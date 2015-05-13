Fat Bike trendi giderek yükseliyor

Her türlü arazi şartına uyum sağlayan yapısı ve lastikleriyle dikkat çeken Fat Bike konsepti, uzun yıllardır bisiklet piyasasında varlığını gösteriyor. Ancak doğa sporlarının önem kazanmaya başlamasıyla Fat Bike konseptine olan ilgi de artmaya başladı.





Geniş lastikli bisiklet olarak da bilinen Fat Bike konseptinde 9.7 cm veya daha büyük lastikler ile 65mm veya daha geniş jantlar kullanılıyor. Daha düşük zemin basıncına göre tasarlanan konseptte kum veya kar gibi dengesiz zeminlerde rahatça bisiklet sürülebiliyor.





Son dönemde elektrikli motor akımından etkilenen Fat Bike konseptinin elektrikli versiyonları da boy göstermeye başladı ve arazi koşullarına göre sürücüsünü 70 kilometreye kadar taşıyabiliyor.





Genelde arkadan çekişli olan Fat Bike konseptinde hem önden hem arkadan çekişli özel modeller de mevcut ve bununla Güney Kutbu gibi ekstrem noktalara seyahatler gerçekleştiriliyor.





Ülkemizde de çeşitli kanallar üzerinden satışına başlanan Fat Bike konsepti elbette biraz geniş ceplere hitap ediyor. 4000TL seviyelerinden başlayan fiyatlar 5000TL-6000TL seviyesine kadar çıkıyor. Elektrikli olanlar henüz ülkemizde yok ancak daha da yüksek fiyat etiketleri ile karşılaşmamız olası.





Şubat sonunda İstanbul'da yapılan bisiklet fuarında da Fat Bike konseptinin ağırlığı görülmeye başlandı. Örneğin Salcano firması Snow 2.0 adındaki yeni serisini ülkemizde de satışa sunacak. Bu bisikletlerin ağırlığı 15kg kadar çıkıyor ancak oldukça kıvrak bir sürüş tecrübesi sunuyor.

http://en.wikipedia.org/wiki/Fatbike