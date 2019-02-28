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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Ferrari'nin 720 beygirlik yeni canavarı tanıtıldı: Ferrari F8 Tributo

İtalyan spor otomobil devi 488 GTB modelinin yerini alacak Ferrari F8 Tributo üzerindeki örtüyü kaldırdı. 3.9 litre V8 üniteden güç alan araç tam 720 beygir. İşte Ferrari F8 Tributo ve özellikleri:
2 ay
7,8b
1
39
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Ferrari'nin 720 beygirlik yeni canavarı tanıtıldı: Ferrari F8 Tributo
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İtalyan spor otomobil devi Ferrari, yeni tasarım diline geçiş için bir köprü olarak tanımladığı yeni F8 Tributo modelini görücüye çıkardı. Başlamasına sayılı günler kalan 2019 Cenevre Otomobil Fuarı’nda dünya prömiyerini gerçekleştirecek Ferrari F8 Tributo modeli 488 GTB’nin yerini alacak.

Üst üste yılın motoru seçilen V8 ünite F8 Tributo'da 

Ferrari deyince aklımıza ilk gelen özelliklerden biri tabii ki motor. F8 Tributo’nun kaputunun altında da kendi kategorisinde üç yıl üst üste yılın motoru ödülünü kazanmış 3.9 litre çift turbolu V8 ünite yatıyor. Eskiye nazaran önemli güncellemelere sahne olan motor artık 8,000 dev/dak’da 720 beygir güç, 3,250 dev/dak’da 770 Nm tork üretiyor. Bu da selefine kıyasla 50 beygir güç ve 10 Nm tork artışı anlamına geliyor. Ferrari mühendisleri ayrıca turbo gecikmesi gibi sorunların neredeyse tamamen ortadan kaldırıldığının altını çiziyor.

İtalyan markanın en güçlü V8 motoruna sahip olan Ferrari F8 Tributo, 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını da 7.8 saniyede tamamlıyor. Aracın son hızı 340 km/s olarak ölçülüyor. Bu hızlanma değerleri F8 Tributo’yu 488 Pista’dan biraz daha yavaş kılıyor. Bu da aracın 488 Pista’dan 50 kilogram daha ağır olmasından kaynaklanıyor. Ferrari F8 Tributo’da kullanılacak şanzımanı henüz açıklamadı fakat burada da 488 Pista’daki 7 ileri otomatik şanzımanın kullanılacağı düşünülüyor.

488 GTB'ye göre %10 daha aerodinamik

Yerini alacağı 488 GTB’ye göre performans verileri iyileştirilen ve ağırlığı 40 kg kadar düşürülen Ferrari F8 Tributo 4,611 mm uzunluğunda, 1,979 mm genişliğinde ve 1,206 mm yüksekliğinde bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Otomobilin kuru ağırlığı 1330 kg olarak ölçülüyor. 488 Pista’da da gördüğümüz S-Duct olarak adlandırılan hava girişine sahip olan F8 Tributo’nun aerodinamik yapısı da selefine kıyasla %10 iyileştirilmiş. Ayrıca bu hava girişi aracın yere bastırma kuvvetini 488 GTB’ye göre yüzde 15 arttırmış.

Ferrari F8 Tributo’nun dikkat çekici tasarımını oluşturan kompakt yapıdaki LED farların üzerinde fren disklerini soğutmak için yeni hava girişleri kullanılmış. 488 GTB ile aynı platformu kullanan araçta stop lambalarını da örten bir spoiler kullanılmış. Bu tarafta da eski çift yuvarlak stop düzenine geri dönüş söz konusu. Sürücü odaklı bir kabine sahip olan Ferrari F8 Tributo’da yuvarlak hava girişleri, yeni bir direksiyon ve yeni HMI (Human Machine Interface) bulunuyor. Ayrıca yolcu tarafında da 7 inçlik küçük bir ekran göze çarpıyor.


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CWaRRioR 2 ay en beğenilen
Kimse Egea'ya benzetmemiş :) Hayırdır inşallah
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Elsa 2 ay
Arkadan itişli arka motorlu egea.
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MrKattchup 2 ay muratai
Ferrari: kanka niye kızıyorsun ki hemen, projelerimizi yaktık hemen elektrikli üretiyoruz tavsiyen için tşk.
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DH Misafiri 2 ay
Lamborghini döver bunu
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Akasha_Ether 2 ay
Sinyal tuşları yine direksiyonda. UX hatasıdır.
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muratdalgic81 2 ay
LaFerrari'yi ayrı tutarsak hiç bir ferrari bir Testarossa çizgisinde değil.
One car rule them all
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Avante 2 ay
Buna sıvı sistem tüp takmak gerekir. O da 7-8 bin tutar. Piyasası da yok. Alınmaz.
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LiVeVaLuE 2 ay
Hayal ürünü bunlar. Gerçeğini sadece filmlerde veya film gibi hayat yaşayanlarda görebileceğimiz sanat eserleri...
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scorpion20 2 ay LiVeVaLuE
aynen asgari ücretle geçinenler varken ana başkasında görürsek yanında foto çektirme hayalini kurarız biz
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oly1786 2 ay
Araca bakarken, playboy kızına bakıyormuşum hissi uyandırıyor bende.
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kkvan 2 ay
Nerede o 599 GTB ler 612 Scagliettiler. Safkan ferrari motorları onlarınkiydi
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rst78 2 ay kkvan
V12 devam ediyor, bir yere kaybolmadı ki?
Güncel model Ferrari 812, 6.5 litre V12 ve hala atmosferik :
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Suzuyâ 2 ay
50 bin lira vereyim, bunlar tutulmayan modelleri.
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ramis78 2 ay
nerde o atmosferik heyecanlar ahh ahhh.
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McLaren64 2 ay
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Bu nedir Allah aşkına ya?
Benim düşündüklerimin aynısını yabancı forumlarda da söylemişler.
458 Italia'nın üzerine kaçıncı makyaj yapıp piyasaya sürüyorlar. Tasarım olarak vasatın altında kalmışlar. Sürüşü, performansı elbette çok iyidir ama alacak olsam gözüm kapalı McLaren 720S alırım.
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