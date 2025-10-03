BYD, devasa gemi filosunu tamamladı: 1 milyon araç taşıyabilecek

Çinli otomobil üreticisi bu filoyu iki yıldan kısa bir sürede kurdu. İlk gemi olan BYD Explorer No. Ocak 2024’te teslim edilmişti. Tüm gemiler RoRo tipinde, yani araçlar konteyner gerektirmeden doğrudan gemiye binip inebiliyor. BYD’nin gemileri modeline göre 7.200 veya 9.000 otomobil taşıyabiliyor.
BYD’nin RoRo filosu
- BYD Explorer No.1
- BYD Hefei
- BYD Changzhou
- BYD Shenzhen
- BYD Xi’an
- BYD Changsha
- BYD Zhengzhou
- BYD Jinan
Denize yeni indirilen Jinan dışındaki yedi gemi halihazırda BYD araçlarını dünyaya taşıyor. Örneğin BYD Hefei şu anda Avrupa’da araç indiriyor ve sonrasında Çin’e geri dönecek. BYD Xi’an’ın bu hafta içinde Barselona’ya ulaşması bekleniyor. Shenzhen ve Changsha ise Çin’den Avrupa’ya doğru yolda.
Ancak BYD, yurtdışı satışları için yalnızca Çin’deki fabrikalarına güvenmiyor. 1 Temmuz’da Brezilya’daki fabrikasında üretime başladı ve ilk Seagull modeli banttan indi. Macaristan’daki Szeged tesisinde de üretim planlanıyor, fakat seri üretim 2026’ya ertelendi. Pakistan’da 2026’da faaliyete geçecek bir elektrikli araç fabrikası kuruluyor. Özbekistan’daki montaj hattı ise Haziran 2024’te çalışmaya başlamıştı. Bu tesislerin çoğu "knock-down kit" mantığında işliyor, yani araç parçaları Çin’den geliyor ve yerel olarak monte ediliyor.
BYD’nin Çin'deki satışları düşüşte, ancak dış pazardaki büyüme düşüşü dengeliyor. Ağustos ayında yurt dışı satışları geçen yıla göre %157 artarak 80.813 adede ulaştı. Aynı dönemde Çin satışları %22 düşerek 284.005 adede geriledi.
BYD, 2025'te satışlarının %20'sini dış pazarlardan elde etmeyi, yani 1 milyon aracı Çin dışına satmayı hedefliyor. Şirket, 2025'in ilk dokuz ayında yurt dışında 697.072 araç satışı gerçekleştirdi.
25H2 olsada olmasada olur..... Hala 12 neden çıkmadı