    2026 Polestar 3, 800V elektrik mimarisine geçiş yapıyor

    Polestar 3, aynı çatı altında yer alan Volvo EX90 gibi 2026 model yılı güncellemeleriyle geliyor. Yeni yazılım, işlem gücünü sekiz kat artıran çip ve 800V elektrik mimarisi bu güncellemeler arasında.

    2026 Polestar 3, 800V elektrik mimarisine geçiş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Polestar, 2026 model yılıyla birlikte amiral gemisi elektrikli SUV modeli Polestar 3’te köklü bir güncellemeye gidiyor. Marka, aracın artık 800V yeni elektrik mimarisiyle donatılacağını duyurdu. Aynı çatı altında yer alan Volvo EX90 da 2026 model yılında aynı güncellemeyi almıştı.

    Polestar 3, SPA2 platformu üzerinde üretildiği için bu güncelleme sürpriz değil. Yeni mimari sayesinde DC hızlı şarj gücü 250 kW’tan 350 kW’a (giriş seviyesinde 310 kW) çıkıyor. Bu, %10’dan %80’e şarj süresini yaklaşık 22 dakikaya indiriyor ve önceki modele kıyasla yüzde 25 daha hızlı şarj imkanı sağlıyor.

    Marka ayrıca, yeni mimarinin WLTP döngüsüne göre batarya verimliliğini yüzde 6’ya kadar artırdığını belirtiyor. 2026 Polestar 3, CATL üretimi yeni lityum iyon bataryalarla sunulacak. Tek motorlu versiyonda 92 kWsa batarya yer alırken, Dual ve Performance versiyonlarında 106 kWsa batarya bulunacak. Bu sayede WLTP menzili 593 ile 635 km arasında değişecek.

    2026 Polestar 3, 800V elektrik mimarisine geçiş yapıyor Tam Boyutta Gör
    Performans tarafında ise yeni sabit mıknatıslı senkron arka motor öne çıkıyor. Performance versiyonunda ön motor ile birlikte toplam 500 kW güç üretebiliyor. Ayrıca aracın yol tutuşunu iyileştirmek için yeni denge çubukları ve direksiyon kalibrasyonu yapıldığı belirtiliyor.

    Teknoloji tarafında da önemli bir yükseltme var. Volvo EX90 gibi Nvidia Drive AGX Orin çipi kullanılan araç, önceki Xavier birimine kıyasla işlem gücünü sekiz kat artırıyor. TOPS değeri 30’dan 254’e çıkıyor. Bu gelişme; aktif güvenlik sistemleri, batarya yönetimi ve sensör verilerinde çok daha yüksek performans sağlayacak.

