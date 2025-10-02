Tesla, yeni Model Y Performance için çift yönlü şarj desteğini doğruladı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Tesla, yeni Model Y Performance versiyonunda Vehicle-to-Load (V2L) özelliğini devreye aldığını doğruladı. Daha önce Tesla ailesinde yalnızca Cybertruck’ta bulunan bu özellik, artık Model Y Performance kullanıcılarına da sunuluyor. Bu adım, V2L özelliğinin ilerleyen dönemde diğer Tesla modellerine de yayılabileceğinin sinyallerini veriyor.

Daha önce Tesla’nın araçlarında çift yönlü şarj donanımı bulunsa da şirket bu özelliği resmi olarak sadece Cybertruck’ta sunuyordu. Yeni Model Y Performance ile bu durum değişti. Söz konusu özellik Tesla'nın kendi adaptörü veya üçüncü taraf adaptörlerle kullanılabiliyor.

Tesla’nın müşterilere gönderdiği bilgilere göre:

Vehicle-to-Load (V2L):

Araç bataryasından doğrudan güç çekerek aletler, kamp ekipmanları ve ev eşyaları gibi cihazları çalıştırabiliyor.

Tesla’nın kendi adaptörü veya üçüncü taraf çözümlerle kullanılabiliyor.

82 kWsa bataryadan 11,5 kW’a kadar güç çıkışı sağlıyor (120V/240V prizlerle sürekli 3–5 kW).

Bu özellik OTA güncellemesi (2025.20 sürümü ve sonrası) ile etkinleşecek, 2025'in dördüncü çeyreğinde dağıtılması planlanıyor.

Vehicle-to-Home (V2H):

Elektrik kesintilerinde evin tamamını besleyebiliyor veya şebeke desteği sunabiliyor.

Tesla Powerwall 3 ya da uyumlu çift yönlü invertör ve özel adaptör gerekiyor.

V2L nedir?

Vehicle-to-Load (V2L) teknolojisi, elektrikli araçların yüksek kapasiteli bataryasından güç çekerek bir mobil jeneratör gibi kullanılmasını sağlıyor. Bu özellik, Hyundai IONIQ 5 ve Kia EV6 gibi bir çok modelde uzun süredir mevcut. Tesla ise şimdiye kadar bu teknolojiyi yalnızca Cybertruck’ta sunmuştu.

Model Y Performance artık V2L desteği sunsa da Tesla, en gelişmiş çift yönlü şarj teknolojisinin Cybertruck’ta bulunduğunu vurguluyor. Cybertruck, daha güçlü yükleri destekleyebiliyor ve elektrik kesintilerinde bir eve yedek enerji sağlayabiliyor.

