evcil hayvanlar arasında ayrım yapabildiğini ve farklı ses türlerini ayırt edebildiğini söylüyor. Bu sayede hareketi daha iyi algılayabiliyor ve takip edebiliyor.
Eufy Indoor Cam E30, Amazon üzerinden 69.99 dolar fiyatla satışa çıktı. Ayrıca EUFY8417 kodu kullanıldığında 10 dolarlık indirimle fiyat 59.99 dolara düşüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor