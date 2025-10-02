Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tesla nihayet beklentileri aştı: Satışlar yüz güldürdü

    Tesla, üçüncü çeyrekte ABD’de sona eren federal vergi kredileri sayesinde satışlarını artırdı. Ancak Avrupa ve Çin’de düşüş sürüyor, Musk önümüzdeki çeyreklerde zorlu dönemler öngörüyor.

    Tesla nihayet beklentileri aştı: Satışlar yüz güldürdü Tam Boyutta Gör
    Tesla, yılın üçüncü çeyreğinde uzunca bir sürenin ardından satış artışına imza attı. Özellikle ABD’de elektrikli araç alımlarında uygulanan federal vergi kredilerinin sona ermesinin etkisiyle tüketiciler araç alımlarını hızlandırdı. Şirket, Temmuz–Eylül döneminde toplam 447.450 araç ürettiğini açıkladı. Bu rakamın 435.826’sı Model 3 ve Model Y olurken, geri kalan 11.624 araç Model S, Model X ve Cybertruck gibi diğer modelleri kapsıyor. Üretim, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 düşüş gösterdi.

    Teslimatlarda önemli artış kaydedildi

    Tesla’nın teslimat rakamları ise üretimden farklı bir tablo çizdi. Şirket, üçüncü çeyrekte toplam 497.099 aracı müşterilerine teslim etti, bunun 481.166’sı Model 3 ve Model Y araçları. Diğer araçların sayısı 15.933 olarak açıklandı. Bu rakamlar, 2024’ün üçüncü çeyreğine göre yüzde 7,4’lük bir artış anlamına geliyor. Tesla gibi doğrudan satış modeli benimseyen şirketler için teslimatlar, satış performansının en güvenilir göstergesi olarak kabul ediliyor.

    Tesla nihayet beklentileri aştı: Satışlar yüz güldürdü Tam Boyutta Gör
    Artışta en büyük etken, 30 Eylül’de sona eren 7.500 dolarlık federal elektrikli araç vergi kredisi oldu. Bu durum, Tesla’nın üretim fazlası stoklarını eritmesine yardımcı oldu.

    Uzmanlar, federal vergi kredisi sona erdikten sonra ABD’de elektrikli araç satışlarının önümüzdeki çeyreklerde dramatik şekilde düşmesini öngörüyor. Elon Musk da şirketin birkaç zorlu çeyrek geçireceğini zaten belirtmişti. Ancak Musk, Tesla’nın yapay zeka ve robotik alanındaki planlarıyla toparlanacağına inanıyor. Şirketin planları elektrikli araçlar haricinde arasında robotaksiler ve insansı robotlar bulunuyor.

    Tesla ayrıca, üç aylık araç teslimat sonuçlarıyla birlikte enerji depolama dağıtımını, Powerwall'ları ve Megapack'leri de açıkladı. Şirket bugün çeyrek boyunca 12,5 GWh enerji depolama kapasitesi kurduğunu doğruladı. Tesla, 2024'ün 3. çeyreğinde 6,9 ​​GWh kapasite konuşlandırmıştı.

    Avrupa’da kısmi yükseliş var

    Öte yandan uluslararası pazarlardaki tablo pek iç açıcı değil. Avrupa’da Tesla’nın satışları yılbaşından bu yana ciddi oranda düşüş gösterirken, Çin’de de yerli üreticiler BYD ve Geely gibi rakiplerin baskısıyla satışlar geriledi.

    Aktarılanlara göre Eylül ayında Fransa (%2,74) ve Danimarka (%20,5) da dahil olmak üzere birçok Avrupa pazarında satışlar, güncellenen Model Y'nin etkisiyle arttı. ABD'li elektrikli araç üreticisinin Norveç (%14,7) ve İspanya'da (%60) büyümeye devam ettiği görüldü.

    Ancak Tesla'nın yılın ilk sekiz ayında Avrupa'daki en kötü performans gösterdiği pazar olan İsveç'te, şirketin kayıtları yüzde 64, Hollanda'da ise yüzde 48 düştü.

    Tesla’nın bu yıl zorlanmasının başlıca nedenlerinden birisi de eskiyen ürün gamı. Firma, 2020’den bu yana yeni bir model çıkarmadı. Model Y'nin uygun fiyatlı bir versiyonunun 2026'da işe yarayabileceğini belirten Tesla CEO'su, "Ancak daha rekabetçi bir piyasa ortamında Tesla için işlerin zor olmaya devam edeceğini bekliyoruz" dedi.

    Tesla'nın rekabet sorunları, geçen yıl Donald Trump'ın ABD başkanlık seçimlerini kazanmasına yardımcı olan ve Avrupa'daki aşırı sağ partileri destekleyen CEO Elon Musk'a karşı yükselen tüketici tepkisiyle daha da kötüleşmişti.

    Tesla'nın Ocak-Ağustos dönemindeki satışları Avrupa Birliği'nde yıllık bazda yüzde 42,9, Avrupa genelinde ise yüzde 32,6 düştü. Tesla, haziran ayında birçok Avrupa pazarında teslimatına başladığı yenilenen Model Y'nin Avrupa satışlarında toparlanmaya yol açacağını savundu. Aynı dönemde AB'de sektör genelindeki elektrikli araç satışları yüzde 24,8 arttı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/news/790046/tesla-q3-2025-sales-production-delivery https://www.reuters.com/business/autos-transportation/teslas-monthly-sales-rise-france-denmark-first-time-2025-2025-10-01/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    pholcus phalangioides superonline taahhüt yenileme beyanlı trafik cezası yanlış ödeme 1 gün uyumazsak ne olur toyota rav4 yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum