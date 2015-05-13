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Fat Bike trendi giderek yükseliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
12,7b
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21
Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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Fat Bike trendi giderek yükseliyor

Her türlü arazi şartına uyum sağlayan yapısı ve lastikleriyle dikkat çeken Fat Bike konsepti, uzun yıllardır bisiklet piyasasında varlığını gösteriyor. Ancak doğa sporlarının önem kazanmaya başlamasıyla Fat Bike konseptine olan ilgi de artmaya başladı. 

Geniş lastikli bisiklet olarak da bilinen Fat Bike konseptinde 9.7 cm veya daha büyük lastikler ile 65mm veya daha geniş jantlar kullanılıyor. Daha düşük zemin basıncına göre tasarlanan konseptte kum veya kar gibi dengesiz zeminlerde rahatça bisiklet sürülebiliyor. 

Son dönemde elektrikli motor akımından etkilenen Fat Bike konseptinin elektrikli versiyonları da boy göstermeye başladı ve arazi koşullarına göre sürücüsünü 70 kilometreye kadar taşıyabiliyor. 

Genelde arkadan çekişli olan Fat Bike konseptinde hem önden hem arkadan çekişli özel modeller de mevcut ve bununla Güney Kutbu gibi ekstrem noktalara seyahatler gerçekleştiriliyor. 

Ülkemizde de çeşitli kanallar üzerinden satışına başlanan Fat Bike konsepti elbette biraz geniş ceplere hitap ediyor. 4000TL seviyelerinden başlayan fiyatlar 5000TL-6000TL seviyesine kadar çıkıyor. Elektrikli olanlar henüz ülkemizde yok ancak daha da yüksek fiyat etiketleri ile karşılaşmamız olası. 

Şubat sonunda İstanbul'da yapılan bisiklet fuarında da Fat Bike konseptinin ağırlığı görülmeye başlandı. Örneğin Salcano firması Snow 2.0 adındaki yeni serisini ülkemizde de satışa sunacak. Bu bisikletlerin ağırlığı 15kg kadar çıkıyor ancak oldukça kıvrak bir sürüş tecrübesi sunuyor.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Fatbike Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 4 yıl en beğenilen
Bende diom bu şişko tekerleği nasıl sürüyorlar asfaltta... popülermiş ondan
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Lockheed 4 yıl
aesca

Arkadan itiş, önden çekiş olur.Düzeltelim lütfen.Bilmemek ayıp değil.


Tekerlekli araçlarda itiş diye bir şey yoktur. İtiş uçaklarda vardır. Çekiş "traction" dan gelir. "Thrust" ise itiştir. Hiçbir tekerlekli araçta "thrust" terimini bulamazsınız. Eğer çok merak ediyorsanız google görsellerden thrust car diye aratın. Ne demek istediğimi anlarsınız ;)

Ayrıca eklemek isterim. Tekerlekler aracı iterek hareket ettirmez. Ama uçak motoru uçağı itererek hareket ettirir.
aescaArkadan itiş, önden çekiş olur.Düzeltelim lütfen.Bilmemek ayıp değil.Tekerlekli araçlarda itiş diye bir şey yoktur...
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2 Yanıt Yanıtla +7
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Master_Evil 3 yıl
hiç beğenmedim nesi trend olmuş bunun
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redferrari 3 yıl
Popüler olan elektrik destekli bisikletler bunlar fazla ömürlü olmaz, elektrikle 100 km gidip gelinir, kalbide yormaz,,
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Sirkadyen 3 yıl redferrari
redferrari

Popüler olan elektrik destekli bisikletler bunlar fazla ömürlü olmaz, elektrikle 100 km gidip gelinir, kalbide yormaz,,

Fat bike'da elektrik sistemi ne arasın yahu ?
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Captain_Ivy 3 yıl redferrari
redferrari

Popüler olan elektrik destekli bisikletler bunlar fazla ömürlü olmaz, elektrikle 100 km gidip gelinir, kalbide yormaz,,

spor yapmak kalbi mi yoruyormuş? Biz her hafta 70 ila 180 km arası sürüyoruz..
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pırık 3 yıl
DH Misafiri
bende carraro fat bike var . yaklaşık 5 aydır kullanıyorum . Size avantajlarını ve dezavantajlarını söylemek istiyorum .öncelikle avantajı çok diyebilirim . virajlarda bisikleti yarış motorları gibi olmasada yatırabiliyorsun . ayrıca 9 basamaklı merdiveni kolaylıkla çıkabiliyorum. yolu çok hissettirmiyor. 5 aydır kullanmama rağmen lastik sadece 1 kere patladı.benim kullandığım bisikletin vites sistemi 3-6-9-12-15-18-21 yani orta dişli tek buda istesende istemesende seni hızlı gitmeni sağlıyor. ayrıca 10km lik yolda en az 2 kişi durdurup bisikletle ilgileniyor . farklı bir görüntüsü olduğu için yolda giderken fotoğraf çekenler bile olabiliyor . teknik özelliklere devamedecek olursak . carraro fat bike iskelet %70 aly %30çelikten yapılmış buda bisikletin kilosunu 16kg yapıyor . kalkarken vites sistemi yüzünden az bişe zor kalkış yapıyorsunuz ama hızlandığı zaman sizi ritme sokuyor ve hızlı gitmenizi sağlıyor . ayrıca lastikten gelen sesi söylemiyorum bile özellikle hızlanınca mükemmel bir lastik sesi çıkartıyor . dezavantajındanda bahsedeyim . lastiğin havasını kendi kilonuza göre ayarlamanız gerek aksi takdirde çok yoruyor ancak lastik havası kilonuza göreyse diğer bisikletlerden hiç bir farkı yok sürtünme fazla olmuyor ve sizi yormuyor . şuan için yedek parça sıkıntısıda yaşamaktayım 40kmh/s giderken duvara çarptım ve ön çatal eğildi gözle görünür bir şey olmasada yinede değiştirmek istedim ama fat bike çatalı bulamadım . Diyeceğim o ki tavsiye edebilirim . ancak ktm nin fat bikesi en kullanışlı ve en güzel olanıdır maddi özgürlüğünüz varsa ktm . yoksa mosso fat bike tavsiye ederim.

carraro fat bike varmış sende bende aliyim diyorum memnunmusun ben bide dağcı adamım dağda vadilerde falan sürüyorum bunlara merak sardım yokuş cıkarken falan nasıl acaba kardeş bi yardımcı olursan sevinirim.
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pırık 3 yıl
carraro fat bike bende aliyim diyorum memnunmusunuz ben bide dağcı adamım dağda vadilerde falan sürüyorum bunlara merak sardım yokuş cıkarken falan nasıl acaba
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DH Misafiri 4 yıl
bende carraro fat bike var . yaklaşık 5 aydır kullanıyorum . Size avantajlarını ve dezavantajlarını söylemek istiyorum .
öncelikle avantajı çok diyebilirim . virajlarda bisikleti yarış motorları gibi olmasada yatırabiliyorsun . ayrıca 9 basamaklı merdiveni kolaylıkla çıkabiliyorum. yolu çok hissettirmiyor. 5 aydır kullanmama rağmen lastik sadece 1 kere patladı.
benim kullandığım bisikletin vites sistemi 3-6-9-12-15-18-21 yani orta dişli tek buda istesende istemesende seni hızlı gitmeni sağlıyor. ayrıca 10km lik yolda en az 2 kişi durdurup bisikletle ilgileniyor . farklı bir görüntüsü olduğu için yolda giderken fotoğraf çekenler bile olabiliyor . teknik özelliklere devamedecek olursak . carraro fat bike iskelet %70 aly %30çelikten yapılmış buda bisikletin kilosunu 16kg yapıyor . kalkarken vites sistemi yüzünden az bişe zor kalkış yapıyorsunuz ama hızlandığı zaman sizi ritme sokuyor ve hızlı gitmenizi sağlıyor . ayrıca lastikten gelen sesi söylemiyorum bile özellikle hızlanınca mükemmel bir lastik sesi çıkartıyor .
dezavantajındanda bahsedeyim . lastiğin havasını kendi kilonuza göre ayarlamanız gerek aksi takdirde çok yoruyor ancak lastik havası kilonuza göreyse diğer bisikletlerden hiç bir farkı yok sürtünme fazla olmuyor ve sizi yormuyor . şuan için yedek parça sıkıntısıda yaşamaktayım 40kmh/s giderken duvara çarptım ve ön çatal eğildi gözle görünür bir şey olmasada yinede değiştirmek istedim ama fat bike çatalı bulamadım .
Diyeceğim o ki tavsiye edebilirim . ancak ktm nin fat bikesi en kullanışlı ve en güzel olanıdır maddi özgürlüğünüz varsa ktm . yoksa mosso fat bike tavsiye ederim.
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kelebekth 4 yıl
www.kelebekth.com
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Lockheed 4 yıl
aesca
Peki Arkadan çekişli araç alacağım. Karar verdim. Geri geri giderim artık.

Nereye doğru gideceğiniz sizin bileceğiniz bir şey :)
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Physicist_Emre 4 yıl
ne saçma işler bunlar
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aycibin 4 yıl
ben bundan isterim :)

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Manchester United 4 yıl
Güzelmiş valla, tekerler ayrı bir hava katmış.
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Lockheed 4 yıl
aesca

Arkadan itiş, önden çekiş olur.Düzeltelim lütfen.Bilmemek ayıp değil.


Tekerlekli araçlarda itiş diye bir şey yoktur. İtiş uçaklarda vardır. Çekiş "traction" dan gelir. "Thrust" ise itiştir. Hiçbir tekerlekli araçta "thrust" terimini bulamazsınız. Eğer çok merak ediyorsanız google görsellerden thrust car diye aratın. Ne demek istediğimi anlarsınız ;)

Ayrıca eklemek isterim. Tekerlekler aracı iterek hareket ettirmez. Ama uçak motoru uçağı itererek hareket ettirir.
1 Yanıt Yanıtla +7
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aesca 4 yıl Lockheed
Peki
Arkadan çekişli araç alacağım. Karar verdim.
Geri geri giderim artık.
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