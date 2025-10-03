ABD’li Electroflow, Çin’den yüzde 40 daha ucuza LFP üretecek

Kısa bir süre önce 10 milyon dolarlık yatırım alan girişim, yıl sonuna kadar ilk sistemini devreye sokmayı planlıyor. Bu sistem bir nakliye konteyneri büyüklüğünde olacak ve yılda 100 ton LFP üretim kapasitesine sahip olacak.
Su kullanımı da çok düşük
Sistemin bir diğer güzel yanı ise isteyen üreticilere ara ürün olarak lityum karbonat sağlanabilmesi. Üstelik bu süreç aynı zamanda çok az su ve elektrik tüketiyor. 50 ton üretim için yalnızca bir Amerikan hanesinin yıllık elektrik tüketimine eş değer enerji gerekiyor. Şirket, önümüzdeki yıllarda büyük ölçekli üretime geçildiğinde Çinli rakiplerin mevcut yöntemlerle bu maliyet avantajını yakalamasının mümkün olmadığını savunuyor.
