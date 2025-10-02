ABD’den elektrikli araç ve enerji hamlesi: Dev lityum madenine ortak oldu

800 bin elektrikli araçlık dev kapasite
Thacker Pass, 2028’de faaliyete geçtiğinde Batı Yarımküre’nin en büyük lityum üretim tesisi olacak. İlk aşamada yıllık yaklaşık 40 bin ton lityum karbonat üretmesi beklenen maden, elektrikli araç bataryaları, yenilenebilir enerji depolama sistemleri ve çeşitli elektronik cihazlar için kritik bir kaynak sağlayacak. Bu miktar, 800 bin elektrikli araç bataryası anlamına geliyor.
Projeye finansal destek ise ilk olarak Biden yönetiminden gelmişti. Ekim 2024’te 2,26 milyar dolarlık kredi anlaşması imzalanmış, Trump yönetimi döneminde bu anlaşma yeniden yapılandırılarak ek 100 milyon dolarlık öz sermaye katkısı sağlanmıştı.
Trump yönetiminin bu stratejisi yalnızca lityumla sınırlı değil. Geçtiğimiz aylarda Intel'e yüzde 10, nadir toprak elementleri üreticisi MP Materials'a ise yüzde 15 oranında hissedar olunmuştu.