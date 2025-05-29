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    Sony FX2 profesyonel video çekimini kompakt gövdeye sığdırıyor

    Sony, sinema kamerası serisine FX2’yi ekleyerek profesyonel çekim gücünü daha ulaşılabilir hâle getiriyor. Cihaz, kompakt yapısına rağmen 33 MP tam kare sensörü ve daha pek çok özellikle geliyor.

    Sony FX2 profesyonel video çekimini kompakt gövdeye sığdırıyor Tam Boyutta Gör

    Sony, sinema kamerası serisini yeni modeli FX2 ile genişletiyor. Kompakt gövdesiyle dikkat çeken bu tam kare kamera, özellikle bağımsız yapımcılar ve küçük ekiplerle çalışan içerik üreticileri için geliştirildi. FX3 ile benzer tasarımı paylaşsa da, FX2 önceki modellere göre daha gelişmiş özellikler sunuyor.

    Kameranın kalbinde 33 megapiksellik Exmor R tam kare sensör yer alıyor. S-Log3 desteğiyle birlikte 15 duraklık dinamik aralık vadeden FX2, 800 ve 4000 olmak üzere çift ISO tabanı sunuyor. Düşük ışıkta da güçlü performans gösterebilen kamera, ISO 102400 seviyesine kadar çıkabiliyor.

    Video tarafında kullanıcıyı memnun edecek detaylar var. 4K çözünürlükte saniyede 60 kare, Full HD'de ise 120 kareye kadar kayıt yapılabiliyor. 10-bit 4:2:2 All-Intra codec desteği ve farklı log modlarıyla sinematik çekimler için esnek bir yapı sunulmuş. Üstelik kullanıcılar kendi LUT dosyalarını da cihaza yükleyebiliyor.

    Sony FX2’nin otomatik netleme sistemi, insanlardan hayvanlara, hatta böceklere kadar pek çok nesneyi gerçek zamanlı takip edebiliyor. Elde çekimlerde ise gelişmiş sabitleme modları devreye giriyor. Bunlara ek olarak, kameranın aktif soğutma sistemi sayesinde kesintisiz uzun kayıtlar mümkün hale gelmiş.

    Ses tarafında, üst kol aparatına sahip versiyon XLR/TRS girişleriyle profesyonel ses kaydına olanak tanıyor. Görüntü çıkışı için HDMI Type-A kullanılırken, bağlantı seçenekleri arasında USB-C, Wi-Fi ve LAN adaptörü desteği de bulunuyor.

    FX2, Temmuz 2025’te piyasada olacak. Gövde versiyonunun fiyatı 3.199 dolar, üst kol aksesuarıyla birlikte sunulan kit ise 3.699 dolardan satışa çıkacak.

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