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    Insta360 X5 daha iyi bir donanımla geliyor

    Insta360 X5 aksiyon kamerası modeli 1/1.28 inçlik bir sensör, dahili rüzgâr engelleyici, hareket ile kontrol, düşük ışık koşullarında yüksek performans gibi özelliklere sahip.

    Insta360 X5 Tam Boyutta Gör
    Yıllardır 360 derecelik kameralar ile içerik üreticilerine farklı bir bakış açısı sunmaya çalışan Insta360 firması yeni kamerasını duyurdu. Insta360 X5 önceki nesle göre önemli iyileştirmeleri beraberinde getiriyor. 

    Insta360 X5 özellikleri ve fiyatı

    Insta360 X5 kamera modeli 1/1.28 inçlik bir sensör ile geliyor. Üçlü yapay zekâ yongası sayesinde 8K 30fps video çekimleri mümkün oluyor. PureVideo özelliği ise düşük ışık koşullarında yüksek performans sunuyor. 

    InstaFrame Mode özelliği hızlı paylaşım için standart videolar üretebilirken Twist to Shoot, Voice Control 2.0 ve Gesture Control ile kamera farklı şekillerde kontrol edilebiliyor. Dahili bir rüzgâr engelleme donanımı olan kamera 15 metreye kadar su altında kullanılabiliyor ve 3 saate kadar kullanım sunuyor. Insta360 X5 kamera 550$ fiyat etiketine sahip. 

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