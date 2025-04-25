Insta360 X5 daha iyi bir donanımla geliyor

Insta360 X5 özellikleri ve fiyatı
Insta360 X5 kamera modeli 1/1.28 inçlik bir sensör ile geliyor. Üçlü yapay zekâ yongası sayesinde 8K 30fps video çekimleri mümkün oluyor. PureVideo özelliği ise düşük ışık koşullarında yüksek performans sunuyor.
InstaFrame Mode özelliği hızlı paylaşım için standart videolar üretebilirken Twist to Shoot, Voice Control 2.0 ve Gesture Control ile kamera farklı şekillerde kontrol edilebiliyor. Dahili bir rüzgâr engelleme donanımı olan kamera 15 metreye kadar su altında kullanılabiliyor ve 3 saate kadar kullanım sunuyor. Insta360 X5 kamera 550$ fiyat etiketine sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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