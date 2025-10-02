Giriş
    ABD’den elektrikli araç ve enerji hamlesi: Dev lityum madenine ortak oldu

    ABD, dev Thacker Pass lityum madenine yüzde 5 hisse ile ortak oldu. Proje, 2028’de Batı Yarımküre’nin en büyük lityum üreticisi olacak ve yıllık 40 bin ton lityum üretimi gerçekleştirecek.

    ABD, dünyanın en büyük lityum madenlerinden birine ortak oldu Tam Boyutta Gör
    ABD’nin Nevada’daki Thacker Pass bölgesinde inşa edilen dev lityum madeni, bir kez daha gündemde. Trump yönetimi, Lithium Americas şirketinin yüzde 5’lik hissesini satın alarak doğrudan ortak oldu. Bunun yanı sıra şirketin General Motors ile yürüttüğü ortak madencilik projesinde de yüzde 5’lik paya sahip olan hükümet, böylece ABD’nin kritik madenler üzerindeki kontrolünü güçlendirmiş oldu. Enerji Bakanlığı, bu anlaşmaları kısa bir süre önce resmen duyurdu.

    800 bin elektrikli araçlık dev kapasite

    Thacker Pass, 2028’de faaliyete geçtiğinde Batı Yarımküre’nin en büyük lityum üretim tesisi olacak. İlk aşamada yıllık yaklaşık 40 bin ton lityum karbonat üretmesi beklenen maden, elektrikli araç bataryaları, yenilenebilir enerji depolama sistemleri ve çeşitli elektronik cihazlar için kritik bir kaynak sağlayacak. Bu miktar, 800 bin elektrikli araç bataryası anlamına geliyor.

    ABD, dünyanın en büyük lityum madenlerinden birine ortak oldu Tam Boyutta Gör
    Şu anda ABD’nin yıllık üretimi 5 bin tonun altında kalırken, Çin tek başına 40 bin ton üretim yapıyor. Çin, Avustralya ve Şili'den sonra üçüncü büyük üretici konumunda bulunuyor.

    Projeye finansal destek ise ilk olarak Biden yönetiminden gelmişti. Ekim 2024’te 2,26 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalanmış, Trump yönetimi döneminde bu anlaşma yeniden yapılandırılarak ek 100 milyon dolarlık öz sermaye katkısı sağlanmıştı.

    Trump yönetiminin bu stratejisi yalnızca lityumla sınırlı değil. Geçtiğimiz aylarda Intel’e yüzde 10, nadir toprak elementleri üreticisi MP Materials’a ise yüzde 15 oranında hissedar olunmuştu.

