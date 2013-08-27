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Feedly'in Pro servisi herkesin satın alımına açıldı

5 yıl
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Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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Feedly'in Pro servisi herkesin satın alımına açıldı

Google Reader'ın kapatılması sonucunda ortaya çıkan popüler RSS uygulamalarından Feedly, bu hizmeti üzerinden gelir elde edebilmek adına geçtiğimiz dönemde Feedly Pro isimli ücretli versiyonunu sınırlı sayıda kullanıcının satın alımına açmıştı.
Aradan geçen yaklaşık 20 günü ardından artık herkesin satın alımına açılan Feedly Pro, ücretsiz versiyonuna oranla kişilere, güvenlik katmanı, farklı beslemeler arasında arama yapabilme imkanı, Evernote / Pocket entegrasyon desteği ve üst seviye teknik destek sağlıyor. Ayrıca Pro servisine düzenli olarak yeni içerikler ekleyeceğini ifade eden Feedly, bu ücretli servisi için kullanıcılardan ayda 5$ ya da yılda 45$ ücret talep ediyor.
Pro servisinden memnun kalmayan kullanıcılara para iadesi de yapan Feedly'nin konu hakkında hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2013/08/26/google-reader-alternative-feedly-opens-pro-access-to-all/ Yorum Yaz
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