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Feedly Pro kullancılarına özel yeni özellik: Shared Collections

3 yıl
1,2b
1
Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Feedly Pro kullancılarına özel yeni özellik: Shared Collections


Dünyanın en çok kullanılan RSS istemcileri arasında yer alan ve hem mobil hem de masaüstü platformlarında oldukça güçlü bir seçenek oluşturan Feedly, Pro kullanıcılarına özel olarak "Shared Collections” isimli yeni bir özeliği devreye soktu.

Shared Collections özelliğiyle artık Pro kullanıcılar takip ettikleri içerik listelerini başkaları ile paylaşabilecek. Bu paylaşımlar ücretsiz kullanıcılar tarafından da görüntülenebilecek ve mevcut listeler yanında farklı kategorilere ayrılmış listeler de oluşturulabilecek. Böylelikle de benzer zevkleri bulunan kişiler ya da şirketler arasında çok daha iyi entegrasyon kurulabilecek.

Feedly’nin konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz. 


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